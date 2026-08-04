Registrazione Sisal online: come aprire un conto gioco anche con SPID

Come aprire un conto di gioco su Sisal

La procedura per aprire un conto di gioco Sisal è molto semplice. Di seguito sono indicati i passaggi principali per completare la registrazione:

Accedere al sito ufficiale dell'operatore.

Compilare il modulo di iscrizione con i dati personali richiesti (nome, cognome, codice fiscale, ecc.).

Indicare le informazioni di contatto.

Scegliere le credenziali per l'accesso (nome utente e password).

Accettare i termini e le condizioni del servizio.

Caricare la copia di un documento di identità valido per la verifica del conto (convalida KYC).

Registrazione su Sisal: termini e condizioni

Per aprire un conto di gioco su Sisal, è necessario soddisfare specifici requisiti richiesti dall'operatore, nel rispetto della normativa ADM. Ecco i principali:

Essere maggiorenni (avere almeno 18 anni ).

). Possedere un codice fiscale italiano.

Fornire un documento di identità valido (carta d'identità, patente, passaporto) in corso di validità.

Il conto di gioco deve essere convalidato entro 30 giorni dalla data di registrazione.

Se uno dei documenti forniti è scaduto, o prossimo alla scadenza, all’utente verrà richiesto di fornire una copia aggiornata. Il completamento è essenziale per evitare la sospensione dei prelievi.

Come convalidare il conto su Sisal

La verifica e convalida dell'account è un passaggio fondamentale e obbligatorio per continuare a giocare online in conformità con le direttive ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

Per convalidare il conto di gioco Sisal:

Accedere alla sezione dedicata dal sito o tramite app.

Caricare una copia chiara fronte/retro di un documento di identità valido (Carta d'identità, Patente o Passaporto).

Il documento deve essere caricato al momento della registrazione o entro 30 giorni dalla stessa.

L'operatore verifica i dati e conferma la validazione dell'account.

La mancata convalida entro i termini stabiliti (30 giorni) comporta la sospensione del conto e l'impossibilità di effettuare prelievi.

Cosa succede dopo la registrazione

Bonus benvenuto nuovi utenti

Sisal propone un real bonus di benvenuto Sport fino a 200€. Inoltre, l'operatore offre il gioco “Salva il bottino" che consente di ottenere un bonus scommesse fino a 5.000€. Questo gioco consiste in 13 domande in cui l'utente distribuisce un "bottino" tra due esiti possibili. Si passa alla domanda successiva solo con il denaro puntato sull’esito esatto. L’ammontare del bottino salvato viene convertito in un bonus scommesse.

Il bonus benvenuto Sisal è un Real Bonus ottenibile cliccando sul link affiliato e digitando i codice promozionale nel formulario di iscrizione. Sarà utilizzabile entro 5 giorni su multiple con almeno 4 eventi e quota totale 6.00 o maggiore.

Accesso all'account

Dopo aver completato la registrazione e scelto le proprie credenziali, l'accesso all'account Sisal avviene tramite i seguenti passaggi:

Visitare il sito ufficiale Sisal. Cliccare sul pulsante Accedi. Inserire le credenziali scelte in fase di registrazione (nome utente/e-mail e password). Cliccare per accedere al conto di gioco.

Primo deposito

Dopo la registrazione, è possibile effettuare il primo deposito per iniziare a giocare. Sisal offre diverse opzioni per ricaricare il conto, ognuna con limiti specifici e tempi di accredito diversi.

I metodi di pagamento disponibili includono:

Metodo Limiti ad operazione (€) Accredito Contanti presso punto Sisal Min: 1€ Max: 4.999€ Immediato (post inserimento PIN, scadenza 90 gg) VISA Min: 10€ Max: 10.000€ Immediato Mastercard Min: 10€ Max: 10.000€ Immediato Postepay Min: 10€ Max: 100€ Immediato Paypal Min: 10€ Max: 10.000€ Immediato NETELLER Min: 10€ Max: 10.000€ Immediato Paysafecard Min: 10€ Max: 100€ Immediato Bonifico Min: 10€ Max: 10.000€ 2-4 giorni lavorativi

Metodi di pagamento

Sisal supporta un totale di 9 metodi di deposito e 8 metodi di prelievo.

Metodi di deposito: Carte Bancarie (Visa, MasterCard, Maestro), PostePay, e-wallet (PayPal, Skrill, Skrill 1-Tap, NETELLER), paysafecard, Bonifico Bancario, Ricarica in Punto Vendita.

Carte Bancarie (Visa, MasterCard, Maestro), PostePay, e-wallet (PayPal, Skrill, Skrill 1-Tap, NETELLER), paysafecard, Bonifico Bancario, Ricarica in Punto Vendita. Metodi di prelievo: Carte Bancarie (Visa, MasterCard, Maestro), Postepay, e-Wallet (PayPal, Skrill, NETELLER), Bonifico Bancario, Bonifico Postale, Prelievo in Punto Vendita.

Perché registrarsi su Sisal?

L'apertura di un conto su Sisal offre diversi vantaggi, ma è utile considerare anche gli eventuali aspetti negativi per una panoramica imparziale dell'operatore.

Pro ✅ Contro ❌ Ampia offerta di scommesse sportive (25+ discipline) Non disponibile la funzione Exchange Vasta selezione di giochi Casinò/Slot (oltre 900) Presenza di scommesse Live, Live Streaming e E-Sport Disponibilità di Cashout e Bet Builder Numerosi metodi di deposito (9) e prelievo (8) App dedicate per Android e iOS

Sisal a confronto con altri bookmaker ADM

Sisal è uno dei marchi più noti nel panorama del gioco d'azzardo legale in Italia. L'offerta di prodotti e servizi è in linea con i principali operatori autorizzati dall'ADM in Italia, come Betflag, Lottomatica, bet365 e Goldbet.

Conoscere Sisal nel dettaglio

Sisal è un operatore di gioco d'azzardo online legale e sicuro in Italia, in possesso della concessione GAD n°15155 rilasciata dall'ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ex AAMS). La presenza di questa licenza garantisce che l'attività dell'operatore sia regolamentata e conforme alla normativa italiana.

Sisal propone una vasta gamma di prodotti e servizi:

⚽ Sport: L'offerta copre più di 25 discipline sportive, tra cui Calcio, Tennis, Basket, Volley, con sezioni dedicate a Scommesse Live e Live Streaming. Sono presenti anche gli E-Sport, come League of Legends. Il payout percentuale è del 94,42%. Sono disponibili mercati come Combo, Under/Over Calcio d'angolo, Marcatore, Ribaltone, Rigore, VAR e Gol fuori area.

L'offerta copre più di 25 discipline sportive, tra cui Calcio, Tennis, Basket, Volley, con sezioni dedicate a Scommesse Live e Live Streaming. Sono presenti anche gli E-Sport, come League of Legends. Il payout percentuale è del 94,42%. Sono disponibili mercati come Combo, Under/Over Calcio d'angolo, Marcatore, Ribaltone, Rigore, VAR e Gol fuori area. 🎰 Casinò/Slot: Sisal offre oltre 900 giochi tra slot machine e giochi da casinò, inclusi tavoli con Live Casino. Tra i titoli più popolari figurano Book of Ra Deluxe, Esqueleto Esplosivo 2 e Sweet Bonanza 1000.

Sisal offre oltre 900 giochi tra slot machine e giochi da casinò, inclusi tavoli con Live Casino. Tra i titoli più popolari figurano Book of Ra Deluxe, Esqueleto Esplosivo 2 e Sweet Bonanza 1000. 🎯 Altro: L'operatore include anche sezioni dedicate a Lotterie, Poker, Giochi di Carte e Bingo.

Sisal offre diverse promozioni, tra cui promo a lungo termine come il Bonus Sport fino a 5.800€, il Bonus Casinò fino a 5.100€ e il Bonus Poker fino a 6.000€.

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Antonio Pannella

Cosa ne pensi del processo di registrazione di Sisal?

Sisal adotta un unico sistema di registrazione, ovvero il caricamento di un proprio documento. In questo modo, quindi, si provvede anche alla verifica del conto gioco. L'operazione è leggermente più lunga ma è completa. A seguire, infatti, non bisogna completare ulteriori procedure o inviare documenti agli operatori. In realtà, ci sarebbe un’altra opzione, ma prevede la creazione del conto direttamente in un punto vendita.

Quanto facile è registrarsi sul sito?

Sisal, oltre all'iscrizione in un punto vendita tradizionale, prevede solo la registrazione inviando subito la copia di un documento. Questa, però, potrebbe non essere una soluzione apprezzata da tutti, quindi si potrebbe rendere questa fase più aperta, prevedendo diversi sistemi, come SPID o CIE, o magari l’inserimento manuale dei dati. Da aggiungere, però, che la fase attuale è comunque semplice da portare a termine.

In cosa l'iscrizione su Sisal può migliorare?

Sisal è uno dei migliori bookmaker in Italia, e l’ho verificato anche durante la mia analisi. In primo luogo, spicca sicuramente per i bonus disponibili sia per i nuovi utenti che per i giocatori che hanno già un conto. Facciamo riferimento, ad esempio, alle quote maggiorate. Poi, sono disponibili lo streaming di una lunga serie di eventi, palinsesto ampio e sempre aggiornato, scommesse live di ogni tipo e una piattaforma che funziona senza intoppi.

Domande frequenti

Quali sono i requisiti per l'apertura di un conto di gioco Sisal?

Per aprire un conto di gioco Sisal, è necessario essere maggiorenni e disporre di un codice fiscale italiano. È inoltre obbligatorio fornire un documento di identità valido per la verifica.

Cosa succede se scade il documento fornito per la registrazione?

Alla scadenza del documento di identità fornito in fase di registrazione, è necessario caricare una copia aggiornata di un documento valido nella sezione profilo. In assenza di un documento aggiornato, i prelievi dal conto vengono sospesi.

Il bonus di benvenuto Sisal è progressivo?

Sì, il bonus di benvenuto di Sisal è progressivo. L'erogazione avviene a scaglioni in relazione alle puntate in denaro reale effettuate e ai Sisal points accumulati dall'utente.