Odds Sul-Americana 2025: Atlético-MG e Cruzeiro são favoritos

A Sul-Americana 2025 promete ser um torneio emocionante para os amantes do futebol. Como a segunda competição mais importante da América do Sul, o torneio reúne grandes equipes e craques do futebol, e você já pode conferir as odds Sul-Americana nos melhores sites de apostas.

Além tentar prever o campeão da Copa, as odds Sul-Americana também apontam a probabilidade de um evento acontecer. Como, por exemplo, número de gols ou resultado de uma partida.

Veja as odds Sul-Americana para os favoritos da Copa Sul Americana 2025:

Vencedor Odds na Superbet Atlético-MG 7.00 Grêmio 7.00 Cruzeiro 7.50

As odds podem sofrer alterações. Última atualização feita em 04/04 às 13h36.

Favoritos ao título

De acordo com as odds da Sul-Americana oferecidas pelas casas de apostas, os times brasileiros aparecem como favoritos ao título de 2025.

Atlético-MG, Grêmio, Cruzeiro, Fluminense, Corinthians e Vasco aparecem nas listas dos melhores sites de apostas.

Corinthians quer um ano de títulos

O Corinthians aparece como um dos principais favoritos ao título. Após conquistar o Campeonato Paulista contra o arquirrival Palmeiras, a equipe de Ramón Díaz chega embalada para a competição.

Cruzeiro quer recuperar relevância internacional

Além do Timão, o Cruzeiro também é apontado como favorito. A Raposa investiu pesadamente em reforços para essa temporada, com nomes como Gabigol e Dudu, e a equipe vem forte na disputa pelo título.

Atlético-MG quer repetir fórmula de sucesso com Cuca

O Atlético-MG não obteve a classificação para a Copa Libertadores desta temporada e, por isso, participará do segundo principal torneio do futebol sul-americano.

A equipe está determinada a conquistar seu primeiro título na Copa Sul-Americana.

Com o técnico Cuca novamente à frente do time, treinador que liderou o Atlético-MG na vitória da Copa Libertadores em 2013, o clube entra em 2025 cercado de grandes expectativas.

Como funcionam as odds Sul-Americana 2025?

Odds são cotações oferecidas pelas casas apostas, ou seja, são valores numéricos que refletem a probabilidade de um determinado resultado ocorrer. As casas de apostas atribuem uma cotação específica a cada aposta, e o montante oferecido é diretamente relacionado ao nível de risco envolvido. Quanto mais alto o valor da cotação menor a chance de sucesso, e vice-versa.

Tipos de Apostas na Copa Sul-Americana

Por ser um dos principais eventos do futebol regional, diversas opções de mercados de apostas estão disponíveis para essa competição. Nas principais operadoras, é possível escolher entre mercados futebolísticos de curto e longo prazo para realizar suas apostas.

Com isso em mente, destacamos abaixo algumas opções de apostas que podem ser ajustadas ao seu estilo de jogo. No entanto, é fundamental verificar as odds da Copa Sul-Americana de cada opção para identificar os mercados que oferecem as melhores condições.

Aposta de Total de Gols

Neste tipo de aposta, o apostador prevê o número total de gols marcados em uma partida, sem considerar qual equipe os marcará. Por exemplo:

Mais de 2,5 gols: o apostador vence se ao menos 3 gols forem marcados;

Menos de 2,5 gols: o apostador vence se no máximo 2 gol forem marcados.

Placar Exato

No Placar Exato, ou Resultado Correto, é preciso antecipar a quantidade exata de gols de cada time em uma partida. Trata-se de um mercado mais arriscado, pois qualquer gol a mais ou a menos invalida a sua potencial chance de green. Contudo, as odds são mais generosas em comparação com outros mercados.

Ambas Equipes Marcam

Na aposta Ambas Equipes Marcam, é necessário antecipar se os dois times conseguirão anotar gols durante a partida ou não. Neste mercado não faz diferença o resultado final, considerando apenas se ambas as equipes conseguirão marcar.

As cotações para Ambas Marcam tendem a ser vantajosas, especialmente em confrontos entre equipes que adotam um estilo de jogo ofensivo.

Partidas importantes da 2ª rodada da fase de grupos

América de Cali x Corinthians

O Corinthians enfrenta o América de Cali pela Copa Sul-Americana 2025 em uma partida crucial, marcada para o dia 8 de abril às 21h30 no Estádio Pascual Guerrero, em Cali. Após perder em sua estreia na competição, o Timão busca recuperação e sua primeira vitória no torneio internacional, enfrentando o América de Cali, líder do grupo.

A expectativa é de um jogo competitivo, com o Corinthians tentando superar o retrospecto desfavorável na Colômbia e pressionar o adversário em busca dos três pontos essenciais para se manter vivo na competição. A partida será transmitida por Paramount+ e SBT.

Mercado Palpite Odds na Superbet Resultado final Corinthians 2.72 Gols Mais 1,5 1.51 Ambas Marcam NÃO 1.68

Vasco x Puerto Cabello

Vasco da Gama enfrenta o Puerto Cabello pela Copa Sul-Americana 2025, no dia 8 de abril, às 20h30, em São Januário, Rio de Janeiro. O Vasco busca manter sua forma recente, após 5 vitórias nos últimos 10 jogos, enquanto o Puerto Cabello também teve desempenho similar.

O jogo promete equilíbrio, com o Vasco apostando em seu ataque para garantir um bom resultado em casa. A transmissão estará disponível ao vivo online e pelas programações de TV locais.

Mercado Palpite Odds na Superbet Resultado Final Vitória do Vasco 1.18 Gols Mais 1,5 1.15 Gols no 1T +0,5 1.23

Grêmio x Atlético Grau

O Grêmio enfrenta o Atlético Grau na Copa Sul-Americana, no dia 8 de abril, às 19h. O Grêmio, em boa fase após vitória sobre Sportivo Luqueño, é favorito jogando em casa e busca consolidar sua posição no grupo.

Em contraste, o Atlético Grau enfrenta dificuldades após derrota para CD Godoy Cruz. Espera-se que o Grêmio controle o jogo, usando sua defesa sólida e ataque eficiente, enquanto o Atlético Grau tenta se recuperar. As odds favorecem o Grêmio, com uma expectativa de vitória sem sofrer gols.

Mercado Palpite Odds na Superbet Dupla chance Vitória do Grêmio 1.19 Gols Mais 1,5 1.18 1º gol do Grêmio SIM 1.21

Copa Sul-Americana 2025

Segundo o regulamento da competição, os jogos da Sul-Americana são disputados inicialmente em jogo único por 64 clubes de países Sul-Americanos na fase classificatória.

Posteriormente, os 32 classificados serão divididos em quatro grupos com quatro times cada, onde os primeiros colocados de cada grupo avançam direto paras oitavas de final e os segundos colocados terão direito a uma repescagem.

Já na oitavas e nas quartas de final, os times irão decidir os jogos no famoso mata-mata, onde quem perde é eliminado, sem direito a jogo da volta. Atualmente a final é decidida em jogo único. Até 2019 a decisão era realizada em jogos de ida e volta.

Quem é o atual campeão da Sul-Americana?

O atual campeão da Sul-Americana é o Racing Club; clube de futebol profissional argentino sediado em Avellaneda.

Quando começa a Sul-Americana 2025?

A fase de grupos da competição começou terça-feira 01/04.

Onde assistir a Sul-Americana?

Você pode assistir aos jogos da Sul-Americana no SBT (TV aberta), ESPN (Tv fechada), Disney+ e o Paramount+ (plataformas de streaming).