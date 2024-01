In questo articolo si potranno ottenere maggiori informazioni sullo streaming PokerStars delle partite di calcio indiretta sul portale da gioco.

Quello di PokerStars è un vero e proprio fenomeno crescente che, partendo dal poker online, ha rivoluzionato il modo in cui i giocatori e gli appassionati di betting vivono e seguono questo affascinante mondo, affiancando alla sua storica piattaforma anche una sezione dedicata alle scommesse sportive online.

In questo articolo si vedrà se l'operatore rientra tra quei siti scommesse con servizi di streaming in diretta e vedremo quali sono strumenti e funzioni offerti ai clienti per seguire l'andamento live dei match di calcio. Tutte le informazioni su PokerStars streaming e diretta proseguendo la lettura.

Come accedere al PokerStars streaming per lo sport

Purtroppo al momento non è disponibile su PokerStars streaming o dirette live di eventi sportivi selezionati. Ad ogni modo l'operatore mette a disposizione degli strumenti alternativi che permettono ai giocatori di seguire la partita di loro interesse in modo preciso ed efficiente come ad esempio Info Live, Statistiche, Cronaca e tanto altro. Per usufruirne occorre

Effettuare l'accesso sul sito (o la registrazione su PokerStars se non ancora iscritti) utilizzando le proprie credenziali di gioco sia da desktop che da app mobile

Accedere alla sezione Sport e dopo di ché Live della piattaforma dove si troveranno le partite in corso

Qui si troveranno delle schermate con le Info Live, le Statistiche, i Testa a Testa, Classifiche, Cronaca e Punto per Punto.

Bisogna tenere a mente che non su tutti i match live potrebbero essere disponibili gli strumenti di diretta precedentemente menzionati. Occorre consultare il palinsesto sportivo dell'operatore per saperne di più.

Welcome bonus PokerStars nuovi utenti

Generalmente i siti di scommesse online mettono a disposizione dei nuovi utenti dei bonus benvenuto sport per incentivare la registrazione. Al momento non è attiva un'iniziativa per i nuovi iscritti sulla piattaforma, né occorre digitare alcun codice bonus PokerStars in fase di iscrizione per prendere parte ad eventuali promo. Tuttavia è possibile che il bookmaker lanci in futuro un welcome bonus, così come il proprio strumento di streaming PokerStars.

PokerStars streaming: cosa offre la diretta live degli eventi

Come visto precedentemente, al momento non vi è possibilità per i giocatori iscritti sulla piattaforma di usufruire di un PokerStars streaming in diretta delle partite di calcio o di altri eventi sportivi.

Dunque non è disponibile, almeno attualmente, la diretta streaming su PokerStars scommesse. Tuttavia è possibile seguire i match live attraverso degli strumenti creati ad hoc proprio per seguire gli eventi salienti dell'evento selezionato.

Tra i principali strumenti per la diretta live di PokerStars si trovano:

Info Live

Statistiche

Testa a Testa

Classifiche

Cronaca

Formazioni

L'elenco degli strumenti potrebbe variare a seconda della disciplina sportiva selezionata, ad esempio per il tennis si troverà la voce Punto per Punto che nel calcio è sostituita dalle Formazioni.

Pokerstars: palinsesto sport live e discipline in presa diretta

Sebbene su PokerStars streaming o servizi di diretta TV degli eventi sportivi non sia disponibile (almeno per il momento) i giocatori hanno comunque l'opportunità di seguire l'andamento di un dato match attraverso i diversi strumenti messi a disposizione. All'interno del palinsesto live dell'operatore, infatti, si potranno trovare i principali sport sui quali è possibile piazzare scommesse live tra i quali

Calcio

Tennis

Basket

Tennistavolo

Pallavolo

Freccette

Hockey sul Ghiaccio

Gli eventi in programma possono variare di giorno in giorno motivo per cui è opportuno visitare il sito ufficiale per scoprire quali sono le partite sulle quali è possibile scommettere live. Le partite per ciascuna delle discipline menzionate possono essere seguite tramite le funzioni create ad hoc che permettono di rimanere aggiornati costantemente, secondo per secondo, sulle azioni del match o incontro.

Scommesse live: i mercati di giocata disponibili

Se da un lato l'elenco delle discipline sportive presenti nel palinsesto live non sia tra i più esaustivi, d'altra parte i mercati di giocata coprono un po' tutte le combinazioni possibili. Soprattutto se si analizzano sport come Calcio, Tennis o Basket qui si troveranno mercati di scommessa. Nel Tennis live ad esempio si può trovare il mercato

Vincente di ciascun set

Set betting

Over/under per i vari set

Giocatore A o B vince almeno un set.

Nel Calcio invece si possono trovare un gran numero di mercati di scommessa live tra i quali

Esito finale 1X2

Over/Under goal

Marcatore nei 90 min

Entrambe le squadre segnano

Vincente con Handicap

Risultato esatto

Parziale/Finale etc.

Naturalmente le discipline più blasonate avranno una copertura maggiore sia in termini di scommessa che in termini di giocate e mercati messi a disposizione. Tuttavia il bookmaker offre una buona copertura anche sugli sport minori sui quali permette di scommettere live.

Il servizio di Pokestars streaming per il poker: un panorama completo per gli appassionati

Da una parte vi è la piattaforma di scommesse sportive online dell'operatore conosciuto principalmente come il maggiore nel campo del poker online, d'altra parte vi è proprio la sezione dedicata ai tavoli verdi. In questo caso invece lo streaming in diretta è disponibile. Cosa offre quindi, concretamente, il servizio di Pokestars streaming per il poker online? Si tratta di una vera e propria piattaforma che ospita eventi di poker live, trasmessi attraverso il sito web o l'app dedicata. Gli utenti possono seguire gratuitamente tutte le fasi dei tornei più importanti, sperimentando in tempo reale le emozioni e le tensioni tipiche della competizione.

Una vasta gamma di contenuti e formati

Tra le numerose opzioni offerte dalla piattaforma di Pokestars streaming, spiccano:

Tornei internazionali : la possibilità di assistere alle partite degli eventi più prestigiosi a livello mondiale, come il World Series of Poker (WSOP), il World Poker Tour (WPT) e l'European Poker Tour (EPT).

: la possibilità di assistere alle partite degli eventi più prestigiosi a livello mondiale, come il World Series of Poker (WSOP), il World Poker Tour (WPT) e l'European Poker Tour (EPT). Table finali : l'opportunità di seguire la fase più avvincente e decisiva di un torneo, quando i giocatori si sfidano per aggiudicarsi il montepremi e conquistare il titolo.

: l'opportunità di seguire la fase più avvincente e decisiva di un torneo, quando i giocatori si sfidano per aggiudicarsi il montepremi e conquistare il titolo. Cash game e partite private : la possibilità di osservare da vicino le dinamiche di gioco nelle cosiddette "card room", all'interno delle quali si svolgono partite ad alto livello con puntate elevatissime tra amici e VIP dello spettacolo.

: la possibilità di osservare da vicino le dinamiche di gioco nelle cosiddette "card room", all'interno delle quali si svolgono partite ad alto livello con puntate elevatissime tra amici e VIP dello spettacolo. #streamboat: Uno show settimanale che racconta in diretta la vita quotidiana dei professionisti del poker, i loro allenamenti, i momenti di relax e le strategie di preparazione ai grandi eventi. Un format esclusivo ed emozionante che permette di entrare nel mondo professionistico del poker conoscendo tutti i dettagli del processo.

Requisiti minimi e consigli per una visione ottimale

Affinché la visione dello streaming sia fluida e senza interruzioni, è fondamentale avere una connessione internet stabile e veloce. I dispositivi più recenti e aggiornati offrono certamente prestazioni migliori, ma anche gli utenti con computer o smartphone meno all'avanguardia possono comunque usufruire del servizio senza problemi, a patto di controllare i requisiti minimi richiesti e adeguare eventualmente le impostazioni video (riducendo ad esempio la qualità dell'immagine).

Concludendo, si può affermare che nonostante il servizio di PokerStars streaming al momento non sia ancora attivo come invece accade per altri siti scommesse online, d'altra parte l'operatore offre una così ampia gamma di strumenti per seguire gli eventi sportivi in diretta che la differenza al giocatore appare lieve. Sulla piattaforma sono disponibili un buon numero di sport sui quali è possibile puntare in presa diretta anche grazie a funzioni che permettono di seguire tutte le azioni in modo puntuale e affidabile.