Hai più di 18 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

Amichevoli

Amichevoli - Generale

Mikel Oyarzabal - Spain vs Peru 2026

Ancora Oyarzabal: la Spagna batte anche il Perù

La Spagna, favorita del torneo, ha completato gli ultimi preparativi in vista dei Mondiali con una convincente vittoria per 3-1 in amichevole contro il Perù a Puebla. L'attaccante della Real Sociedad Mikel Oyarzabal ha confermato il suo ottimo stato di forma personale segnando per la sesta partita internazionale consecutiva, infondendo fiducia alla "Roja" in vista della prossima competizione.

M. OyarzabalSpagna
Altro
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Pubblicità
Pubblicità
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Pubblicità

Amichevoli, calendario e risultati

mercoledì 10 giugno
Austria badge
Austria
AUT
Guatemala badge
Guatemala
GTM
CANC
venerdì 17 luglio
Vietnam badge
Vietnam
VIE
4
Birmania badge
Birmania
MYA
0
FIN
giovedì 26 marzo
Argentina badge
Argentina
ARG
2
Mauritania badge
Mauritania
MAU
1
FIN
giovedì 24 settembre
Australia badge
Australia
AUS
Brasile badge
Brasile
BRA
venerdì 25 settembre
USA badge
USA
USA
Perù badge
Perù
PER
lunedì 28 settembre
Australia badge
Australia
AUS
Brasile badge
Brasile
BRA
Altro
Pubblicità
Pubblicità

Classifiche

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Athletic Bilbao crestAthletic Bilbao00000000
2Atletico Madrid crestAtletico Madrid00000000
3Barcelona crestBarcelona00000000
4Celta Vigo crestCelta Vigo00000000
5Deportivo Alaves crestDeportivo Alaves00000000
Altro

Apostas em destaque

Odds Copa do Brasil 2026: Palmeiras é favorito
Vedi altri articoli sulle scommesse