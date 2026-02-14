Goal.com
ライブ
侍ジャパン宮崎合宿はAmazon「J SPORTS」でライブ配信！5日間無料体験で視聴
Tsutomu Maeda

【WBC2026】侍ジャパン(野球日本代表)の宮崎合宿メンバーは？大谷翔平や山本由伸らメジャーリーガーは来る？

WBC2026直前、宮崎キャンプの侍ジャパン(野球日本代表)メンバーは誰がいる？大谷翔平、ダルビッシュ有らは参加する？選手一覧を紹介。

Amazon Prime Video 「J SPORTS」チャンネル

Amazon Prime Video 「J SPORTS」チャンネルで2月14日、17日、18日、19日の侍ジャパン 宮崎事前合宿の様子をライブ配信！

※最新の情報は、公式サイトでご確認ください。

Amazon「J SPORTS」なら無料体験あり

「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(WBC2026)」に向けた侍ジャパン(野球日本代表)の宮崎合宿が、2月14日(土)～24日(火)に行われる。

本記事では、侍ジャパンの宮崎合宿メンバーや視聴方法を紹介する。

侍ジャパンの宮崎合宿メンバーは？大谷翔平は？

宮崎合宿にはWBC侍ジャパンの多くの選手が参加するが、MLBチームに所属する選手は一部のみ合流となる見込み。侍ジャパンの井端弘和監督は、MLB組の合流について「名古屋では合流してほしい」と語っており、2月27日(金)・28日(土)の中日ドラゴンズ戦に照準を合わせる見込みだ。

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平については未定となっており、宮崎合宿から合流する可能性は低そうだ。

一方で、右ヒジ手術から長期離脱しているサンディエゴ・パドレス所属のダルビッシュ有がアドバイザーとして合宿に帯同することが決定。また、読売ジャイアンツやニューヨーク・ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏も14日(土)・15日(日)の2日間にわたって合宿地を訪れ、選手たちを激励する。

侍ジャパンの全招集選手は以下の通り。

※以下は宮崎合宿参加選手ではなくWBC招集メンバー。
※一部の選手は宮崎合宿不参加の可能性があります。
※MLB組は強化試合の中日ドラゴンズ戦から大部分が合流の見込み。
※選手は変更となる可能性があります。

監督・コーチ

役職背番号氏名NAME
監督89井端 弘和IBATA HIROKAZU
ヘッドコーチ88金子 誠KANEKO MAKOTO
バッテリーコーチ74村田 善則MURATA YOSHINORI
投手コーチ84能見 篤史NOHMI ATSUSHI
81吉見 一起YOSHIMI KAZUKI
内野守備・走塁コーチ77梵 英心SOYOGI EISHIN
外野守備・走塁コーチ79亀井 善行KAMEI YOSHIYUKI
野手総合コーチ71松田 宣浩MATSUDA NOBUHIRO

選手

ポジション背番号選手名NAME投打身長/体重所属
投手13宮城 大弥MIYAGI HIROYA左投左打171cm / 85kgオリックス・バファローズ
14伊藤 大海ITOH HIROMI右投左打176cm / 84kg北海道日本ハムファイターズ
15大勢TAISEI右投右打183cm / 90kg読売ジャイアンツ
22隅田 知一郎SUMIDA CHIHIRO左投左打177cm / 84kg埼玉西武ライオンズ
26種市 篤暉TANEICHI ATSUKI右投右打183cm / 88kg千葉ロッテマリーンズ
28髙橋 宏斗TAKAHASHI HIROTO右投右打186cm / 86kg中日ドラゴンズ
46藤平 尚真FUJIHIRA SHOMA右投右打185cm / 85kg東北楽天ゴールデンイーグルス
47曽谷 龍平SOTANI RYUHEI左投左打183cm / 83kgオリックス・バファローズ
57北山 亘基KITAYAMA KOKI右投右打182cm / 86kg北海道日本ハムファイターズ
66松本 裕樹MATSUMOTO YUKI右投左打183cm / 92kg福岡ソフトバンクホークス
捕手4若月 健矢WAKATSUKI KENYA右投右打180cm / 88kgオリックス・バファローズ
12坂本 誠志郎SAKAMOTO SEISHIRO右投右打176cm / 79kg阪神タイガース
27中村 悠平NAKAMURA YUHEI右投右打176cm / 79kg東京ヤクルトスワローズ
内野手2牧 秀悟MAKI SHUGO右投右打178cm / 97kg横浜DeNAベイスターズ
3小園 海斗KOZONO KAITO右投左打178cm / 91kg広島東洋カープ
5牧原 大成MAKIHARA TAISEI右投左打172cm / 72kg福岡ソフトバンクホークス
6源田 壮亮GENDA SOSUKE右投左打179cm / 75kg埼玉西武ライオンズ
7佐藤 輝明SATO TERUAKI右投左打187cm / 95kg阪神タイガース
外野手8近藤 健介KONDOH KENSUKE右投左打173cm / 85kg福岡ソフトバンクホークス
20周東 佑京SHUTO UKYO右投左打180cm / 71kg福岡ソフトバンクホークス
23森下 翔太MORISHITA SHOTA右投右打182cm / 93kg阪神タイガース

侍ジャパン宮崎合宿の中継予定

侍ジャパンの宮崎合宿は、練習がCS放送『J SPORTS』およびネット『J SPORTSオンデマンド』で生中継予定。「侍ジャパン 宮崎事前合宿2026」として複数日にわたり放送され、長時間の中継が組まれている。また、ネット『J:COM STREAM』でも同様のスケジュールでライブ配信が予定されている。

さらに、『J SPORTS』の中継内容はAmazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS』でも視聴可能だ。Amazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS』には、5日間の無料体験期間が設けられている。

さらに、2026年2月22日(日)・23日(月・祝)に行われる福岡ソフトバンクホークス戦は地上波テレビおよびネット『Amazonプライムビデオ』で視聴可能。『Amazonプライムビデオ』に関しては30日間の無料体験期間があり、期間中もソフトバンク戦2連戦や2月27日(金)・28日(土)の侍ジャパンvs中日ドラゴンズ戦などを楽しむことができる。

カテゴリー放送・配信日程時間
キャンプ中継J SPORTS
J SPORTSオンデマンド
Amazon J SPORTS[5日間無料体験あり]
J:COM STREAM		2月14日、15日、17日、18日、19日、21日、24日11:00〜(日によって終了時間が異なる)
壮行試合(2/22)テレビ朝日系列(地上波)
Amazonプライムビデオ[30日間無料体験あり]		2月22日(日)12:55〜
壮行試合(2/23)TBS系列(地上波) / BS-TBS
Amazonプライムビデオ[30日間無料体験あり]		2月23日(月・祝)13:55〜 / 16:30〜(TBSがBSリレー)

侍ジャパン宮崎合宿のおすすめ視聴方法

前述の通り、侍ジャパンの宮崎合宿はAmazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS』で視聴可能。Amazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS』には5日間の無料体験期間があり、期間中も合宿の模様が視聴できる。

Amazon Prime Videoチャンネル(J SPORTS)の視聴手順

  1. Amazon Prime Videoチャンネル「J SPORTS」へアクセス
  2. Prime会員に登録(未加入の場合)
  3. 「チャンネルを追加」からJ SPORTSを選択
  4. 登録完了後、対象コンテンツを選択して視聴開始

※無料体験終了後は月額2,840円(税込)の料金が発生します。

J SPORTSオンデマンドなら野球専用パックあり！お得に視聴可能

j sports ondemand baseball packJ SPORTS

J SPORTSオンデマンド』でも侍ジャパン宮崎キャンプの模様を生中継・ライブ配信を予定している。

J SPORTSオンデマンドなら野球専用パックがあり、月額2,580円(税込)で利用可能。13歳以上満25歳以下の方であれば月額1,290円(税込)で視聴できるのでおすすめだ。

野球専用パックでは広島東洋カープ、中日ドラゴンズ、横浜DeNAベイスターズの主催試合をライブ配信するほか、広島東洋カープ、中日ドラゴンズ、オリックス・バファローズ、東北楽天ゴールデンイーグルスの春季キャンプも視聴可能。その他大学野球や社会人野球など幅広い年代の野球を配信している。

J SPORTSオンデマンド『野球パック』の登録方法

  1. 『J SPORTSオンデマンド』野球パック購入ページにアクセス
  2. 「ご購入はこちら」をタップ
  3. J SPORTS IDでログイン（未登録の方はここから登録）
  4. 支払い方法はクレジットカード、キャリア決済、楽天ペイに対応
  5. 登録完了！すぐに視聴開始

侍ジャパン宮崎キャンプ2026はJ SPORTSオンデマンドでも視聴可能！野球パックで月額がお得

