佐々木朗希がWBCに出場しない理由は？球団方針・保険問題・コンディション状況まとめ

侍ジャパンの戦力構想を語るうえで、常に名前が挙がる存在が佐々木朗希だ。だが、現在WBCメンバーには名を連ねていない。
本記事では、佐々木朗希がWBCに出場しない理由について紹介する。
佐々木朗希がWBCに出場しない理由は？
2026年WBCで侍ジャパン入りが期待されていた佐々木朗希だが、最終的にメンバーから外れる形となった。その背景にあるのは、2025年シーズンに発症した右肩の故障と、それを踏まえた所属球団ロサンゼルス・ドジャースの判断だ。
最大の要因は右肩インピンジメント症候群による長期離脱。メジャー1年目の2025年5月に発症し、レギュラーシーズンでの登板は10試合(36回1/3)にとどまった。大会時期にフルパワーで投げられる保証がない状況は、短期決戦に臨む代表チームにとってもリスクとなる。
佐々木本人は代表入りへの意欲を示していたものの、最終決定は「球団の判断」。ドジャースは高額契約を結ぶ重要戦力の資産価値を守る立場にあり、前年に長期離脱歴のある投手を春先の国際大会へ送り出すことに慎重な姿勢を崩さなかった。
さらに、MLBの規定と保険審査もハードルとなった。前シーズンに長期間負傷者リスト(IL)入りしていた選手は、WBC派遣に制限がかかる場合がある。契約をカバーする保険の適用条件も絡み、参加は現実的ではないとの判断に至った。
3月はMLB投手にとって最も重要な調整期間。球数や登板間隔を段階的に積み上げるべき時期に、大会で高強度の登板を重ねることは、再発リスクを高めかねない。佐々木にとっても2026年シーズンでのローテーション定着が最優先事項となった。
侍ジャパン側も、短期決戦で確実に計算できる戦力を重視。コンディションが万全でない可能性を抱える投手を組み込むより、状態が整った投手陣で編成を最適化する道を選んだ。
今回の欠場は実力の問題ではない。将来価値を守るためのリスク管理と、シーズン本格復帰に向けた再構築。その両立を優先した結果といえる。
WBC前強化試合の開催日程は？
侍ジャパンは本大会直前の実戦機会として「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」に臨む。宮崎と名古屋でNPB球団と対戦し、最終調整を進めるスケジュールだ。
ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎開催分
- 2月22日(日)13:00 日本 vs 福岡ソフトバンクホークス｜ひなたサンマリンスタジアム宮崎
- 2月23日(月)14:00 日本 vs 福岡ソフトバンクホークス｜ひなたサンマリンスタジアム宮崎
ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋開催分
- 2月27日(金)19:00 日本 vs 中日ドラゴンズ｜バンテリンドーム ナゴヤ
- 2月28日(土)19:00 日本 vs 中日ドラゴンズ｜バンテリンドーム ナゴヤ
WBC前強化試合はどこで見れる？
侍ジャパンが本大会前に臨む最終調整マッチは、地上波テレビとネット配信の双方で視聴可能だ。宮崎・名古屋で行われるラグザス 侍ジャパンシリーズ2026は、対戦日ごとに放送局が異なり、ライブ中継が組まれている。
宮崎開催の福岡ソフトバンクホークス戦は、2月22日(日)がテレビ朝日系列、2月23日(月)がTBS系列で放送(後者はBS-TBSリレーあり)。名古屋開催の中日ドラゴンズ戦は、2月27日(金)がTBS系列、2月28日(土)がテレビ朝日系列で中継される予定だ。
オンラインではAmazonプライムビデオがライブ配信を実施。30日間の無料体験が用意されており、スマートフォンやPCからでも視聴できる。
本大会直前の仕上がりを確認できる重要なシリーズ。テレビと配信、それぞれの環境に合わせて視聴方法を選びたい。
|日程
|対戦相手
|テレビ放送
|ネット配信
|2月22日(日)13:00
|福岡ソフトバンクホークス
|テレビ朝日系列
|Amazonプライムビデオ(30日間無料体験あり)
|2月23日(月)14:00
|福岡ソフトバンクホークス
|TBS系列／BS-TBSリレー放送
|Amazonプライムビデオ(30日間無料体験あり)
|2月27日(金)19:00
|中日ドラゴンズ
|TBS系列
|Amazonプライムビデオ(30日間無料体験あり)
|2月28日(土)19:00
|中日ドラゴンズ
|テレビ朝日系列
|Amazonプライムビデオ(30日間無料体験あり)
WBC前強化試合のおすすめ視聴方法
Amazon
前述の通り、WBC前強化試合のソフトバンク戦・中日戦はともに地上波テレビおよびネット『Amazonプライムビデオ』で視聴可能。『Amazonプライムビデオ』に関しては30日間の無料体験期間があり、期間中もソフトバンク戦2連戦や2月27日(金)・28日(土)の侍ジャパンvs中日ドラゴンズ戦などを楽しむことができる。
『Amazonプライムビデオ』は出先でもスマホやタブレットから視聴することができるうえ、2023年WBC制覇の軌跡を収めたドキュメンタリーシリーズ「完全密着侍ジャパン ～WBC全勝優勝の真実～」など関連するオリジナル作品も充実している。
初回30日間無料体験の登録手順
- Amazon Prime登録ページへアクセス
- 「プライムに登録」からお支払い情報などを入力
- 登録完了後、すぐに視聴開始！
※初回30日間の無料体験終了後、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となります。
