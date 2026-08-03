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Amichevoli
Amichevoli - Generale
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Amichevoli, calendario e risultati
Altro
mercoledì 10 giugno
venerdì 17 luglio
giovedì 26 marzo
giovedì 24 settembre
venerdì 25 settembre
lunedì 28 settembre
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Classifiche
Altro
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|Athletic Bilbao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Atletico Madrid
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Barcelona
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Celta Vigo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Deportivo Alaves
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0