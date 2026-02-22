Goal.com
BASEBALL-JPN-WBCAFP
Aoi Fujimiya

侍ジャパンのコーチ陣は？WBC2026帯同スタッフ一覧まとめ

WBC2026侍ジャパンのコーチは誰？監督・投手コーチ・野手コーチ・帯同スタッフを紹介。

WBC2026に向けて動き出す侍ジャパン。注目は選手メンバーだけではない。短期決戦の国際大会では、ベンチワークや綿密な準備が勝敗を分ける。そこで鍵を握るのが首脳陣、そして帯同スタッフの存在だ。

本記事では、WBC2026で侍ジャパンに帯同するコーチ陣について紹介する。

侍ジャパンのコーチ陣は？WBC2026帯同スタッフ一覧

2026年開催の第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)へ向け、侍ジャパンは井端弘和監督体制で本格始動している。短期決戦の国際大会では、選手の能力だけでなく、ベンチワークや試合中の修正力が勝敗を左右する。そこで重要となるのがコーチ陣と帯同スタッフの顔ぶれだ。

今大会はコーチ枠が拡充され、WBC経験者も加わる布陣に刷新。現場の指導力と国際大会の知見を融合させた体制で頂点奪還を狙う。

侍ジャパン コーチングスタッフ一覧

役職氏名
監督井端 弘和
ヘッドコーチ金子 誠
バッテリーコーチ村田 善則
投手コーチ能見 篤史
投手コーチ吉見 一起
内野守備・走塁コーチ梵 英心
外野守備・走塁コーチ亀井 善行
野手総合コーチ松田 宣浩
アナリスト(予定)ウィル・アイアトン

新たに招聘された能見篤史と松田宣浩は、ともにWBC出場経験を持つ。能見は先発・救援両面の経験を活かした投手陣のマネジメント、松田はムードメーカーとしての存在感と短期決戦での実戦的助言が期待される。

臨時アドバイザー・協力スタッフ

区分氏名役割・内容
臨時アドバイザーダルビッシュ有MLB仕様ボールやピッチクロック対応など実体験に基づく助言
激励・アドバイス松井 秀喜キャンプ訪問による選手への助言・激励
視察栗山 英樹前回優勝監督としてキャンプを視察

WBC2026の日程・対戦カードは？

WBC2026は、2026年3月6日(金)の1次ラウンドから開幕。11日までサンフアン、ヒューストン、東京、マイアミの各プールで試合が行われた後、勝ち抜いたチームがアメリカに集結する。アメリカでは、13日(金)・14日(土)には準々決勝ラウンド、15日(日)・16日(月)に準決勝、17日(火)に決勝が開催予定だ。

なお、日本は東京で行われるプールBで、オーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイと同居。会場はすべて東京ドームとなる。

1次ラウンド 東京プール(プールC)の日程・対戦カード

試合日対戦カード会場
2026年3月5日(木)
12:00		オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ東京ドーム
2026年3月5日(木)
19:00		韓国 vs チェコ東京ドーム
2026年3月6日(金)
12:00		オーストラリア vs チェコ東京ドーム
2026年3月6日(金)
19:00		日本 vs チャイニーズ・タイペイ東京ドーム
2026年3月7日(土)
12:00		チェコ vs チャイニーズ・タイペイ東京ドーム
2026年3月7日(土)
19:00		日本 vs 韓国東京ドーム
2026年3月8日(日)
12:00		チャイニーズ・タイペイ vs 韓国東京ドーム
2026年3月8日(日)
19:00		日本 vs オーストラリア東京ドーム
2026年3月9日(月)
19:00		オーストラリア vs 韓国東京ドーム
2026年3月10日(火)
19:00		日本 vs チェコ東京ドーム

プール分け

プールA（プエルトリコ・サンフアン）プールB（アメリカ・ヒューストン）プールC（日本・東京）プールD（アメリカ・マイアミ）
プエルトリコアメリカ日本ベネズエラ
キューバメキシコ韓国ドミニカ共和国
カナダイタリアオーストラリアオランダ
パナマイギリスチェコイスラエル
コロンビアブラジルチャイニーズ・タイペイニカラグア

