Sassuolo in ansia: infortunio muscolare per Chiriches con la Romania

Il difensore del Sassuolo, Vlad Chiriches, ha riportato un infortunio alla coscia destra nel corso di Far Oer-Romania.

Pessime notizie per il da Torshavn, dove la Romania era impegnata sul campo delle Far Oer per un match di qualificazione a .

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Nel corso del primo tempo della sfida infatti, Vlad Chiriches ha riportato un infortunio che l’ha costretto a lasciare il campo in netto anticipo. Il tutto è accaduto al 36’ quando il difensore centrale, prelevato nel corso dell’estate dal , nel tentativo di recuperare un pallone a centrocampo, ha sentito tirare il muscolo della coscia destra.

Chiriches si è immediatamente accasciato al suolo e dopo le cure del caso è stato sostituito un paio di minuti dopo dal compagno Adrian Rus.

Ancora da definire l’esatta entità del problema e di conseguenza anche i tempi di recupero, ma i media romeni parlano di un infortunio all’adduttore.

Chiriches, 29 anni, nelle ultime settimane stava trovando continuità di rendimento, dopo un’ultima stagione al Napoli costellata da infortuni. Nel corso della stagione 2018/19 infatti, ha saltato diverse partite a causa di problemi al crociato, problemi muscolari ed infine un infortunio alla spalla.

Agli ordini di De Zerbi ha giocato tutte le ultime quattro gare di campionato sempre da titolare.