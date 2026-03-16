Code promo Winamax WNMX*** : votre pari Annecy - Troyes remboursé + 10€ de freebets

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Nos pistes de paris pour Annecy - Troyes (Ligue 2)

Entre une équipe locale qui ne lâche rien et des Troyens lancés à pleine vitesse vers la Ligue 1, l'intensité promet d'être à son comble sous les projecteurs de la Ligue 2 BKT.

Pari Cote Pourquoi tenter le coup ? Victoire de Troyes ou Nul 1.35 Le leader troyen est sur une série de 3 victoires et possède l'expérience pour ne pas tomber à Annecy. Buteur : Tawfik Bentayeb 2.50 Avec 13 buts au compteur, l'attaquant de l'ESTAC est le finisseur le plus prolifique du championnat. Plus de 1,5 buts dans le match 1.29 Les deux équipes disposent d'un potentiel offensif évident et les duels sont souvent animés.

💡 L'avis de la rédaction : ce match de clôture de la 27e journée est un vrai test. Si Annecy est solide à domicile (seulement 1 match sans marquer), Troyes affiche une force collective de leader. On s'attend à un match disputé où le talent de Bentayeb pourrait faire pencher la balance. Notre pronostic : une victoire 1-2 de Troyes.

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