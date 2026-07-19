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Mark Doyle

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Seis confrontos que definirão a final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina: de Lionel Messi contra Marc Cucurella a Lamine Yamal contra Nico Tagliafico

Análises
Copa do Mundo
Argentina
Espanha
L. Messi
L. Yamal
L. Scaloni
L. de la Fuente
M. Cucurella
F. Ruiz
N. Tagliafico
E. Fernandez
A. Mac Allister
M. Oyarzabal
J. Alvarez
L. Martinez
Espanha x Argentina

A final da Copa do Mundo finalmente está chegando, e o confronto deste domingo entre Espanha e Argentina, em Nova Jersey, promete ser um jogo absolutamente emocionante entre as duas melhores seleções do torneio — com ênfase especial na palavra “seleções”.

A Espanha é a máquina bem lubrificada por excelência, na qual cada jogador conhece seu papel de cor e trabalha incansavelmente pelo bem comum. A La Roja não possui nem de longe o mesmo nível de estrelas que a França, sua adversária nas semifinais, mas sua combinação ideal de abnegação e habilidade técnica impecável permitiu que ela desmontasse completamente a equipe de Didier Deschamps em Dallas na terça-feira.

Na noite seguinte, em Atlanta, a Argentina demonstrou seu famoso espírito de luta ao virar o jogo e derrotar merecidamente a Inglaterra com dois gols no final da partida, com assistências de Lionel Messi — a lenda viva que une todo o elenco e, de fato, toda uma nação.

Então, quem vai levar o troféu para casa? A Espanha vai somar uma Copa do Mundo ao título da Eurocopa que conquistou há dois anos? Ou a Argentina vai se tornar a primeira seleção, desde o Brasil em 1962, a defender com sucesso o título? Aqui, o GOAL analisa as seis disputas que decidirão uma das finais mais aguardadas da história do futebol...


  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Rodri x Enzo Fernández e Alexis Mac Allister

    Sempre houve a sensação de que a Espanha era a única seleção capaz de neutralizar a França, simplesmente por ter Rodri à frente da sua zaga. O craque do Manchester City teve seus problemas com lesões nos últimos dois anos, mas já havia indícios suficientes de que ele estava de volta à sua melhor forma — a que lhe rendeu o Ballon d’Or — antes mesmo de dar uma aula de meio-campo contra os Bleus.

    A Argentina, obviamente, não carece de agressividade nem de capacidade atlética em seu meio-campo, o que significa que, sem dúvida, tem condições de atrapalhar o ritmo de Rodri. No entanto, isso dependerá muito de Enzo Fernández ou Alexis Mac Allister — ou talvez até mesmo de uma combinação dos dois — pressionarem o capitão da Espanha em todas as oportunidades, pois, se ele tiver tempo com a bola, vai comandar o jogo, da mesma forma que controlou a semifinal contra a França.

    Do ponto de vista argentino, a esperança é que os versáteis Fernández e Mac Allister também consigam colocar Rodri e seu provável parceiro no meio-campo, Fabián Ruiz, em sérias dificuldades do ponto de vista defensivo.

    Fernández tem jogado bem apenas em alguns momentos neste torneio, mas marcou gols fantásticos em momentos decisivos contra o Egito e a Inglaterra, enquanto Mac Allister acertou a trave duas vezes nos minutos finais da última partida, reforçando sua periculosidade no ataque e sugerindo que os meio-campistas mais completos da Albiceleste redescobriram sua forma do Catar 2022 exatamente na hora certa.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Unai Simon x Emiliano Martínez

    Se pensarmos exclusivamente em termos de jogos sem sofrer gols nesta Copa do Mundo, a Espanha conta com um goleiro superior ao da Argentina, já que Unai Simon sofreu apenas um gol, enquanto Emiliano Martínez sofreu sete e não conseguiu manter o gol invicto desde a vitória na segunda rodada contra a Áustria.

    No entanto, se você fosse apostar em qual dos dois terá maior impacto na final de domingo, provavelmente apostaria em Martínez, que, quer você o ame ou o odeie, é sempre capaz de frustrar os adversários com defesas sensacionais ou com suas encenações irritantes.

    Simón é mais discreto, o que provavelmente também explica por que é tão subestimado. Mas também é verdade que ele, na verdade, não teve muito trabalho neste torneio e, por isso, não chamou muita atenção. Mais uma vez, isso não é culpa dele, mas há muitos torcedores da Espanha que diriam que o goleiro titular do Barcelona, Joan García, e o craque do Arsenal, David Raya, são, na verdade, melhores goleiros do que Simón, apesar de suas estatísticas impressionantes.

    Apesar de todo o brilhantismo da Espanha na defesa, porém, seria uma grande surpresa se o simpático basco não fosse realmente testado pela primeira vez em Nova Jersey pelos maiores artilheiros do torneio. A maneira como ele responder a esse desafio pode muito bem ser crucial, já que sabemos que Martínez, apesar de todas as suas falhas, é um jogador que se destaca nas grandes ocasiões.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Mikel Oyarzabal x Julián Álvarez (ou Lautaro Martínez)

    É claro que não será um confronto direto em termos de posição em campo, mas Mikel Oyarzabal e Julián Álvarez desempenham, mais ou menos, a mesma função em suas respectivas equipes — e quem se sair melhor no domingo pode muito bem decidir a final.

    Oyarzabal, como já mencionamos no início do torneio, tornou-se uma espécie de lenda discreta para a Espanha. Embora tenha chegado à Copa do Mundo em excelente forma, tanto pelo clube quanto pela seleção, ele passou um pouco despercebido antes de marcar dois gols contra a Arábia Saudita e a Áustria.

    Álvarez, por sua vez, não correspondeu às expectativas de forma alguma. No entanto, seu início lento no torneio pode ser atribuído a uma lesão, enquanto ele mostrou, com seu gol espetacular contra a Suíça, do que é capaz quando tem um pouco de tempo e espaço.

    Lionel Scaloni tem uma grande decisão a tomar, no entanto, já que Lautaro Martínez saiu do banco para marcar de cabeça o gol da vitória contra a Inglaterra e vai pressionar para recuperar sua vaga de titular de Álvarez, que ainda não parece estar em sua melhor forma.

    Oyarzabal, por outro lado, está na melhor fase da carreira e transbordando confiança, como ficou evidente na maneira enfática com que converteu seu pênalti contra a França. Vale lembrar também que foi o humilde basco quem decidiu a final da Euro 2024 a favor da Espanha; ele poderia fazer o mesmo na Copa do Mundo, a menos que um dos supostos atacantes de primeira linha da Argentina corresponda às expectativas em Nova Jersey.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Marc Cucurella x Lionel Messi

    É óbvio que Messi não vai jogar como um ponta ortodoxo contra a Espanha, mas o que é notável é que, entre muitas outras coisas, ele provou nesta Copa do Mundo que continua sendo um dos jogadores de ponta mais eficazes do futebol — aos 39 anos de idade. Messi pode não ser mais tão assustadoramente rápido com a bola nos pés como já foi, mas, além de ainda ser capaz de passar por qualquer lateral com suas habilidades devastadoras de drible, ele também é um excelente cruzador de bola.

    Como reconheceu Emiliano Martínez, a decisão de Scaloni de colocar Messi no lado direito foi fundamental para as viradas da Argentina contra o Egito e a Inglaterra. Consequentemente, Marc Cucurella terá que estar ainda mais atento aos movimentos de Messi do que o resto de seus companheiros de equipe, pois é altamente provável que o camisa 10 se desloque para as laterais em intervalos regulares no domingo.

    Por outro lado, porém, a quase total ausência de responsabilidades defensivas de Messi poderia dar ao Cucurella, de mentalidade fortemente ofensiva, amplas oportunidades de avançar, o que ele tem feito com grande eficácia ao longo da trajetória da Espanha até a final.

    É de se imaginar, então, que Scaloni encarregará quem quer que seja o titular na direita do meio-campo — seja Rodrigo de Paul ou o igualmente agressivo Giuliano Simeone — de marcar e pressionar Cucurella da melhor maneira possível, a fim de criar espaço para que Messi faça sua mágica.

  • Lamine YamalGetty Images

    Lamine Yamal x Nico Tagliafico

    A Copa do Mundo ainda não viu o melhor de Lamine Yamal. Pelo menos não até agora. O espanhol certamente exibiu algumas de suas sensacionais habilidades de drible, e não se deve esquecer que ele deu o pontapé inicial na campanha de seu país com o primeiro gol na goleada de 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, que se seguiu ao empate surpreendente com Cabo Verde — partida em que Yamal começou no banco.

    No entanto, Yamal, como ele mesmo admitiu, tem enfrentado dificuldades para estar à altura dos padrões incrivelmente altos que estabelece para si mesmo — e isso se deve a uma combinação de lesão e ao fato de o adolescente estar se esforçando demais para “provar seu valor” no maior palco do futebol.

    O mais importante, porém, é que Yamal não perdeu nada de sua famosa autoconfiança. Ele permaneceu confiante durante todo o torneio de que seu grande momento chegaria quando mais importasse, e há todas as chances de que isso aconteça para ele no domingo — porque o confronto entre Yamal e Nico Tagliafico parece um desequilíbrio total.

    O lateral-esquerdo de 33 anos obviamente tem muita experiência. Ele disputou 76 partidas pela Argentina e ajudou a seleção a conquistar a última Copa do Mundo, dominando Ousmane Dembélé a tal ponto que o ponta foi substituído antes do intervalo.

    Apesar de todos os seus problemas de forma e condicionamento físico, porém, o Yamal de 2026 é uma situação completamente diferente do Dembélé de 2022 — e ele pode fazer Tagliafico em pedaços se o jogador do Lyon não receber o apoio adequado de jogadores como Enzo Fernández à sua frente ou Lisandro Martínez à sua direita.

  • COMBO-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Luis de la Fuente x Lionel Scaloni

    Luis de la Fuente, sem dúvida, cometeu um erro na primeira partida da Espanha ao escalar Gavi para jogar pelo lado esquerdo. Para ser sincero, isso parecia a atitude de um técnico tentando provar algo ao escalar um jogador cuja inclusão na seleção surpreendeu muitos comentaristas e torcedores.

    No entanto, De la Fuente rapidamente percebeu o erro e, desde então, praticamente não cometeu mais erros, com a Espanha garantindo uma vaga na final após seis vitórias consecutivas — todas conquistadas nos 90 minutos regulamentares.

    É verdade que Mikel Merino precisou marcar dois gols decisivos no final das partidas, mas mesmo isso ressaltou o quão bem De la Fuente conseguiu manter todos em seu elenco satisfeitos e motivados. Ele também recebeu muitos elogios por tomar a decisão ousada de deixar de fora Pedri, estrela do Barcelona, e substituí-lo por Ruiz, que marcou o primeiro gol nas quartas de final contra a Bélgica e fez uma excelente partida ao lado de Rodri contra a França.

    Scaloni, por sua vez, recebeu muitos elogios por suas substituições positivas e decisivas contra a Inglaterra (mesmo que a negatividade de Thomas Tuchel também tenha contribuído para a Argentina virar o jogo e vencer), mas, é preciso dizer, até aquele momento da competição, as decisões do técnico da Albiceleste estavam sendo questionadas.

    Depois de parecer dolorosamente dependente de Messi na fase de grupos, a formação do meio-campo da Argentina parecia totalmente errada nas vitórias por sorte e pouco convincentes sobre Cabo Verde, Egito e Suíça.

    Nesse sentido, Scaloni tem muito, muito mais a ponderar antes da final. De la Fuente conta com um time definido nesta fase e apresentou a atuação mais completa de todo o torneio contra a França. A pressão recai fortemente sobre Scaloni, portanto, para acertar tudo desde o apito inicial, pois, embora Messi seja um faz-milagres e a resiliência da Argentina seja verdadeiramente notável, se a equipe ficar atrás no placar contra a Espanha, é improvável que consiga se recuperar.

Copa do Mundo
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