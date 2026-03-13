Comment parier sur les remontadas des clubs anglais en Ligue des champions ?

Si Liverpool peut légitimement espérer combler son retard d'un but face à Galatasaray, la mission s'annonce bien plus périlleuse pour Manchester City, Tottenham et Chelsea, tous dos au mur après des revers cinglants.

Matchs retour de la Ligue des champions Cote Liverpool Handicap -2 vs Galatasaray 2,85 Mi-temps : Man City bat le Real Madrid 1,80 Chelsea gagne & les deux équipes marquent vs PSG 3,65

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Six clubs en lice, zéro victoire : le naufrage européen de la Premier League

Parmi les six clubs anglais engagés dans cette phase à élimination directe (un record), seule la performance de Newcastle sort du lot. Face à l'impact physique des Magpies, le FC Barcelone a longtemps bégayé son football, avant qu'un penalty en fin de match ne prive les hommes d'Eddie Howe d'un exploit historique.

De leur côté, les Gunners d'Arsenal, pourtant favoris au titre, ont dû se contenter d'un nul (1-1) sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Ils conservent néanmoins les faveurs des pronostics pour la qualification la semaine prochaine. Liverpool affiche également une probabilité implicite de 73,3 % de rejoindre les quarts de finale, malgré une courte défaite à l'aller.

Pour les autres, l’horizon est bien plus sombre. Chelsea a été surclassé (5-2) par le tenant du titre, le PSG, tandis que l’Atletico Madrid infligeait le même score au Tottenham de Liam Rosenior. Mais la plus grosse surprise est venue de Madrid, où Manchester City a sombré (3-0) face à un Real pourtant jugé plus vulnérable que les années précédentes.

À l’exception de Newcastle, tous les clubs anglais bénéficieront de l’avantage du terrain au retour. Toutefois, l'histoire nous rappelle qu'effacer un déficit de trois buts relève quasiment de l'impossible.

Dans l'ère moderne de la C1, un seul club anglais a réussi un tel tour de force : Liverpool, lors de sa légendaire "Ango-Remontada" contre le Barça en 2019 (victoire 4-0 à Anfield après un revers 3-0 à l'aller). Globalement, un tel écart n'a été comblé qu'à quatre reprises dans l'histoire de la compétition, le record absolu restant la "Remontada" du FC Barcelone face au PSG en 2017 (6-1 après un 0-4).

Quelles équipes anglaises peuvent encore y croire ?

Liverpool semble le mieux armé pour renverser la vapeur. Avant leur accroc à Istanbul, les Reds restaient sur une série de cinq victoires en six matchs. Ils peuvent aussi s'appuyer sur la fragilité affichée par Galatasaray lors de son barrage contre la Juventus : après avoir dominé l'aller (5-2), les Turcs avaient frôlé la correctionnelle au retour, concédant 5,20 xG (Expected Goals) sur 120 minutes à Turin. Même en supériorité numérique, ils avaient peiné à fermer le jeu. Le Handicap -2 sur Liverpool à Anfield paraît donc particulièrement solide.

Concernant Chelsea, le score de 5-2 face au PSG est flatteur pour les Parisiens. Malgré une bévue de Filip Jorgensen, les Blues ont globalement tenu tête au champion de France, générant plus de grosses occasions que leur adversaire (4 contre 2) et finissant avec un xG supérieur (0,90 encaissé seulement).

Si une victoire à Stamford Bridge est envisageable, la fébrilité défensive de l'équipe de Rosenior (un seul clean sheet en 12 matchs) rend le pari "Victoire de Chelsea & les deux équipes marquent" très attractif.

Enfin, si Manchester City n'a rien montré de positif au Bernabeu, un but précoce à l'Etihad pourrait faire paniquer un Real Madrid décimé par les blessures et en plein doute en Liga (deux défaites lors des trois derniers matchs).

Les Cityzens sont les spécialistes des entames de match tonitruantes : leur différence de buts en première période en Premier League est de +27, contre seulement +5 après la pause. Miser sur une victoire des Skyblues à la mi-temps (probabilité implicite de 51,2 %) semble être l'option la plus sage pour ce choc.

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