Inter, infortunio Alexis Sanchez con il Cile: è lussazione alla caviglia

Lussazione del tendine peroneo della caviglia con interessamento del retinacolo per Alexis Sanchez: l'attaccante dell'Inter fa ritorno a Milano.

Non solo Danilo D'Ambrosio, uscito acciaccato dalla gara di ieri sera tra e Grecia: anche Alexis Sanchez tornerà anzitempo a Milano dagli impegni con la propria nazionale. Un problema in più per l' , che accoglie con preoccupazione il comunicato emesso dal sulle condizioni dell'attaccante.

"Lo staff medico della squadra nazionale cilena informa che il giocatore Alexis Sánchez ha rimediato nel secondo tempo della partita con la la lussazione del tendine peroneo della caviglia sinistra con interessamento della retinacolo, per cui, d'accordo con lo staff medico del suo club, viene lasciato libero dal ritiro della nazionale cilena e farà rientro a Milano, dove si sottoporrà a degli esami di risonanza magnetica ed ecotomografia dinamica per prendere la migliore decisione terapeutica".

🚨 Informe médico del jugador Alexis Sánchezhttps://t.co/2XqECrnISa — Selección Chilena (@LaRoja) October 13, 2019

Non comunicati i tempi di recupero a cui dovrebbe sottostare Sanchez: lo farà forse l'Inter nei prossimi giorni. In ogni caso, si tratta della seconda brutta notizia in poche ore per i nerazzurri e per Antonio Conte, dopo il doppio infortunio rimediato con l'Italia da D'Ambrosio.

La possibilità è che lo stop di Sanchez possa protrarsi anche per alcune settimane, se non per mesi. Interrompendo così un percorso di crescita che, espulsione contro la a parte, aveva visto protagonista l'ex attaccante del , a segno a Genova.