Paolo Camedda

Contributor

Giornalista professionista sardo. Dopo gli studi classici, ho conseguito a Cagliari la laurea in Scienze Politiche, Indirizzo Storico-Politico, nel 2003. Superato con profitto il master biennale in giornalismo presso l'Università di Sassari e l'esame di Stato a Roma, il 19 gennaio 2010 sono diventato giornalista professionista. Fin da bambino ho sviluppato una grande passione per il calcio e la sua storia su vari livelli, da quello internazionale a quello dilettantistico. Nella famiglia di GOAL dal 2010, amo vivere e raccontare il calcio e le sue emozioni.