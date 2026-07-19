Seis confrontos que definirão a final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina: de Lionel Messi contra Marc Cucurella a Lamine Yamal contra Nico Tagliafico

A Espanha é a máquina bem lubrificada por excelência, na qual cada jogador conhece seu papel de cor e trabalha incansavelmente pelo bem comum. A La Roja não possui nem de longe o mesmo nível de estrelas que a França, sua adversária nas semifinais, mas sua combinação ideal de abnegação e habilidade técnica impecável permitiu que ela desmontasse completamente a equipe de Didier Deschamps em Dallas na terça-feira.
Na noite seguinte, em Atlanta, a Argentina demonstrou seu famoso espírito de luta ao virar o jogo e derrotar merecidamente a Inglaterra com dois gols no final da partida, com assistências de Lionel Messi — a lenda viva que une todo o elenco e, de fato, toda uma nação.
Então, quem vai levar o troféu para casa? A Espanha vai somar uma Copa do Mundo ao título da Eurocopa que conquistou há dois anos? Ou a Argentina vai se tornar a primeira seleção, desde o Brasil em 1962, a defender com sucesso o título? Aqui, o GOAL analisa as seis disputas que decidirão uma das finais mais aguardadas da história do futebol...