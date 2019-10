Inter, D'Ambrosio ko: "Temo di essermi fratturato il mignolo"

Danilo D'Ambrosio potrebbe essersi fratturato il mignolo del piede sinistro durante Italia-Grecia come da lui stesso ammesso: oggi gli esami.

L' festeggia per la qualificazione con tre turni d'anticipo agli Europei ma deve fare i conti con alcuni acciacchi di natura fisica: problema ai flessori per Federico Chiesa, si ferma anche Danilo D'Ambrosio.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il terzino dell' è rimasto in campo per tutta la partita contro la Grecia sulla fascia destra difensiva ma, dopo il triplice fischio, ha ammesso di essersi fatto male come riportato da 'La Gazzetta dello Sport'.

"Ho preso una botta al ginocchio destro, ma temo di essermi fratturato il mignolo del piede sinistro. Domani (oggi, ndr) farò una risonanza".

Se la sensazione di D'Ambrosio venisse confermata, per l'Inter si tratterebbe del secondo infortunio in questa pausa dedicata alle nazionali: anche Alexis Sanchez ha accusato un dolore alla caviglia che però dovrebbe essere soltanto un colpo risolvibile in pochi giorni.

D'Ambrosio con ogni probabilità tornerà prima del previsto a Milano - niente sfida al Liechtenstein - come Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic: il ct belga eviterà all'attaccante la trasferta in Kazakistan dopo aver già ottenuto il pass per , il croato è squalificato per il match con il .