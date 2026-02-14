「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(WBC2026)」に向けた侍ジャパン(野球日本代表)の宮崎合宿が、2月14日(土)～24日(火)に行われる。

本記事では、侍ジャパンの宮崎合宿メンバーや視聴方法を紹介する。

侍ジャパンの宮崎合宿メンバーは？大谷翔平は？

宮崎合宿にはWBC侍ジャパンの多くの選手が参加するが、MLBチームに所属する選手は一部のみ合流となる見込み。侍ジャパンの井端弘和監督は、MLB組の合流について「名古屋では合流してほしい」と語っており、2月27日(金)・28日(土)の中日ドラゴンズ戦に照準を合わせる見込みだ。

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平については未定となっており、宮崎合宿から合流する可能性は低そうだ。

一方で、右ヒジ手術から長期離脱しているサンディエゴ・パドレス所属のダルビッシュ有がアドバイザーとして合宿に帯同することが決定。また、読売ジャイアンツやニューヨーク・ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏も14日(土)・15日(日)の2日間にわたって合宿地を訪れ、選手たちを激励する。

侍ジャパンの全招集選手は以下の通り。

※以下は宮崎合宿参加選手ではなくWBC招集メンバー。

※一部の選手は宮崎合宿不参加の可能性があります。

※MLB組は強化試合の中日ドラゴンズ戦から大部分が合流の見込み。

※選手は変更となる可能性があります。

監督・コーチ

役職 背番号 氏名 NAME 監督 89 井端 弘和 IBATA HIROKAZU ヘッドコーチ 88 金子 誠 KANEKO MAKOTO バッテリーコーチ 74 村田 善則 MURATA YOSHINORI 投手コーチ 84 能見 篤史 NOHMI ATSUSHI 81 吉見 一起 YOSHIMI KAZUKI 内野守備・走塁コーチ 77 梵 英心 SOYOGI EISHIN 外野守備・走塁コーチ 79 亀井 善行 KAMEI YOSHIYUKI 野手総合コーチ 71 松田 宣浩 MATSUDA NOBUHIRO

選手

ポジション 背番号 選手名 NAME 投打 身長/体重 所属 投手 13 宮城 大弥 MIYAGI HIROYA 左投左打 171cm / 85kg オリックス・バファローズ 14 伊藤 大海 ITOH HIROMI 右投左打 176cm / 84kg 北海道日本ハムファイターズ 15 大勢 TAISEI 右投右打 183cm / 90kg 読売ジャイアンツ 22 隅田 知一郎 SUMIDA CHIHIRO 左投左打 177cm / 84kg 埼玉西武ライオンズ 26 種市 篤暉 TANEICHI ATSUKI 右投右打 183cm / 88kg 千葉ロッテマリーンズ 28 髙橋 宏斗 TAKAHASHI HIROTO 右投右打 186cm / 86kg 中日ドラゴンズ 46 藤平 尚真 FUJIHIRA SHOMA 右投右打 185cm / 85kg 東北楽天ゴールデンイーグルス 47 曽谷 龍平 SOTANI RYUHEI 左投左打 183cm / 83kg オリックス・バファローズ 57 北山 亘基 KITAYAMA KOKI 右投右打 182cm / 86kg 北海道日本ハムファイターズ 66 松本 裕樹 MATSUMOTO YUKI 右投左打 183cm / 92kg 福岡ソフトバンクホークス 捕手 4 若月 健矢 WAKATSUKI KENYA 右投右打 180cm / 88kg オリックス・バファローズ 12 坂本 誠志郎 SAKAMOTO SEISHIRO 右投右打 176cm / 79kg 阪神タイガース 27 中村 悠平 NAKAMURA YUHEI 右投右打 176cm / 79kg 東京ヤクルトスワローズ 内野手 2 牧 秀悟 MAKI SHUGO 右投右打 178cm / 97kg 横浜DeNAベイスターズ 3 小園 海斗 KOZONO KAITO 右投左打 178cm / 91kg 広島東洋カープ 5 牧原 大成 MAKIHARA TAISEI 右投左打 172cm / 72kg 福岡ソフトバンクホークス 6 源田 壮亮 GENDA SOSUKE 右投左打 179cm / 75kg 埼玉西武ライオンズ 7 佐藤 輝明 SATO TERUAKI 右投左打 187cm / 95kg 阪神タイガース 外野手 8 近藤 健介 KONDOH KENSUKE 右投左打 173cm / 85kg 福岡ソフトバンクホークス 20 周東 佑京 SHUTO UKYO 右投左打 180cm / 71kg 福岡ソフトバンクホークス 23 森下 翔太 MORISHITA SHOTA 右投右打 182cm / 93kg 阪神タイガース

侍ジャパン宮崎合宿の中継予定

侍ジャパンの宮崎合宿は、練習がCS放送『J SPORTS』およびネット『J SPORTSオンデマンド』で生中継予定。「侍ジャパン 宮崎事前合宿2026」として複数日にわたり放送され、長時間の中継が組まれている。また、ネット『J:COM STREAM』でも同様のスケジュールでライブ配信が予定されている。

さらに、『J SPORTS』の中継内容はAmazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS』でも視聴可能だ。Amazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS』には、5日間の無料体験期間が設けられている。

さらに、2026年2月22日(日)・23日(月・祝)に行われる福岡ソフトバンクホークス戦は地上波テレビおよびネット『Amazonプライムビデオ』で視聴可能。『Amazonプライムビデオ』に関しては30日間の無料体験期間があり、期間中もソフトバンク戦2連戦や2月27日(金)・28日(土)の侍ジャパンvs中日ドラゴンズ戦などを楽しむことができる。

侍ジャパン宮崎合宿のおすすめ視聴方法

前述の通り、侍ジャパンの宮崎合宿はAmazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS』で視聴可能。Amazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS』には5日間の無料体験期間があり、期間中も合宿の模様が視聴できる。

Amazon Prime Videoチャンネル(J SPORTS)の視聴手順

※無料体験終了後は月額2,840円(税込)の料金が発生します。

J SPORTSオンデマンドなら野球専用パックあり！お得に視聴可能

J SPORTS

『J SPORTSオンデマンド』でも侍ジャパン宮崎キャンプの模様を生中継・ライブ配信を予定している。

J SPORTSオンデマンドなら野球専用パックがあり、月額2,580円(税込)で利用可能。13歳以上満25歳以下の方であれば月額1,290円(税込)で視聴できるのでおすすめだ。

野球専用パックでは広島東洋カープ、中日ドラゴンズ、横浜DeNAベイスターズの主催試合をライブ配信するほか、広島東洋カープ、中日ドラゴンズ、オリックス・バファローズ、東北楽天ゴールデンイーグルスの春季キャンプも視聴可能。その他大学野球や社会人野球など幅広い年代の野球を配信している。

J SPORTSオンデマンド『野球パック』の登録方法

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。