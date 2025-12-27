侍ジャパンのWBC 2026予選ラウンド対戦相手は？

第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC2026)が、2026年3月に開催される。

前回大会で野球日本代表・侍ジャパンの1次ラウンド(予選ラウンド)での対戦相手、試合日程を紹介する。

WBC2026｜日程・対戦カード・開催球場

WBC2026は、2026年3月6日(金)の1次ラウンドから開幕。11日までサンフアン、ヒューストン、東京、マイアミの各プールで試合が行われた後、勝ち抜いたチームがアメリカに集結する。アメリカでは、13日(金)・14日(土)には準々決勝ラウンド、15日(日)・16日(月)に準決勝、17日(火)に決勝が開催予定だ。

なお、日本は東京で行われるプールBで、オーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイと同居。会場はすべて東京ドームとなる。

1次ラウンド 東京プール(プールC)の日程・対戦カード

試合日 対戦カード 会場 2026年3月5日(木)

12:00 オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ 東京ドーム 2026年3月5日(木)

19:00 韓国 vs チェコ 東京ドーム 2026年3月6日(金)

12:00 オーストラリア vs チェコ 東京ドーム 2026年3月6日(金)

19:00 日本 vs チャイニーズ・タイペイ 東京ドーム 2026年3月7日(土)

12:00 チェコ vs チャイニーズ・タイペイ 東京ドーム 2026年3月7日(土)

19:00 日本 vs 韓国 東京ドーム 2026年3月8日(日)

12:00 チャイニーズ・タイペイ vs 韓国 東京ドーム 2026年3月8日(日)

19:00 日本 vs オーストラリア 東京ドーム 2026年3月9日(月)

19:00 オーストラリア vs 韓国 東京ドーム 2026年3月10日(火)

19:00 日本 vs チェコ 東京ドーム

プール分け

プールA（プエルトリコ・サンフアン） プールB（アメリカ・ヒューストン） プールC（日本・東京） プールD（アメリカ・マイアミ） プエルトリコ アメリカ 日本 ベネズエラ キューバ メキシコ 韓国 ドミニカ共和国 カナダ イタリア オーストラリア オランダ パナマ イギリス チェコ イスラエル コロンビア ブラジル チャイニーズ・タイペイ ニカラグア

WBC2026 東京プールのチケット販売はいつ？

WBC2026 東京プールのチケットは、「日本戦4試合パック」「全10試合パック」などが販売され、それぞれに先行販売と一般販売が実施される。

各種別ごとのチケット販売期間は以下の通り。

複数試合セットチケット

種類 販売方式① 販売方式② 【終了】日本戦4試合パック 読売ジャイアンツシーズンシートオーナー先行抽選販売

10月1日(水) 10:00～10月24日(金) 17:00

当選通知：10月29日(水)から順次 ローソンチケット抽選販売

10月1日(水) 10:00～10月24日(金) 17:00

当選通知：10月29日(水) 12:00 【終了】全10試合パック 読売ジャイアンツシーズンシートオーナー先行抽選販売

10月1日(水) 10:00～10月24日(金) 17:00

当選通知：10月29日(水)から順次 ローソンチケット抽選販売

10月1日(水) 10:00～10月24日(金) 17:00

当選通知：10月29日(水) 12:00

通常チケット

種類 販売期間 当選通知 販売サイト 【終了】読売ジャイアンツシーズンシートオーナー先行抽選販売 11月10日(月) 19:00～11月25日(火) 6:00 11月28日(金) 12:00 2026年読売ジャイアンツ

シーズンシート年間プラン契約者 Mastercard会員限定 先行抽選販売 11月28日(金) 17:00～12月2日(火) 23:59 12月5日(金) 15:00 ローソンチケット ローソンチケット1次先行抽選販売（Lencore先行①・HMVプレミアム先行①） 12月1日(月) 10:00～12月5日(金) 6:00 12月9日(火) 12:00 HMVプレミアム・Lencore ローソンチケット2次先行抽選販売（Lencore先行②・HMVプレミアム先行②） 12月10日(水) 19:00～12月15日(月) 6:00 12月17日(水) 12:00 HMVプレミアム・Lencore ローソンチケット先行先着販売（プレリク先行） 12月18日(木) 10:00～12月22日(月) 23:59 先着 ローソンチケット 読売新聞オンラインチケット先行抽選販売（読者会員限定） 12月18日(木) 10:00～12月21日(日) 23:59 12月24日(水) 13:00 読売新聞チケットストア 日本戦 マススイート・マスカバナ先行抽選販売 12月18日(木) 10:00～12月21日(日) 23:59 12月24日(水) 13:00 イープラス 日本戦 車いす席先行抽選販売 1月6日(火) 10:00～1月8日(木) 15:00 1月13日(火) 13:00 イープラス 日本戦 見切り席先行抽選販売 1月6日(火) 10:00～1月8日(木) 15:00 1月13日(火) 13:00 イープラス 海外向けチケット 先行抽選販売 12月10日(水) 19:00～12月15日(月) 6:00 12月17日(水) 12:00 イープラス 一般販売 2026年1月15日(木) 19:00から順次販売 - ローソンチケット他で販売予定。詳細は後日

【一覧】WBC2026 東京プールのチケット価格

WBC2026 東京プールのチケット価格は、席種の他に応援方式の違いなど様々な条件で異なる。それぞれのチケット価格は以下の通り。

日本戦

席種 1試合料金 日本戦

4試合パック ダイヤモンドボックス ホスピタリティパッケージ ー チャンピオンシート ホスピタリティパッケージ ー エキサイトシートS 70,000円 336,000円 エキサイトシートA 60,000円 288,000円 エキサイトシートB 50,000円 240,000円 エキサイトシートC 40,000円 192,000円 エキサイトシートEASYシート 30,000円 ー 指定席SSS 34,000円 163,200円 指定席SS 28,000円 135,000円 指定席S 18,000円 87,000円 指定席A 15,000円 72,000円 指定席B 12,000円 58,000円 クラフトカウンター 12,000円 ー クラフトカウンター立ち見 6,000円 ー 車いす席 5,000円 ー パノラマシート中央 9,000円 43,000円 パノラマシート 8,000円 38,000円 指定席C 6,500円 31,000円 外野指定席 ライト 7,000円 34,000円 外野指定席 レフト 7,000円 34,000円 バックスクリーンクラブ 24,000円 115,000円 スカイテラス（4人定員） 120,000円 ー スカイテラス（5人定員） 150,000円 ー プレミアムラウンジ ホスピタリティパッケージ ー プレミアムシート ホスピタリティパッケージ ー マススイート（10人定員） 1,760,000円 ー マススイート（9人定員） 1,584,000円 ー マススイート（7人定員） 1,232,000円 ー マススイート（5人定員） 880,000円 ー マスカバナ（8人定員） 1,232,000円 ー マスカバナ（6人定員） 924,000円 ー マスカバナ（4人定員） 616,000円 ー THE 3rd プラチナボックス（4人定員） 616,000円 ー

日本戦以外｜①応援活動が予定されていない試合（内野席での立ち上がっての応援不可）

席種 1試合料金（税込） ダイヤモンドボックス 15,000円 チャンピオンシート 10,000円 エキサイトシートA 12,000円 エキサイトシートB 10,000円 エキサイトシートEASYシート 6,000円 指定席SS 8,000円 指定席S 5,000円 指定席A 4,500円 指定席B 3,000円 クラフトカウンター 3,500円 クラフトカウンター立ち見 3,000円 指定席C 2,600円 外野指定席（ライト／レフト） 2,800円 スカイテラス（4人定員） 20,000円 スカイテラス（5人定員） 25,000円 マススイート（10人定員） 100,000円 マススイート（9人定員） 90,000円 マススイート（7人定員） 70,000円 マススイート（5人定員） 50,000円 マスカバナ（8人定員） 64,000円 マスカバナ（6人定員） 48,000円 マスカバナ（4人定員） 32,000円 THE 3rd プラチナボックス（4人定員） 24,000円 車いす席 2,500円

日本戦以外｜②チャイニーズ・タイペイが応援活動を予定している試合

席種 1試合料金（税込） ダイヤモンドボックス 15,000円 チャンピオンシート 10,000円 エキサイトシートA 12,000円 エキサイトシートB 10,000円 エキサイトシートEASYシート 6,000円 指定席SS 8,000円 指定席S 5,000円 指定席A 4,500円 指定席A（チャイニーズ・タイペイ応援席） 4,500円 指定席B 3,000円 指定席B（チャイニーズ・タイペイ応援席） 3,000円 クラフトカウンター 3,500円 クラフトカウンター立ち見 3,000円 指定席C 2,600円 外野指定席（ライト／レフト） 2,800円 スカイテラス（4人定員） 20,000円 スカイテラス（5人定員） 25,000円 マススイート（10人定員） 100,000円 マススイート（9人定員） 90,000円 マススイート（7人定員） 70,000円 マススイート（5人定員） 50,000円 マスカバナ（8人定員） 64,000円 マスカバナ（6人定員） 48,000円 マスカバナ（4人定員） 32,000円 THE 3rd プラチナボックス（4人定員） 24,000円 車いす席 2,500円

日本戦以外｜③韓国とチャイニーズ・タイペイが応援活動を予定している試合

席種 1試合料金（税込） ダイヤモンドボックス 15,000円 チャンピオンシート 10,000円 エキサイトシートA 12,000円 エキサイトシートB 10,000円 エキサイトシートEASYシート 6,000円 指定席SS 8,000円 指定席S 5,000円 指定席A 4,500円 指定席A（韓国応援席） 4,500円 指定席A（チャイニーズ・タイペイ応援席） 4,500円 指定席B（韓国応援席） 3,000円 指定席B（チャイニーズ・タイペイ応援席） 3,000円 クラフトカウンター 3,500円 クラフトカウンター立ち見 3,000円 指定席C 2,600円 外野指定席（ライト／レフト） 2,800円 スカイテラス（4人定員） 20,000円 スカイテラス（5人定員） 25,000円 マススイート（10人定員） 100,000円 マススイート（9人定員） 90,000円 マススイート（7人定員） 70,000円 マススイート（5人定員） 50,000円 マスカバナ（8人定員） 64,000円 マスカバナ（6人定員） 48,000円 マスカバナ（4人定員） 32,000円 THE 3rd プラチナボックス（4人定員） 24,000円 車いす席 2,500円

WBC2026 東京プールのチケット購入方法は？

WBC2026東京プールのチケットを取るためには、指定の販売サイトで先行抽選時点から応募しておきたい。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平も参加を表明している日本代表(侍ジャパン)戦のチケットは争奪戦となる可能性が高く、少しでも入手の可能性を上げるためには可能な限りすべての抽選に参加する必要がある。

また、先行販売に漏れてしまった場合でも、2026年1月15日(木)19:00から一般販売を行うことが予告されているローソンチケットでの購入に備え、会員アカウント作成や支払い情報の登録を済ませておくことをおすすめする。