Sollievo in casa Fiorentina: escluse lesioni per Chiesa

Infortunatosi nel corso di Italia-Grecia, Federico Chiesa non ha riportato lesioni muscolo tendinee. Il giocatore ora si curerà a Firenze.

La può tirare un sospiro di sollievo. E’ infatti mano grave di quanto si potesse inizialmente temere l’infortunio occorso a Federico Chiesa nel corso di -Grecia.

Come noto, il gioiello gigliato è stato sostituito al 39’ della gara valida per la qualificazione a che si è disputata sabato sera all’Olimpico a causa di un problema muscolare, ma gli esami ai quali è stato sottoposto hanno escluso possibili lesioni.

A confermarlo è stata la stessa Fiorentina attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

ACF Fiorentina comunica che Federico Chiesa è stato sottoposto ad accertamenti strumentali.

“ACF Fiorentina comunica che Federico Chiesa è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno escluso lesioni muscolo tendinee. In accordo con la Nazionale il calciatore farà rientro a Firenze oggi dove inizierà un percorso di recupero personalizzato”.

Federico Chiesa saluta quindi la comitiva Azzurra e non prenderà parte alla prossima sfida in programma martedì contro il Liechtenstein per affidarsi alle cure dello staff medico del suo club.

Resta ora da capire se sarà recuperabile per il prossimo match di campionato che vedrà la Fiorentina impegnata sul campo del lunedì 21 ottobre.