“Vocês estão todos assistindo ao mesmo jogo” - O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, reflete sobre a Copa do Mundo de 2026, de Rikers Island a um legado duradouro do futebol

NOVA YORK — De todas as conversas que Zohran Mamdani teve em Rikers Island na semana passada, uma ficou gravada em sua memória. O prefeito da cidade de Nova York assistiu à semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina ao lado de algumas das cerca de 7.000 pessoas detidas no complexo prisional. Durante aqueles 90 minutos, ele conheceu um homem que se preparava para sair naquele mesmo dia.

“Na verdade, conheci lá um homem para quem aquele era o último dia em Rikers”, contou Mamdani ao GOAL na Gracie Mansion. “Ele iria para casa naquele dia e estava muito animado para ver a filha, que estava prestes a buscá-lo.”

A conversa teve pouco a ver com táticas ou com o placar. Mas, para Mamdani, a partida criou espaço para uma conversa entre dois nova-iorquinos cujos caminhos, de outra forma, talvez nunca tivessem se cruzado. Essa sensação de conexão, disse ele, moldou a forma como ele queria que a cidade vivenciasse a Copa do Mundo.

Essa conversa foi um forte lembrete, refletiu Mamdani, de que o futebol, mais do que qualquer outra coisa, é uma força unificadora. Lá estava ele, o prefeito de Nova York, criando laços com um homem que talvez nunca tivesse conhecido, graças ao que estava passando na televisão. E esse tem sido o objetivo central da experiência de Mamdani com a Copa do Mundo.

Copa do Mundo é algo difícil de administrar. E aproveitar a Copa do Mundo na cidade de Nova York representou um desafio específico. Mais de 8 milhões de pessoas vivem nos cinco distritos, muitas com laços com as nações representadas, mas todas as oito partidas locais — incluindo a final que encerrou o torneio — foram disputadas do outro lado do rio Hudson, no Estádio Nova York/Nova Jersey. A administração de Mamdani se propôs a aproximar o torneio dessas comunidades e torná-lo mais acessível. Após 39 dias e dezenas de iniciativas em toda a cidade, o prefeito de 34 anos acredita que a iniciativa foi bem-sucedida.

“Sempre há mais a fazer. Também estou orgulhoso do que conseguimos realizar ao longo do último mês e pouco. Na reta final para a Copa do Mundo, há tantas perguntas sobre para quem isso é, onde os nova-iorquinos se encaixam nessa visão do torneio na cidade, e um dos nossos focos foi como tornar isso acessível”, disse ele.