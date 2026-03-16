Code promo Winamax WNMX*** : votre pari Annecy - Troyes remboursé + 10€ de freebets

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Nos pistes de paris pour Annecy - Troyes (Ligue 2)
Entre une équipe locale qui ne lâche rien et des Troyens lancés à pleine vitesse vers la Ligue 1, l'intensité promet d'être à son comble sous les projecteurs de la Ligue 2 BKT.
|Pari
|Cote
|Pourquoi tenter le coup ?
|Victoire de Troyes ou Nul
|1.35
|Le leader troyen est sur une série de 3 victoires et possède l'expérience pour ne pas tomber à Annecy.
|Buteur : Tawfik Bentayeb
|2.50
|Avec 13 buts au compteur, l'attaquant de l'ESTAC est le finisseur le plus prolifique du championnat.
|Plus de 1,5 buts dans le match
|1.29
|Les deux équipes disposent d'un potentiel offensif évident et les duels sont souvent animés.
💡 L'avis de la rédaction : ce match de clôture de la 27e journée est un vrai test. Si Annecy est solide à domicile (seulement 1 match sans marquer), Troyes affiche une force collective de leader. On s'attend à un match disputé où le talent de Bentayeb pourrait faire pencher la balance. Notre pronostic : une victoire 1-2 de Troyes.