Seis confrontos que definirão a final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina: de Lionel Messi contra Marc Cucurella a Lamine Yamal contra Nico Tagliafico

Sempre houve a sensação de que a Espanha era a única seleção capaz de neutralizar a França, simplesmente por ter Rodri à frente da sua zaga. O craque do Manchester City teve seus problemas com lesões nos últimos dois anos, mas já havia indícios suficientes de que ele estava de volta à sua melhor forma — a que lhe rendeu o Ballon d’Or — antes mesmo de dar uma aula de meio-campo contra os Bleus.

A Argentina, obviamente, não carece de agressividade nem de capacidade atlética em seu meio-campo, o que significa que, sem dúvida, tem condições de atrapalhar o ritmo de Rodri. No entanto, isso dependerá muito de Enzo Fernández ou Alexis Mac Allister — ou talvez até mesmo de uma combinação dos dois — pressionarem o capitão da Espanha em todas as oportunidades, pois, se ele tiver tempo com a bola, vai comandar o jogo, da mesma forma que controlou a semifinal contra a França.

Do ponto de vista argentino, a esperança é que os versáteis Fernández e Mac Allister também consigam colocar Rodri e seu provável parceiro no meio-campo, Fabián Ruiz, em sérias dificuldades do ponto de vista defensivo.

Fernández tem jogado bem apenas em alguns momentos neste torneio, mas marcou gols fantásticos em momentos decisivos contra o Egito e a Inglaterra, enquanto Mac Allister acertou a trave duas vezes nos minutos finais da última partida, reforçando sua periculosidade no ataque e sugerindo que os meio-campistas mais completos da Albiceleste redescobriram sua forma do Catar 2022 exatamente na hora certa.