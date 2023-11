Registrazione Sisal online: come aprire un conto gioco anche con SPID

Fra i marchi più noti nel settore del gioco d'azzardo legale in Italia si trova Sisal. Questo sito di scommesse è stato autorizzato dall'ADM / AAMS, come dimostra la concessione GAD n°15155.

La procedura di registrazione a questo bookmaker sarà l'argomento principale di questa pagina. Se è vero che l'iter non è particolarmente complesso, è comunque importante avere alcune nozioni di base per capire cosa fare per ricevere il bonus Sisal ed effettuare correttamente la convalida dell'account.

Bonus benvenuto scommesse sportive Sisal

Per incentivare nuovi utenti a effettuare la registrazione, Sisal propone un bonus di benvenuto sport da oltre 250€, oltre al gioco "Salva il bottino" che permette di ottenere un bonus scommesse fino a 5.000€. Il gioco consiste in 13 richieste di pronostico che propongono all'utente di distribuire il bottino fra due possibili esiti: alla fine, il montante residuo sarà convertito in un bonus scommesse per te.

Oltre a ciò, Sisal offre un bonus sul primo deposito, pari al 25% del valore depositato fino a un massimo di 50€. Ad esempio, depositando 50€, si riceverà un bonus di 12.5€.

Una volta completata la registrazione e inviato un documento valido, si potranno ricevere inoltre fino a 200€ di bonus scommesse nel corso delle successive 4 settimane. Ogni settimana, sulla base del giocato, si può ottenere fino a 50€.

Il bonus ricevuto potrà essere utilizzato entro 7 giorni dalla data di accredito. Per il bonus sul primo deposito, le modalità di utilizzo sono le seguenti: multiple di almeno 3 eventi e quota totale min. 4.00.

Riguardo al bonus benvenuto di Sisal, bisogna ricordare che:

Il bonus sarà accreditato solo a seguito della verifica dell'indirizzo email fornito in fase di registrazione.

È necessario inviare una copia di un documento di identità valido entro 30 giorni dalla registrazione.

Il bonus settimanale viene calcolato sulla base delle scommesse sportive effettuate e chiuse entro la settimana corrente.

Come effettuare la registrazione a Sisal: guida passo - passo

La registrazione al sito di scommesse Sisal è consentita solo ai residenti italiani di età superiore a 18 anni.

Trattandosi di uno dei siti più grandi e moderni all'interno del panorama del gioco legale in Italia, Sisal ha deciso di innovare la procedura di iscrizione. A fianco dell'iter classico manuale che si può trovare su altre piattaforme, è anche possibile registrarsi a Sisal usando lo SPID, ovvero il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Qui di seguito, le due spiegazioni dettagliate.

Registrazione classica

Per aprire un account online e iniziare a usufruire dei servizi di scommessa online basta:

Visitare il sito ufficiale Sisal.it. Cliccare su "Registrati". Selezionare "Registrazione classica". Preparare le seguenti informazioni: dati di un documento d'identità rilasciato in Italia, codice fiscale, numero di cellulare e indirizzo e-mail. Fornire le informazioni personali anagrafiche richieste come ad esempio nome, cognome, data di nascita, info sulla residenza, ecc. Fornire o calcolare il codice fiscale. Fornire i recapiti richiesti (come ad esempio un indirizzo email valido). Verrà inviato un codice univoco via SMS che dovrà essere inserito per confermare il proprio numero di telefono e procedere con la registrazione a Sisal. Inserire tutte le altre info richieste. Inserire il codice promozionale Sisal relativo al bonus benvenuto sport fino a 650€. Prendere visione del contratto di gioco e dell'informativa sulla privacy prima di fornire i consensi e creare ufficialmente l'account su Sisal.

Registrazione Sisal tramite SPID

In alternativa, è anche disponibile l'iscrizione a Sisal tramite SPID. Pur richiedendo qualche competenza tecnica in più, questa opzione ha diversi vantaggi. Prima di tutto richiede meno tempo rispetto alla procedura standard, inoltre non richiede la successiva convalida dell'identità, poiché con lo SPID tale step è già effettuato.

A livello pratico, ecco come ci si registra a Sisal con la SPID:

Visitare il sito Sisal.it. Cliccare su "Registrazione". Selezionare "Registrati con SPID". Cliccare sul pulsante blu "Entra con SPID". Selezionare il servizio utilizzato per la propria identità personale dall'elenco a tendina. Accedere tramite app o qualsiasi altro sistema utilizzato per lo SPID. Fornire i consensi necessari con PIN o valori biometrici per la sincronizzazione delle informazioni anagrafiche fra i sistemi.

In questo modo, il modulo di registrazione verrà compilato in automatico. All'utente non resterà altro che fornire le informazioni rimanenti, inserire il codice promo Sisal e accettare il contratto di gioco.

Informazioni aggiuntive sulla registrazione a Sisal

Per aprire un conto di gioco su Sisal, ci sono alcune condizioni da tenere a mente: è essenziale avere almeno 18 anni di età e risiedere in Italia, in conformità con le regole fissate dall'AAMS/ADM.

Nelle fasi finali della registrazione, viene anche chiesto di fissare i limiti di deposito, in accordo con le politiche del Gioco Responsabile. Se si desidera modificare questi limiti in seguito, è importante notare che ogni aumento verrà applicato dopo un periodo di attesa di 7 giorni. Invece, se tale limite dovesse essere abbassato, la modifica verrà applicata subito.

Iscrizione a Sisal da mobile: app nativa e sito ottimizzato

La registrazione su Sisal è possibile sia da computer che da dispositivi mobili. Coloro che preferiscono lo smartphone hanno due opzioni: navigare sulla versione del sito ottimizzata per mobile via browser o utilizzare l'app specifica, compatibile con tutti i principali sistemi operativi.

Per la versione mobile del sito, la procedura di iscrizione rispecchia quella del desktop. Per quanto riguarda l'iscrizione tramite l'app di Sisal, invece:

Gli utenti Android possono scaricare l'app visitando il sito ufficiale di Sisal e cercando "App Sisal" . Dopo aver scaricato e installato l'app, garantendo le autorizzazioni necessarie, si può aprire l'app cliccando sull'icona di Sisal e seguire le istruzioni per la registrazione.

. Dopo aver scaricato e installato l'app, garantendo le autorizzazioni necessarie, si può aprire l'app cliccando sull'icona di Sisal e seguire le istruzioni per la registrazione. Gli utenti in possesso di dispositivi iOS possono trovare l'app di Sisal direttamente nell'App Store (nel Google Play Store non sono consentite le applicazioni a tema gioco d'azzardo).

Convalida dell'account su Sisal

Per convalidare un account Sisal, è necessario inviare una copia digitale di un documento di identità valido. Può trattarsi della carta d'identità, di passaporto o della patente di guida. Entrambi i lati del documento devono essere chiaramente fotografati o scansionati per garantire che tutte le informazioni siano visibili e leggibili.

In particolare, devono essere chiaramente visibili i dati personali come nome, cognome, data e luogo di nascita, e le informazioni specifiche sul documento come il numero, l'ente di emissione e la data di scadenza. I documenti devono essere intatti e non presentare danni.

La copia digitale può essere caricata direttamente attraverso il sito di Sisal, o, come alternativa, può essere inviata via posta ordinaria all'indirizzo fornito sul sito ufficiale. Nel caso si scelga la posta, i tempi di convalida potrebbero richiedere molto più tempo rispetto alle usuali 48-72 ore.

Se il documento non viene inviato entro 30 giorni dalla registrazione, il conto verrà sospeso. Il formato dei file per l'upload dovrebbe essere .jpg o .png e non superare i 5 MB per file.

Come iniziare a scommettere su Sisal

Per piazzare scommesse utilizzando denaro reale su Sisal, si possono seguire questi step:

Iscriversi al sito web di Sisal (come descritto più nel dettaglio nei paragrafi precedenti) Accedere alla propria area utente. Effettuare un versamento, optando per uno dei vari metodi di pagamento disponibili. Esplorare gli eventi quotati su Sisal tramite le barre di navigazione o lo strumento di ricerca posto in alto, sulla sinistra. Cliccare sulla quota e selezionare la cifra da puntare, inserendo la somma nella schedina sulla destra. Confermare la giocata, cliccando su "Scommetti".

Metodi di pagamento di Sisal

Il bonus di benvenuto Sisal non pone limiti rispetto al metodo di pagamento da usare per la ricarica iniziale qualificante o le successive. Gli utenti saranno quindi liberi di selezionare una qualsiasi delle seguenti opzioni per fare i versamenti sul proprio conto di gioco:

Metodo Limiti ad operazione (€) Accredito Contanti presso punto Sisal Minimo: 1 € Massimo: 4.999 € Immediato (post inserimento PIN, scadenza 90 gg) VISA Minimo: 10 € Massimo: 10.000 € Immediato Mastercard Minimo: 10 € Massimo: 10.000 € Immediato Postepay Minimo: 10 € Massimo: 100 € Immediato Paypal Minimo: 10 €Massimo: 10.000 € Immediato Neteller Minimo: 10 € Massimo: 10.000 € Immediato Paysafecard Minimo: 10 € Massimo: 100 € Immediato Bonifico Minimo: 10 € Massimo: 10.000 € 2-4 giorni lavorativi

Iscrizione a Sisal - FAQ

Quali sono i requisiti per l'apertura di un conto di gioco Sisal?

È richiesta la maggiore età e un codice fiscale italiano.

Procedure in caso di scadenza del documento fornito?

Alla scadenza del documento, è necessario fornire una copia aggiornata di un documento di identità valido tramite la sezione profilo. Senza il documento aggiornato, i prelievi sono sospesi.

In che senso il bonus di benvenuto Sisal è progressivo?

I bonus di benvenuto progressivi vengono erogati a step, in relazione alle puntate in denaro reale compiute e ai Sisal points accumulati.