Salva il Bottino Sisal: come funziona e quanto si vince

Il nuovo gioco quiz lanciato da Sisal: salva il bottino, permette di vincere fino a 5000€ di bonus. Vediamo quanto dura e come funziona.

In questa recensione vedremo come funziona il gioco Salva il Bottino di Sisal, un quiz che permette di ottenere un bonus scommesse fino a 5.000€ rispondendo a 15 domande inerenti ad eventi sportivi. Qui per altre condizioni del bonus di benvenuto Sisal per le scommesse.

Salva il Bottino: di cosa si tratta

Salva il Bottino Sisal è un gioco proposto dall'omonimo operatore italiano e che consiste in 15 domande sportive (risposte Sì o No) e un bottino iniziale pari a 5.000€ assegnato in automatico al nuovo giocatore.

Aprendo un conto online Sisal si riceve un Bottino da "salvare". Il quiz inizia con il giocatore che dovrà rispondere alla prima domanda puntando tutto il bottino sul Sì o sul No, o decidere di ripartirlo al 50% e 50%.

Una volta che l'evento risulterà concluso, il giocatore porterà avanti il Bottino Sisal (qualora quest'ultimo sia stato puntato sulla risposta corretta).

Si hanno 20 giorni di tempo per rispondere alle 15 domande e salvare quanto più possibile il Bottino Sisal.

Chi può parteciparvi? Possono partecipare tutti i nuovi utenti con un conto gioco Sisal e di età superiore ai 18 anni.

Cosa si vince con Salva il Bottino Sisal?

Partecipando al quiz si vince l'ammontare finale di Bottino salvato in forma di Bonus Scommesse Sisal con requisiti di rigioco pari a 1.

Esempio: se hai risposto correttamente a tutte le domande e sei riuscito a salvare integralmente il tuo Bottino, riceverai un bonus scommesse pari 5.000€ valido 7 giorni dall'assegnazione e con requisiti di rigioco pari a 1 volta (solo scommesse con quota min. 1.50 ed escluso sistemi).

Come giocare e rispondere alle domande

Per giocare a Salva il Bottino Sisal basta registrarsi e rispondere alle domande puntando la tua parte di Bottino (in tutto o al 50% e 50%).

Puoi rispondere alla domanda successiva solo una volta che l'evento sul quale si è puntato risulta concluso e validato (di solito entro 2-3 ore dal termine dell'evento).

Posso rispondere a più domande in un giorno?

Sì, sempre nel caso in cui tu sia riuscito a portare avanti in tutto, o in parte, il Bottino, e che gli eventi risultino accertati e conclusi.

Cosa succede se perdo tutto il Bottino Sisal?

Il gioco può ricominciare con un nuovo Bottino dello stesso valore, il termine del gioco è di 20 giorni dal primo ottenimento.

Quanto tempo ho per rispondere?

Puoi rispondere a più domande nello stesso giorno. L'unico vincolo è quello di non far passare più di 3 giorni tra una domanda e l'altra e terminare entro 20 giorni dall'assegnazione.

Posso cambiare la risposta e quindi la mia puntata?

Sì, una volta effettuata la tua prima puntata, puoi modificare la scelta o decidere di puntare su una domanda diversa.

Validazione delle risposte

A questo punto vediamo dove poter controllare le risposte e i risultati delle puntate.

Nella parte inferiore della schermata di gioco Salva il Bottino Sisal è presente un'icona "Giocate" dove vengono elencate le risposte esatte una volta che gli eventi risultano conclusi.

In caso di refertazione sbagliata di un evento

Se, per esempio, passi ad un round grazie ad un esito errato, tornerai a quello precedente solo una volta corretto l’errore. Pertanto, se dopo la refertazione il risultato sarà sbagliato, verrà prontamente corretto da Sisal.

In caso di evento annullato

Se a causa di un imprevisto, come ad esempio un evento annullato o un giocatore infortunato, viene eliminata una domanda a cui hai risposto, dovrai sceglierne un’altra su cui puntare per proseguire il gioco.

Altri bonus Sisal in aggiunta a Salva il Bottino

Salva il Bottino Sisal è solo uno dei bonus proposti dall'operatore ai nuovi iscritti. Infatti, il sito scommesse italiano ha previsto ulteriori 250€ di benvenuto per chi si iscrive con codice promozionale dedicato.

Le condizioni di partecipazione prevedono: un deposito iniziale da effettuarsi entro i limiti indicati dalla promo, rigioco su eventi sportivi a quota minima 4 e tempi per lo sblocco.