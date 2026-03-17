Code promo Winamax : votre pari Man. City - Real Madrid remboursé jusqu’à 100 € en cash !

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Nos pistes de paris pour Man City - Real Madrid

Après un premier acte tactique au Bernabéu, les Skyblues de Pep Guardiola retrouvent leur forteresse pour tenter de faire plier la Maison Blanche.

Pari Cote Pourquoi tenter le coup ? Victoire de Man City 1.65 À domicile en Europe, les Citizens sont quasiment invincibles et imposent un rythme étouffant. Buteur : Erling Haaland 2.10 Le cyborg norvégien est toujours l'arme fatale numéro 1 dans les grands soirs à l'Etihad. Plus de 2,5 buts 1.55 Entre deux des meilleures attaques du monde, le spectacle offensif est souvent au rendez-vous.

💡 L'avis de la rédaction : City part favori grâce à sa maîtrise collective, mais le Real Madrid, même avec un effectif remanié, possède cet ADN européen capable de punir la moindre erreur. On s'attend à une domination anglaise récompensée. Notre pronostic : victoire 2-1 de Manchester City.

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