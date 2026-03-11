Titre de champion : la grosse cote des outsiders en Série A et Ligue 1

En France, le RC Lens a transformé la course au titre en un véritable duel au sommet. En Italie, l'AC Milan a rappelé à son éternel rival qu'une avance au classement peut s'évaporer plus vite qu'on ne le pense.

Marchés de Paris Cote Lens champion de Ligue 1 10.0 AC Milan champion de Série A 8.00

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Des scénarios différents, un même suspense ?

La Ligue 1 était censée être jouée d'avance, surtout après le triplé historique du Paris Saint-Germain la saison dernière. Avec des ressources colossales et un effectif de stars, on s'attendait à ce que le PSG survole le championnat. C’était sans compter sur les Sang et Or qui sont venus jouer les trouble-fêtes.

L'équipe de Pierre Sage occupe la deuxième place, à un petit point des Parisiens après 25 journées. Les Lensois n'ont perdu que 3 de leurs 25 derniers matchs toutes compétitions confondues, pour 19 victoires. Au Stade Bollaert-Delelis, Lens est quasiment invincible : seulement deux défaites en 13 réceptions, alors que le PSG ne s’y est pas encore déplacé cette saison.

À domicile, Lens a inscrit 26 buts pour seulement 8 encaissés. Avec 33 points pris sur 39 possibles, ils font mieux que le PSG sur ses propres terres. Cette réussite, les Nordistes la doivent à une discipline défensive exemplaire et un collectif soudé.

Ils possèdent la deuxième meilleure défense du championnat (22 buts encaissés), soit un de plus seulement que le PSG en 25 matchs. Au milieu, Adrien Thomasson dicte le tempo avec 10 contributions décisives. Malgré une rotation fréquente en attaque, notamment suite à la blessure de Wesley Saïd, le secteur offensif continue de répondre présent.

Pendant ce temps, le PSG doit jongler avec d'autres priorités. Les hommes de Luis Enrique affrontent Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions cette semaine, après le report de leur match contre Nantes. Cela offre à Lens une opportunité en or de reprendre la tête dès le 14 mars face à Lorient, en plein cœur de l'échéance européenne de Paris.

En Série A, la dynamique est différente. L'Inter a dominé les débats durant la majeure partie de l'exercice. Avec 10 points d'avance à l'entame du mois de mars, les Nerazzurri semblaient intouchables. Mais le derby de Milan a tout changé pour les hommes de Cristian Chivu, qui restaient pourtant sur 15 matchs sans défaite en championnat.

L'AC Milan s'est imposé 1-0 à San Siro, signant son premier "doublé" (victoire aller et retour) sur l'Inter depuis la saison 2010/11. L'écart est désormais de sept points alors qu'il reste 10 journées. La Série de huit victoires consécutives de l'Inter a pris fin, et les leaders n'ont remporté que deux de leurs six derniers matchs officiels.

Le calendrier à venir est révélateur : l'Inter doit encore affronter l'Atalanta, la Roma, Côme et Bologne. De leur côté, les Rossoneri enchaînent des déplacements périlleux à la Lazio et à Naples avant de recevoir la Juventus et l'Atalanta. Sur le papier, Milan n'affrontera que trois équipes de la première moitié de tableau lors des 10 derniers matchs, un parcours légèrement plus abordable que celui de son rival.

Milan a battu l'Inter à deux reprises cette saison. À l'inverse, l'unique victoire des Nerazzurri face à un cador du championnat a été obtenue contre la Juventus.

Les outsiders peuvent-ils créer l'exploit ?

Malgré une saison exceptionnelle, Lens reste largement sous-estimé par le marché pour le titre. L'écart de cote entre Lens et le PSG reflète davantage l'historique et la puissance financière que l'état de forme actuel en championnat.

Certes, deux matchs sans victoire contre Monaco et Strasbourg ont freiné Lens, permettant au PSG de reprendre les commandes. Pour autant, les Parisiens ne convainquent pas et le titre est loin d'être scellé. Leur récente défaite 3-1 contre Monaco, quelques semaines après les avoir éliminés en C1, est symptomatique.

Dans le marché "Vainqueur sans le PSG", Lens est coté à 1.08, ce qui équivaut quasiment à la probabilité de voir Paris champion. Le marché considère donc Lens comme largement supérieur aux autres poursuivants (Marseille pointe à 10 longueurs), tout en lui accordant peu de crédit pour le sprint final.

Le tournant pourrait avoir lieu le 11 avril. Lens recevra le PSG à Bollaert, fort de son statut de meilleure équipe à domicile. Dans un stade en ébullition, une victoire ferait totalement fondre l'écart. Avec un PSG encore mobilisé par la scène européenne, Lens a les cartes en main pour reprendre le trône avant ce choc frontal.

Côté italien, la victoire dans le derby a servi de déclic. En battant l'Inter deux fois cette saison, l'AC Milan a prouvé qu'il n'avait rien à envier aux ténors de l'élite.

La capacité de l'Inter à gérer les fins de saison sous haute tension pose question. L'an dernier, ils ont laissé filer le Scudetto au profit de Naples lors de l'ultime journée, avant de subir une lourde défaite 5-0 contre le PSG en finale de Ligue des champions. Les cicatrices mentales pourraient peser lourd.

Le calendrier accentue la pression : l'Inter affrontera quatre membres du top 10 lors du sprint final. Hormis leur succès dans le Derby d’Italia contre la Juve, leur bilan face aux gros est mitigé. Milan, de son côté, a retrouvé sa dynamique malgré un récent revers contre Parme, et multiplie les victoires à l'arraché.

Remonter sept points en 10 matchs est un défi de taille, mais tout à fait réalisable. Si Milan s'impose face à Naples pendant que l'Inter trébuche contre la Roma ou Côme, le suspense sera totalement relancé.

Deux championnats, deux outsiders. La valeur réside ici dans le pari sur ces équipes qui refusent de suivre le scénario écrit d'avance.



+