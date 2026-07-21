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Thomas Hindle

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“Vocês estão todos assistindo ao mesmo jogo” - O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, reflete sobre a Copa do Mundo de 2026, de Rikers Island a um legado duradouro do futebol

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De ingressos com desconto e festivais gratuitos para torcedores a campos de futebol abertos 24 horas por dia e uma visita à Ilha de Rikers, o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, conta ao GOAL como sua administração buscou tornar a Copa do Mundo acessível — e o que ele espera que o evento deixe como legado.

NOVA YORK — De todas as conversas que Zohran Mamdani teve em Rikers Island na semana passada, uma ficou gravada em sua memória. O prefeito da cidade de Nova York assistiu à semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina ao lado de algumas das cerca de 7.000 pessoas detidas no complexo prisional. Durante aqueles 90 minutos, ele conheceu um homem que se preparava para sair naquele mesmo dia.

“Na verdade, conheci lá um homem para quem aquele era o último dia em Rikers”, contou Mamdani ao GOAL na Gracie Mansion. “Ele iria para casa naquele dia e estava muito animado para ver a filha, que estava prestes a buscá-lo.”

A conversa teve pouco a ver com táticas ou com o placar. Mas, para Mamdani, a partida criou espaço para uma conversa entre dois nova-iorquinos cujos caminhos, de outra forma, talvez nunca tivessem se cruzado. Essa sensação de conexão, disse ele, moldou a forma como ele queria que a cidade vivenciasse a Copa do Mundo.

Essa conversa foi um forte lembrete, refletiu Mamdani, de que o futebol, mais do que qualquer outra coisa, é uma força unificadora. Lá estava ele, o prefeito de Nova York, criando laços com um homem que talvez nunca tivesse conhecido, graças ao que estava passando na televisão. E esse tem sido o objetivo central da experiência de Mamdani com a Copa do Mundo.

Copa do Mundo é algo difícil de administrar. E aproveitar a Copa do Mundo na cidade de Nova York representou um desafio específico. Mais de 8 milhões de pessoas vivem nos cinco distritos, muitas com laços com as nações representadas, mas todas as oito partidas locais — incluindo a final que encerrou o torneio — foram disputadas do outro lado do rio Hudson, no Estádio Nova York/Nova Jersey. A administração de Mamdani se propôs a aproximar o torneio dessas comunidades e torná-lo mais acessível. Após 39 dias e dezenas de iniciativas em toda a cidade, o prefeito de 34 anos acredita que a iniciativa foi bem-sucedida.

“Sempre há mais a fazer. Também estou orgulhoso do que conseguimos realizar ao longo do último mês e pouco. Na reta final para a Copa do Mundo, há tantas perguntas sobre para quem isso é, onde os nova-iorquinos se encaixam nessa visão do torneio na cidade, e um dos nossos focos foi como tornar isso acessível”, disse ele.

  • Zohran MamdaniGetty

    Tornando o futebol mais acessível

    Essa foi a questão central da Copa do Mundo. Com os preços dos ingressos disparando para milhares e os preços do transporte público sendo aumentados, Mamdani herdou uma Copa do Mundo inacessível para a maioria daqueles que queriam assisti-la. Ele também enfrentou problemas burocráticos. Nova York e Nova Jersey compartilhavam a administração do MetLife Stadium. Isso significava lidar com o estado de Nova Jersey, o comitê organizador da região, bem como com a própria FIFA.

    Mamdani, um torcedor assumido de futebol que assistiu à Copa do Mundo de 2010 na África do Sul aos 18 anos, assumiu esses desafios de cabeça erguida. A margem de manobra da administração era limitada. As partidas foram realizadas em Nova Jersey, enquanto muitas das decisões mais importantes cabiam à FIFA e ao comitê organizador local. A administração de Mamdani, por sua vez, concentrou-se nas áreas nas quais podia exercer influência direta, incluindo ingressos com desconto, eventos de exibição gratuita e locais para os nova-iorquinos jogarem.

    “Tivemos orgulho de ser o primeiro e único anfitrião na cidade a receber uma cota de ingressos com desconto — 1.000 ingressos a 50 dólares cada. Quando assumi o cargo, os fan fests deveriam ser cobrados. Tornamos todos os fan fests em toda a cidade de Nova York gratuitos”, disse ele.

    E havia mais: campos de futebol gratuitos à noite, um campo permanente no Central Park, promoções de US$ 26 em comida e bebida em bares e restaurantes selecionados pela cidade. As equipes da NWSL também foram incluídas na iniciativa, com ingressos a US$ 15 oferecidos para a partida entre o Gotham e o Washington Spirit no Citi Field (o estádio esgotou, com 42.175 torcedores presentes).

    Essas iniciativas não conseguiram resolver todas as reclamações em torno do torneio. Os ingressos para os jogos continuaram fora do alcance de muitos nova-iorquinos, o deslocamento até o estádio era caro e a cidade fazia parte de um quebra-cabeça complexo que incluía a FIFA, o comitê anfitrião e Nova Jersey. Os 1.000 ingressos com desconto também representaram apenas uma pequena fração dos assentos disponíveis nas oito partidas. No entanto, ainda foi mais do que qualquer outra entidade conseguiu. E Mamdani argumentou que a cidade havia tornado o torneio mais acessível para além do estádio.

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  • Colombia fans Times SquareGetty

    “Não importa quem esteja jogando, é um jogo em casa”

    Acertar nesse tipo de questão é importante em todas as 16 cidades da FIFA — sem falar nas dezenas de outras que sediaram campos de treinamento. Mas isso tende a parecer um pouco mais importante em Nova York — em grande parte devido às enormes populações de imigrantes, explicou Mamdani.

    “Não dá para descrever a cultura do futebol na cidade de Nova York sem falar da cultura dos imigrantes na cidade, e é por isso que parece que, não importa quem esteja jogando, é sempre um jogo em casa”, disse ele.

    E é por isso que dezenas de enclaves nos cinco distritos foram estrategicamente escolhidos para a programação. Cinquenta ruas sem tráfego de carros próximas a escolas foram transformadas em campos de futebol na reta final para o torneio. O escritório de Mamdani organizou eventos em comunidades de imigrantes por toda a cidade. A Gracie Mansion, residência do prefeito, foi palco de partidas improvisadas durante todo o torneio. Mario Balotelli apareceu em uma delas. A penúltima edição destacou as diásporas de imigrantes cujas seleções se classificaram para o torneio pela primeira vez.

    “Vimos tanto as comunidades com as quais estamos associados à Copa do Mundo há anos — a comunidade brasileira, a comunidade colombiana — quanto algumas para as quais essa foi a primeira vez: Uzbequistão, Cabo Verde. Vimos o Haiti pela primeira vez em décadas e o que isso significou para partes da cidade”, disse Mamdani.

  • Zohran MamdaniGetty

    "Algo que possa perdurar além do jogo"

    Em 8 de junho, Mamdani se deixou levar pela emoção. Ele estava em um campo de futsal recém-inaugurado no Central Park, ao lado de George Weah, vencedor da Bola de Ouro de 1995. Em seu discurso, ele prestou uma homenagem ao ex-atacante do Mônaco, do PSG e do Milan, alguém que Mamdani admitiu idolatrar.

    “Quando eu era criança e crescia na África Oriental, havia figuras notáveis. E então havia George Weah. O primeiro jogador africano a ganhar a Bola de Ouro. Se você tivesse dito ao meu eu de sete anos que um dia eu seguiria a mesma carreira que esse homem, eu ficaria extremamente decepcionado ao entender que você se referia à política”, disse ele a um grupo de repórteres.

    Mas o campo em que ele se encontrava era mais importante do que suas reflexões de infância. A questão do legado em torno de qualquer Copa do Mundo é delicada de se abordar. Esses torneios não existem apenas nas seis semanas em que são disputados, mas também nos meses, anos e décadas que se seguem.

    Descobrir como fazer com que isso perdure é um verdadeiro desafio. Para Mamdani, o caminho era permitir que as pessoas jogassem de graça. Isso significava um campo em cada bairro aberto 24 horas por dia — além de um campo no Central Park que funcionou por seis semanas.

    “Queríamos fazer disso algo que pudesse perdurar além do jogo em si. Por isso, criamos vários campos, um em cada bairro, abertos 24 horas por dia, 7 dias por semana, e, para mim, é exatamente isso que esse torneio deve representar. Tem que ir além do campo e da partida. Mas o que isso deixa para os nova-iorquinos no final das contas?”, disse Mamdani.

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  • FIFA ArenaGetty

    Reflexões sobre o futuro do futebol

    Mamdani, sempre um grande fã de futebol, está ciente de que tais iniciativas não são apenas boas para o ânimo, mas também podem ser um fator importante para o esporte em si. O futebol é muito caro neste país e inacessível para a maioria das pessoas. Com muita frequência, os campos são inacessíveis, têm preços exorbitantes ou simplesmente não são bons o suficiente. Tornar o futebol gratuito — ou quase gratuito — pode ajudar o país a longo prazo.

    Quem sabe, talvez até surja uma lenda da Seleção Masculina dos EUA que tenha se formado em uma dessas iniciativas.

    “Também espero que, daqui a algumas décadas, olhemos para trás e possamos encontrar um jogador da Seleção Masculina dos EUA que tenha encontrado seu caminho através do campo 24/7, que tenha encontrado seu caminho, sabe, em um dos trens do metrô que revestimos com as cores das nações que estavam jogando aqui”, disse ele.

    Isso faz parte de um esforço em todos os torneios. E quanto mais olhos, mais pessoas e mais acessibilidade, melhor esse esporte pode se tornar. Os dados estão aí para comprovar isso.

    “A cada Copa do Mundo, todo mundo sempre diz ‘Conseguimos!’. Mas acho que, se você olhar apenas para as estatísticas, quase o mesmo número de americanos assistiu à Seleção Masculina dos EUA jogar quanto assistiu ao Knicks. Esse é um número incrível quando se trata de um único jogo, uma única partida, e que destaca o interesse”, acrescentou Mamdani.

  • Mamdani Getty

    “Vocês estão todos assistindo ao mesmo jogo”

    Essa Copa do Mundo acabou sendo bem legal também. As camisetas inspiradas em Nova York, criadas pelo estúdio de arte Mazzi, do Brooklyn, esgotaram rapidamente. Ações promocionais de grandes marcas, com a participação de alguns dos maiores nomes do futebol, da cultura e da arte, surgiram por toda a cidade. O mundo olhou com atenção para Nova York. À primeira vista, tudo parecia estar muito bem.

    Mas talvez a imagem que fique na memória seja aquela tarde em Rikers. O complexo de 400 acres é acessível por uma ponte vinda do Queens, mas, fora isso, está completamente isolado da cidade que o administra. Porém, por um dia, ele esteve tão, tão conectado ao resto da cidade. Todos aqui são nova-iorquinos. A Copa do Mundo serviu para relembrar isso.

    “Quando você está em um lugar como a Ilha de Rikers, parece que está vivendo em um mundo diferente. Você pode olhar através das grades e ver uma cidade que, muitas vezes, parece não estar olhando de volta para você. E queremos deixar claro que esta é, de fato, uma única cidade. O que há de tão especial na [Copa do Mundo] é que, não importa em que momento da vida você esteja, todos estão assistindo ao mesmo jogo”, disse Mamdani.