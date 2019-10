Infortuni in Nazionale, nuovo giro: k.o Zapata, Sanchez, Medel e Chiriches

Diversi giocatori di Serie A hanno subito un infortunio durante un match con le proprie Nazionali: nei prossimi giorni gli esami.

Il periodo dell'anno più terrificante per le squadre di club. A più riprese. La sosta delle Nazionali, apprensione massima per piccole e grandi squadre di tutto il mondo, costante dopo ogni proprio giocatore chiamato a rappresentare il proprio paese. Non c'è pausa senza infortuni, grossi o meno che siano. E quella di ottobre non fa certo eccezione.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il nome più importante a tenere in ansia la propria squadra di club e i migliaia di fanta-allenatori che l'hanno scelto è sicuramente Duvan Zapata. L'attaccante dell' ha lasciato la gara contro il al 23' del primo tempo, toccandosi la gamba destra nella zona dell'adduttore.

Da valutare le sue condizioni, gli esami strumentali potranno dare un responso sull'entità dell'infortunio. Una gara a dir poco sfortunata quella giocata all'Estadio José Rico Pérez di Alicante. Dall'altra parte sono andati k.o due giocatori di , ovvero Alexis Sanchez e Medel.

Il Nino Maravilla ha giocato quasi tutta la gara, venendo sostituito all'88', secondo le prime stime per un problema alla caviglia. Sanchez, acquistato dall' la scorsa estate, ha saltato il Derby d' contro la e attualmente non è un titolare nei nerazzurri, ma potrebbe esserlo nelle prossime settimane, a seconda di cosa diranno gli esami post infortunio.

Appena venti minuti contro la Colombia invece per Medel, tornato in Italia per giocare con il . L'ex centrocampista dell'Inter ha accusato un problema muscolare e come il compagno di Nazionale, Sanchez, dovrà sottoporsi a controlli nella giornata di domani.

Tre infortuni tra e Cile, ma k.o verificatosi anche in Europa. Nella gara vinta dalla Romania sulle far Oer (3-0 nell'ultimo quarto d'ora di gioco), Chiriches ha subito un infortunio all'adduttore dopo aver tentato un recupero a centrocampo.

Colpito duramente il Bologna, che oltre a Medel dovrà fare i conti con il k.o della rivelazione Tomiyasu. Il difensore giapponese è stato costretto al cambio nella gara tra il suo e la Mongolia.

Ultimo della lista, Federico Chiesa. L'esterno della , arma di Montella in viola, è stato sostituito da Bernardeschi dopo 39 minuti di Italia-Grecia. Infortunio muscolare anche per lui.

Non solo giocatori di Serie A che preoccupano i club italiani e gli allenatori di fantacalcio: una vecchia conoscenza come Savic, attualmente all' , si è infortunato nella gara tra Montenegro e Bulgaria e potrebbe saltare la sfida di Champions contro la Juventus.

Kante, campionissimo del e della , si è invece infortunato poco prima di scendere in campo contro l' : in questo caso un vero e proprio fuoriclasse del ruolo che sta tenendo in apprensione massima Lampard e il mondo Chelsea.