Bonus Multipla Sisal: Requisiti e incrementi

In questa pagina analizzeremo il Bonus Multipla proposto da Sisal che incrementa le vincite delle scommesse con almeno 5 eventi.

Sono numerosi i siti scommesse che offrono un incentivo concreto a scommettere sulle multiple. D'altronde se gli operatori vogliono restare competitivi non hanno molte alternative. Sisal, si inserisce in questo quadro con un’offerta che arriva a moltiplicare fino al 177% delle vincite generate dalle scommesse multiple. Qui spiegheremo come funziona il bonus mentre per un’analisi approfondita dell’operatore, rinviamo alla nostra recensione Sisal.

Bonus Multipla Sisal: Come funziona

La promozione sulle multiple proposta da Sisal prevede una maggiorazione delle vincite eventualmente generate a partire da scommesse in multipla che contengono almeno 5 eventi e una quota per evento superiore a 1.24.

All’aumentare del numero di avvenimenti inseriti in schedina, aumenta anche l’incremento percentuale da applicare all’eventuale vincita generata dalla scommessa, fino all 177% in più.

Termini e condizioni Bonus Multipla Sisal

Tutti i bonus offerti da Sisal sono sottoposti a specifiche condizioni qualificanti, e il bonus sulle scommesse multiple non è da meno. Vediamo nel dettaglio gli elementi da tenere a mente per partecipare alla promozione:

Numero minimo di eventi in schedina pari a 5

Quota per singolo evento pari ad almeno 1.25

Percentuale di bonus applicabile: dal 4% per 5 eventi a 177% per 30 eventi

Incrementi percentuali Bonus Multipla Sisal

Come menzionato, la percentuale di bonus applicabile alle vincite non è costante ma aumenta all’aumentare del numero di avvenimenti inseriti nel biglietto della scommessa. Nella tabella seguente forniremo una panoramica delle maggiorazioni applicabili in ciascun caso:

Numero eventi in schedina % Bonus Multipla Sisal applicabile 5 4% 6 8% 7 12% 8 17% 9 22% 10 27% 11 32% 12 37% 13 42% 14 48% 15 54% 16 60% 17 67% 18 73% 19 80% 20 87% 21 95% 22 103% 23 111% 24 119% 25 128% 26 137% 27 146% 28 156% 29 167% 30 177%

Domande Frequenti Sisal Bonus Multipla

Quanti eventi devo inserire in schedina perché si applichi il Bonus Multipla?

Il Bonus sulle scommesse multiple si applica a partire da 5 eventi in schedina che rispettino gli altri requisiti, come la quota superiore a 1.24 per singolo evento.

A quanto ammonta il valore massimo di Bonus applicabile sulle multiple?

Le percentuali di bonus aumentano a seconda del numero di eventi in schedina. Il bonus multipla massimo applicabile ad una scommessa con 30 eventi equivale al 177% del valore della vincita di tale schedina.

Il bonus sulle multiple di Sisal si applica solo ai nuovi giocatori?

No. Il Bonus Multipla Sisal non fa parte delle offerte di benvenuto. Pertanto, tutti i giocatori, vecchi e nuovi, possono partecipare a questa agevolazione scommettendo sulle multiple.