侍ジャパンのコーチ陣は？WBC2026帯同スタッフ一覧まとめ

WBC2026に向けて動き出す侍ジャパン。注目は選手メンバーだけではない。短期決戦の国際大会では、ベンチワークや綿密な準備が勝敗を分ける。そこで鍵を握るのが首脳陣、そして帯同スタッフの存在だ。

本記事では、WBC2026で侍ジャパンに帯同するコーチ陣について紹介する。

侍ジャパンのコーチ陣は？WBC2026帯同スタッフ一覧

2026年開催の第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)へ向け、侍ジャパンは井端弘和監督体制で本格始動している。短期決戦の国際大会では、選手の能力だけでなく、ベンチワークや試合中の修正力が勝敗を左右する。そこで重要となるのがコーチ陣と帯同スタッフの顔ぶれだ。

今大会はコーチ枠が拡充され、WBC経験者も加わる布陣に刷新。現場の指導力と国際大会の知見を融合させた体制で頂点奪還を狙う。

侍ジャパン コーチングスタッフ一覧

役職 氏名 監督 井端 弘和 ヘッドコーチ 金子 誠 バッテリーコーチ 村田 善則 投手コーチ 能見 篤史 投手コーチ 吉見 一起 内野守備・走塁コーチ 梵 英心 外野守備・走塁コーチ 亀井 善行 野手総合コーチ 松田 宣浩 アナリスト(予定) ウィル・アイアトン

新たに招聘された能見篤史と松田宣浩は、ともにWBC出場経験を持つ。能見は先発・救援両面の経験を活かした投手陣のマネジメント、松田はムードメーカーとしての存在感と短期決戦での実戦的助言が期待される。

臨時アドバイザー・協力スタッフ

区分 氏名 役割・内容 臨時アドバイザー ダルビッシュ有 MLB仕様ボールやピッチクロック対応など実体験に基づく助言 激励・アドバイス 松井 秀喜 キャンプ訪問による選手への助言・激励 視察 栗山 英樹 前回優勝監督としてキャンプを視察

WBC2026の日程・対戦カードは？

WBC2026は、2026年3月6日(金)の1次ラウンドから開幕。11日までサンフアン、ヒューストン、東京、マイアミの各プールで試合が行われた後、勝ち抜いたチームがアメリカに集結する。アメリカでは、13日(金)・14日(土)には準々決勝ラウンド、15日(日)・16日(月)に準決勝、17日(火)に決勝が開催予定だ。

なお、日本は東京で行われるプールBで、オーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイと同居。会場はすべて東京ドームとなる。

1次ラウンド 東京プール(プールC)の日程・対戦カード

試合日 対戦カード 会場 2026年3月5日(木)

12:00 オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ 東京ドーム 2026年3月5日(木)

19:00 韓国 vs チェコ 東京ドーム 2026年3月6日(金)

12:00 オーストラリア vs チェコ 東京ドーム 2026年3月6日(金)

19:00 日本 vs チャイニーズ・タイペイ 東京ドーム 2026年3月7日(土)

12:00 チェコ vs チャイニーズ・タイペイ 東京ドーム 2026年3月7日(土)

19:00 日本 vs 韓国 東京ドーム 2026年3月8日(日)

12:00 チャイニーズ・タイペイ vs 韓国 東京ドーム 2026年3月8日(日)

19:00 日本 vs オーストラリア 東京ドーム 2026年3月9日(月)

19:00 オーストラリア vs 韓国 東京ドーム 2026年3月10日(火)

19:00 日本 vs チェコ 東京ドーム

プール分け

プールA（プエルトリコ・サンフアン） プールB（アメリカ・ヒューストン） プールC（日本・東京） プールD（アメリカ・マイアミ） プエルトリコ アメリカ 日本 ベネズエラ キューバ メキシコ 韓国 ドミニカ共和国 カナダ イタリア オーストラリア オランダ パナマ イギリス チェコ イスラエル コロンビア ブラジル チャイニーズ・タイペイ ニカラグア

2026 WBC｜お得な視聴方法【3/31(火)までに加入でお得！】

【LYPプレミアム with Netflix】初回登録で実質初月無料！

『LYPプレミアム with Netflix』は、月額890円(税込)・1,590円(税込)・2,290円(税込)で提供。価格によって、「Netflix」で受けられるサービスが異なるが、単体で月額650円(税込)かかる「LYPプレミアム」のサービスは同一の内容が使用できる。

また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

WBC2026の関連情報

【大会情報】

【侍ジャパン情報】

【チケット情報】

【各国代表メンバー/ロースター】