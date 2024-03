Betflag Bonus Multipla: fino al 500% di incremento sulle vincite

In questo articolo spiegheremo come funziona il bonus sulle multiple di Betflag che incrementa il valore della vincita potenziale delle scommesse..

Tra i molti siti di scommesse online che offrono un bonus multipla, non poteva di certo mancare Betflag, che propone uno dei bonus più ricchi del settore.

Nei paragrafi seguenti analizzeremo le specificità di questo bonus, quota minima e numero di eventi, così come le limitazioni applicate ai tipi di scommesse qualificanti. Per maggiori approfondimenti sulle offerte di questo operatore e per pareri sul profilo generale del bookmaker, rimandiamo alla nostra recensione Betflag.

Come funziona il bonus sulle multiple di Betflag

Il Bonus Multipla Betflag consiste in una maggiorazione sulle potenziali vincite di scommesse in multipla da 2 a 30 eventi con quota minima variabile a seconda del numero di eventi.

Si configura come uno dei bonus che offre un incremento maggiore sulle multiple e che contempla il minor numero di eventi in schedina per la qualificazione del bonus.

Termini e condizioni Betflag Bonus Multipla

Come ogni altra promozione proposta da Betflag, anche il Bonus sulle Multiple prevede il rispetto di determinati criteri per essere erogato come incremento sulle eventuali vincite prodotte dalla schedina. In particolare:

Il bonus si applica a multiple che contengono da 2 a 30 eventi

La quota di ciascuna selezione deve essere uguale o superiore a 1.30

Le scommesse possono essere pre-match e/o live

Il bonus multipla è valido per tutti i tipi di scommessa a eccezione di “marcatore sì/no” e scommesse sistemiche

La quota minima per singolo evento cambia in base al numero delle selezioni:

Quota minima 3.00 per multiple da 2 eventi

Quota minima 1.50 per multiple da 3 a 10 eventi

Quota minima 1.30 per multiple da 11 a 30 eventi

Per partecipare all’offerta, inoltre, l’utente deve aver già effettuato la verifica dell’identità tramite invio di documento identificativo a Betflag. È considerato già valido un conto gioco creato tramite la registrazione con SPID.

Variabilità Bonus Multipla Betflag

Vediamo quindi nella tabella seguente come variano le percentuali di bonus multipla applicabili a eventuali vincite prodotte da schede contenenti eventi che rispettino i termini di cui sopra.

Numero avvenimenti % incremento Bonus Multipla Betflag 2 2% 3 4% 4 5% 5 6% 6 8% 7 10% 8 15% 9 20% 10 25% 11 30% 12 35% 13 40% 14 50% 15 60% 16 60% 17 65% 18 65% 19 75% 20 75% 21 75% 22 75% 23 100% 24 125% 25 125% 26 125% 27 150% 28 150% 29 250% 30 500%

Bonus Multipla Betflag a confronto col Bonus Multipla di altri siti

Domande Frequenti sul Bonus Multipla di Betflag

Qual è la quota minima per selezione per partecipare all’offerta sulle multiple di Betflag?

Per usufruire del bonus multiple Betflag occorre piazzare scommesse con quota 3.0 per 2 eventi, con quota 1.5 per multiple dai 3 ai 10 avvenimenti, e con quota 1.30 per multiple con numero di eventi compreso da 11 e 30.

Qual è il numero di eventi minimo per sfruttare il Bonus Multipla?

Betflag eroga un bonus multipla a partire da multiple con 2 eventi (e quota pari ad almeno 3). Il bonus corrispondente sarà uguale al 2% in più sulle eventuali vincite.

Cosa succede se uno degli eventi contenuti nella scommessa viene annullato?

Gli eventi annullati vengono sottratti al calcolo del bonus multipla. Il bonus eventualmente applicabile terrà conto del numero di avvenimenti effettivamente iniziati entro 7 giorni dal piazzamento della schedina che rispettino le condizioni di quota e tipo di scommessa eleggibile.