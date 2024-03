Come ottenere il Bonus Multipla Goldbet per incrementare le potenziali vincite

In questa pagina analizzeremo il funzionamento del Bonus per le Multiple Goldbet e i relativi incrementi alle potenziali vincite.

Molti siti scommesse offrono bonus multipla e Goldbet si inserisce in questa lista proponendo una maggiorazione a partire da 5 eventi in scommessa.

Nei paragrafi seguenti forniremo una tabella contenente le maggiorazioni applicabili alle scommesse multiple giocate su Goldbet. Forniremo dettagli circa le condizioni di applicabilità del bonus e le relative limitazioni. Per una visione completa del sito scommesse e casinò Goldbet, rinviamo invece alla nostra recensione dell’operatore.

Come si articola il Goldbet Bonus Multipla

Il Bonus Multipla Goldbet si configura come un incremento cui moltiplicare eventuali vincite conseguite tramite scommesse multiple che rispettino determinati parametri. Il bonus si applica su scommesse che contengono almeno 5 eventi e che rispettano la quota minima stabilita dall’operatore.

Termini e Condizioni Bonus sulle Multiple Goldbet

Tutte le promozioni offerte da Goldbet sono valide entro determinati criteri. Anche l’applicabilità dell’offerta sulle multiple è vincolata al rispetto di specifiche condizioni che vedremo qui di seguito:

Il bonus multipla si applica a multiple valide contenenti almeno 5 eventi

La quota minima per selezione è stabilita a 1.25

Gli avvenimenti che si disputano 7 giorni dopo il piazzamento della giocata non contribuiscono all'ottenimento del bonus

L’importo massimo ottenibile, comprensivo di bonus, è di 50.000€

Maggiorazione percentuale sulle vincite nette dato dal Bonus Multipla Goldbet

Vediamo nella tabella seguente come si articola effettivamente il bonus e come varia al variare del numero di eventi aggiunti in schedina:

Numero sezioni % Bonus Multipla applicabile 5 4% 6 7% 7 11% 8 15% 9 20% 10 25% 11 30% 12 35% 13 40% 14 45% 15 50% 16 55% 17 60% 18 70% 19 80% 20 90% 21 100% 22 110% 23 125% 24 125% 25 150% 26 150% 27 200% 28 200% 29 250% 30 250%

Domande Frequenti Bonus Multipla Goldbet

Qual è la quota minima per selezione valida per l’ottenimento del bonus?

Per partecipare all’offerta bonus multipla di Goldbet, gli eventi (minimo 5) inseriti in schedina devono avere una quota minima pari ad almeno 1.25.

Quanti eventi è necessario inserire in schedina per ottenere la maggiorazione massima concessa dal Bonus Multipla Goldbet?

La percentuale massima di bonus ottenibile è pari al 250% e si applica a scommesse con 29 e 30 sezioni che rispettino i requisiti del bonus.

È previsto un tetto massimo alla vincita ottenibile tramite Bonus Multipla?

Sì, Goldbet stabilisce una vincita massima, comprensiva di bonus, pari a 50 mila euro.