Code promo Winamax : votre pari Man. City - Real Madrid remboursé jusqu’à 100 € en cash !

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Nos pistes de paris pour Man City - Real Madrid
Après un premier acte tactique au Bernabéu, les Skyblues de Pep Guardiola retrouvent leur forteresse pour tenter de faire plier la Maison Blanche.
|Pari
|Cote
|Pourquoi tenter le coup ?
|Victoire de Man City
|1.65
|À domicile en Europe, les Citizens sont quasiment invincibles et imposent un rythme étouffant.
|Buteur : Erling Haaland
|2.10
|Le cyborg norvégien est toujours l'arme fatale numéro 1 dans les grands soirs à l'Etihad.
|Plus de 2,5 buts
|1.55
|Entre deux des meilleures attaques du monde, le spectacle offensif est souvent au rendez-vous.
💡 L'avis de la rédaction : City part favori grâce à sa maîtrise collective, mais le Real Madrid, même avec un effectif remanié, possède cet ADN européen capable de punir la moindre erreur. On s'attend à une domination anglaise récompensée. Notre pronostic : victoire 2-1 de Manchester City.