wbc japanGetty Images
Yuta Tokuma

WBC直前練習試合の試合日程・放送予定

第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)に向け、日本代表・侍ジャパンが出場する強化試合の試合日程・放送予定を紹介する。

第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC2026)に向け、日本代表・侍ジャパンは試合を実施する。

ここではWBC2026の直前練習試合の試合日程・放送予定を紹介する。

直前練習試合の日程

日本代表はWBC直前練習試合として、ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026で福岡ソフトバンクホークス、中日ドラゴンズと対戦する。

ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎

日程対戦相手会場
2月22日(日)
13:00		福岡ソフトバンクホークスひなたサンマリンスタジアム宮崎
2月23日(月)
14:00		福岡ソフトバンクホークスひなたサンマリンスタジアム宮崎

ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋

日程対戦相手会場
2月27日(金)
19:00		中日ドラゴンズバンテリンドーム ナゴヤ
2月28日(土)
19:00		中日ドラゴンズバンテリンドーム ナゴヤ

直前練習試合の放送予定

日程対戦相手テレビ放送
2月22日(日)
13:00		福岡ソフトバンクホークステレビ朝日系列
2月23日(月)
14:00		福岡ソフトバンクホークスTBS系列
2月27日(金)
19:00		中日ドラゴンズTBS系列
2月28日(土)
19:00		中日ドラゴンズテレビ朝日系列

WBC2026｜放送・配信

野球代表チームの世界一を決めるWBC2026は、2026年3月6日(金)～11日(水)にサンフアン・ヒューストン・東京・マイアミで1次リーグが開催。その後、決勝トーナメントはアメリカ開催となり、13日(金)・14日(土)には準々決勝ラウンド、15日(日)・16日(月)に準決勝、17日(火)に決勝が行われる予定だ。

大会の模様は、地上波テレビ局では中継されない。ネット『Netflix』が日本国内において独占配信することを発表しているため、その他の配信プラットフォームで視聴することはできない。なお、『Netflix』では日本代表戦だけでなく全試合ライブ配信予定と伝えられている。

ただし、日本野球機構(NPB)の榊原定征コミッショナーが地上波放送の実施を交渉中との旨も報じられており、中継体制は今後変更となる可能性もあるかもしれない。

