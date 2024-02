Bonus multipla bet365: fino al 70% in più sui tuoi eventi in schedina

Come funziona il bonus multipla offerto da bet365 che prevede un incremento della percentuale di vincita a partire dalla tripla.

Sono molti i siti scommesse che prevedono l’erogazione di un bonus per le scommesse multiple e bet365 si inserisce tra questi con la promozione fino al 70%.

In questo articolo forniremo una spiegazione esaustiva di come varia il bonus multipla in base al numero di eventi inseriti in schedina multipla. Analizzeremo le condizioni di partecipazione a tale promozione e relative restrizioni applicabili. Per una panoramica completa di questo sito scommesse è possibile consultare la nostra recensione su bet365.

Come funziona il bonus multipla bet365

Il bonus multipla di bet365 prevede una maggiorazione del 5% progressivo per ogni evento che viene inserito in schedina. Questo bonus si applica alle multiple a partire da 3 eventi con quota per singolo evento pari o superiore a 1.20.

L’offerta si applica a scommesse sportive pre-match e live. Sono escluse invece scommesse generate usando la funzione “Bet Builder”, Galoppo, Trotto e Sport Virtuali.

Termini e condizioni del bonus multipla bet365

Come tutte le promozioni, anche il bonus multipla offerto da bet365 prevede dei termini e delle condizioni sulla base dei quali si può o meno partecipare alla promo. I più importanti da tenere a mente sono i seguenti:

Possono partecipare all’offerta i nuovi giocatori e giocatori selezionati

L'importo massimo ottenibile per qualsiasi multipla vincente, compresi eventuali incrementi, è di €50.000.

L’offerta non si applica nel caso in cui una scommessa sia stata chiusa interamente con l'opzione Cash Out.

Le multiple devono contenere almeno 3 eventi

Le multiple devono contenere almeno 3 eventi La quota per evento deve essere almeno pari a 1.20

Le scommesse piazzate su Galoppo, Troppo e Scommesse Virtuali non sono valide per l’offerta

Incrementi del Bonus Multipla bet365 in base al numero di eventi in schedina

Nella tabella seguente forniremo una indicazione del valore del bonus multipla dell’operatore bet365 sulla base del tipo di multipla giocata:

Numero di eventi in Multipla Valore Bonus Multipla bet365 3 5% 4 7.5% 5 10% 6 12,5% 7 18% 8 25% 9 30% 10 40% 11 50% 12 55% 13 60% Da 14 in su 70%

Bonus multipla bet365 a confronto con le offerte di altri siti scommesse

Domande frequenti Bonus multipla bet365

Come si ottiene il bonus multipla?

Per riscattare il bonus basta registrarsi e selezionare gli eventi (live o pre-match) per completare la schedina multipla, rispettando le condizioni del bonus.

Cosa succede la scommessa multipla è stata chiusa con Cash Out?

In questo caso, il bonus multipla bet365 non verrà applicato in quanto in contrasto con le condizioni dell’offerta.

Qual è la quota minima accetta per il bonus multipla?

L’offerta sulle multiple di bet365 prevede una quota minima di 1.20 per un minimo di 3 eventi per partecipare alla promo.