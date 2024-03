Bonus Multipla Lottomatica: In cosa consiste e come ottenerlo

In questo articolo parleremo del boost offerto da Lottomatica per incentivare le scommesse multiple con un bonus multipla fino al 250%.

L’operatore italiano Lottomatica, così come altri siti scommesse con bonus multipla, offre una ragione in più per piazzare scommesse multiple grazie ad un bonus progressivo che aumenta all’aumentare del numero di eventi inseriti nella scommessa.

Nei paragrafi seguenti spiegheremo come funziona, quali sono le condizioni per aderirvi (numero di eventi, quote, ecc.) e come effettivamente si traduce in percentuale la maggiorazione ottenibile. Per maggiori dettagli sull’operatore Better è possibile consultare la nostra recensione su Lottomatica.

Cosa comporta il bonus multipla Better e quali sono le sue condizioni d'uso

Il bonus multipla Lottomatica altro non è che una maggiorazione - a partire dal 4% - per ogni avvenimento aggiunto nella schedina sulla vincita potenziale. L’offerta si applica a partire da 5 eventi fino ad un massimo di 30 da concludersi entro 7 giorni dal piazzamento della scommessa.

Inoltre, la quota minima per singolo evento è fissata a 1.25.

Termini e limitazioni del Better bonus multipla

Così come altre promo offerte da Lottomatica per le scommesse sportive, anche il bonus multipla è soggetto a condizioni che devono essere rispettate per riscattare l’offerta. Qui elenchiamo i punti salienti:

La multipla deve contenere almeno 5 eventi (massimo 30)

Gli eventi devono concludersi entro 7 giorni dalla compilazione della multipla

La quota minima deve essere pari o superiore a 1.25

Gli avvenimenti rimborsabili non contribuiscono all’ottenimento del bonus

La vincita eventualmente generata dalla scommesse multipla, comprensiva di bonus, non potrà eccedere 50.000€ per colonna.

Tabella riepilogativa delle percentuali di Bonus Multipla Better

Vediamo qui di seguito l’ammontare del bonus multipla applicabile alla schedina che rispetti i criteri di cui sopra, sulla base del numero di eventi ivi contenuti:

Numero avvenimenti % Bonus Multipla Lottomatica 5 4% 6 7% 7 11% 8 15% 9 20% 10 25% 11 30% 12 35% 13 40% 14 45% 15 50% 16 55% 17 60% 18 70% 19 80% 20 90% 21 100% 22 110% 23 125% 24 125% 25 150% 26 150% 27 200% 28 200% 29 250% 30 250%

Domande Frequenti Bonus Multipla Better

Quanti eventi devo inserire in schedina per beneficiare del bonus multipla Better?

Per partecipare all’offerta sulle multiple di Lottomatica, la schedina deve contenere almeno 5 avvenimenti che rispettino le condizioni del bonus.

Il bonus Multipla Lottomatica ha una scadenza?

Gli eventi contenuti nella scommessa devono concludersi entro 7 giorni dal piazzamento della multipla per rientrare nel calcolo del bonus multipla.

È previsto un limite massimo di vincita ottenibile col Bonus sulle Multiple di Better?

Sì. La potenziale vincita ottenuta dalla schedina multipla, comprensiva di Bonus, non può eccedere 50 mila euro.