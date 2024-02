Paris combinés : fonctionnement, calcul des gains, techniques pour gagner plus…

Guide complet sur les paris combinés : comment fonctionnent-ils ? Sur quels sports sont-ils proposés ? Avec quelles offres sont-ils compatibles ?

Les meilleurs bookmakers pour les paris combinés

Paris combinés : présentation

Proposé sur tous les sites de paris sportifs, un pari combiné est un prono à mise unique qui est composé de plusieurs sélections indépendantes les unes des autres.

Nous appelons « indépendantes » des sélections qui ne portent pas sur le même évènement. Vous ne pouvez pas combiner une victoire du PSG face à Nantes, avec un score de 1-1 à la mi-temps sur ce match (sauf dans le cadre d’un MyBet/MyCombi/MyMatch). Par contre, vous pouvez jouer sur plusieurs rencontres d’un même championnat.

Il faut que toutes les sélections soient justes pour gagner. Si vous avez une seule erreur, le combiné est perdant. Faites donc attention aux matchs que vous choisissez.

Il est possible de combiner des sélections de n’importe quels sports, en Live ou en pré-match. Vous avez une liberté totale pour composer votre prono. À condition que les sélections n’aient aucun rapport direct les unes avec les autres.

Combien gagne-t-on sur un pari combiné ?

Le calcul des gains en combiné se fait selon la formule suivante :

Mise de départ x Cote 1 x Cote 2 x…

Voici un exemple de pari combiné avec Winamax :

Le combiné se compose de 3 pronos distincts :

Victoire de Manchester City sur Brentford (cote de 1,36)

Match nul entre Rome et Cagliari (cote de 4,20)

Victoire de Diane Parry sur Diana Kasatkina (cote de 3,20).

La cote totale du pari est de 18,28 (1,36 x 4,20 x 3,20). En jouant 5 €, vous pourrez donc remporter 91,39 € (5 x 18,28). Si vous misez 1 €, vous gagnerez 18,28 €.

Les promos qui fonctionnent avec les paris combinés

Cash out

Le cash out vous permet de déboucler un pari de manière anticipée, avant que le résultat du ticket ne soit connu.

En combiné, vous devez demander le remboursement avant que l’une des sélections soit perdante. Sinon vous n’aurez plus accès à cette fonctionnalité.

Le cash out vous permet d’assurer une partie de vos gains. C’est particulièrement intéressant si vous avez déjà validé 4 ou 5 sélections sur 6 par exemple.

Certes, vous ne remporterez pas 100 % du gain, mais vous vous protégerez des retournements de situation

Bonus de combiné

La plupart des sites ont une promo qui permet de gagner un bonus au prorata du nombre de sélections contenues sur un combiné.

On la retrouve sous les appellations suivantes : Combo Booster (Winamax), MultiMax (Unibet), CombiMax (PMU), Combi Boosté (Parions Sport), Multi+ (Betclic)

Le principe est le suivant : composez votre pari combiné à l’aide de sélections éligibles (elles sont généralement repérables grâce à un logo spécial).

Dès que vous avez atteint le nombre minimum de pronos, le bonus s’affiche au bas de votre ticket. Plus vous remplissez votre combiné, plus le pourcentage que vous obtiendrez sera important. Selon les sites, il peut atteindre 100 % de votre gain net.

MyBet/MyCombi/MyMatch

C’est une offre spéciale qui vous donne la possibilité de combiner des sélections qui portent sur le même match. Elle est proposée par Winamax (MyMatch), Betclic (MyCombi) et Unibet (MyBet).

En fonction du site sur lequel vous jouez, vous y aurez accès sur le foot, la NBA, le tennis, mais aussi sur le rugby, la NFL et la NHL.

Accédez à la liste des paris proposés sur la rencontre qui vous intéresse, puis cochez l’option correspondante.

Choisissez ensuite les paris que vous souhaitez combiner : la cote est calculée à mesure que vous remplissez votre ticket.

Saisissez la mise à jouer et validez ! Vous n’avez plus qu’à attendre la fin de la rencontre.

À l’instar des paris combinés classiques, toutes les sélections doivent être justes pour remporter votre MyMatch/MyBet/MyCombi.

Pari combiné : avantages et inconvénients

Les paris combinés sont plus rémunérateurs que les paris simples, car les cotes se multiplient entre elles. Les records de gain sur les sites de pronos proviennent toujours de paris combinés, auxquels s’ajoute un bonus au prorata du nombre de sélections.

Ce type d’enjeu est toutefois difficile à valider, surtout si vous misez sur plus de 5 rencontres. Vous n’avez pas le droit à l’erreur : il suffit d’une mauvaise sélection et vous perdez tout.

Si vous n’aimez pas prendre trop de risque, jouez plutôt un pari système. Cela vous coûtera plus cher qu’un combiné, mais vous aurez la possibilité de faire un gain même si l’une de vos sélections est fausse. En plus, les paris systèmes offrent une rémunération supérieure aux combinés.

Optimiser ses paris combinés : quelques astuces à connaître

Évitez de jouer des cotes inférieures à 1,5

Les petites cotes semblent à première vue intéressantes. Elles permettent d’augmenter le gain de son pari combiné sans prendre trop de risques.

Erreur : le risque que vous introduisez dans votre prono est disproportionné par rapport au gain que vous allez en retirer.

Pour maximiser vos gains, nous vous conseillons de réduire le nombre de cotes présentes dans le combiné et de jouer uniquement celles qui sont égales à 2,00 ou plus.

Éparpillez vos paris

Évitez par exemple de jouer un combiné avec des rencontres qui portent sur le même championnat. De même, variez les sports. Misez sur le foot, le tennis, le basket… Vous diminuerez les chances de vous tromper.

La meilleure stratégie en combiné consiste à jouer 4 ou 5 équipes/joueurs ayant des résultats stables au stade où ils sont.

Misez par exemple sur des équipes qui dominent outrageusement leur championnat ou sur un joueur de tennis habitué à passer les premiers tours des compétitions auxquelles ils participent. Le tout est de maximiser vos profits en limitant les risques au maximum.

N’hésitez pas activer le cash out

Vous avez un combiné avec 4 sélections gagnantes sur 5 ? Ne prenez pas trop de risques et sécurisez vos gains en activant le cash out. Cela vous évitera de tout perdre à cause d’un but dans les arrêts de jeu. C’est une situation que personne n’aime rencontrer et qui pourtant est déjà arrivée à tous les parieurs.