Atalanta, Zapata: "Non mi ero mai infortunato così"

Nazionali indigeste per diversi giocatori di Serie A: tra questi spicca Duvan Zapata, infortunatosi durante l'amichevole tra e . Si teme uno stiramento all'adduttore della gamba destra in attesa degli esami medici più approfonditi a cui si sottoporrà nelle prossime ore.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Parlando ai microfoni di 'Dinas Sports', il bomber dell' ha ammesso di essere sorpreso dalla natura di questo infortunio, sorto quasi per caso in una normale azione di gioco.

"Non mi ero mai infortunato calciando in porta. Ai tempi della avevo avuto un problema simile ma all'altra gamba. Fortunatamente lo staff medico mi ha fermato in tempo: ora sto bene ma non posso forzare il muscolo correndo, camminando non ho sentito dolore. Spero non sia nulla di grave".