Pronostic Liverpool vs Galatasaray 18/03/2026 : Osimhen prêt à faire vibrer Anfield

Notre expert en paris sportifs table sur une réaction d'orgueil des Reds. Malgré leur retard d'un but, Liverpool a les armes pour renverser la vapeur et s'imposer dans son antre.

Les meilleurs paris pour Liverpool vs Galatasaray

Résultat (1N2) : Victoire de Liverpool à une cote de 1,25 sur Winamax

Les deux équipes marquent : Oui à une cote de 1,54 sur Winamax

Buteur à n'importe quel moment : Victor Osimhen à une cote de 3,05 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Liverpool 2-1 Galatasaray

Pronostic des buteurs : Liverpool – Dominic Szoboszlai, Hugo Ekitike ; Galatasaray – Victor Osimhen

La semaine a été éprouvante pour les hommes d'Arne Slot. Après leur revers (1-0) au match aller en Turquie la semaine dernière, les Scousers n'ont pas réussi à se rassurer ce week-end en Premier League. Bien qu'ils aient mené la majeure partie de la rencontre face à Tottenham, ils ont dû se contenter d'un nul frustrant.

Ce résultat est un coup d'arrêt pour leurs ambitions de Top 4, d'autant qu'ils ont manqué l'occasion de profiter de la défaite de Chelsea à domicile contre Newcastle. Les supporters espèrent désormais que la magie européenne fera oublier les déboires domestiques.

La mission de qualification pour les quarts de finale s'annonce néanmoins complexe. Il est inquiétant de noter que les Merseysiders ont été éliminés à ce stade de la compétition lors de leurs deux dernières tentatives. En face, le "Cimbom" n'a plus atteint le top 8 européen depuis la saison 2012/13 et compte bien briser cette série.

Galatasaray se présentera logiquement avec l'intention de verrouiller et de protéger son court avantage. Mais Anfield reste le théâtre des retournements de situation les plus irréels en Europe ; les Stambouliotes devront donc rendre une copie parfaite pour résister à la pression.

Côté confiance, les Turcs sont au sommet après un net succès 3-0 contre Basaksehir le week-end dernier. Leaders de la Süper Lig avec sept points d'avance, les coéquipiers de Victor Osimhen doivent surfer sur cette dynamique pour créer l'exploit sur les bords de la Mersey.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Galatasaray

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.

Composition attendue de Galatasaray : Cakir, Singo, Ayhan, Bardakci, Jakobs, Torreira, Lemina, Yilmaz, Gabriel Sara, Lang, Osimhen.

La magie d'Anfield, moteur des Reds

Même si les locaux traversent une période délicate, ils ont cette capacité unique à hausser leur niveau de jeu lors des joutes européennes, d'autant plus dans leur antre. L'Atlético de Madrid et le Real Madrid en ont déjà fait les frais à Anfield durant la phase de ligue. Les Reds abordent ce choc avec un bilan solide : une seule défaite concédée lors de leurs 10 dernières réceptions, toutes compétitions confondues.

De leur côté, les hommes d’Okan Buruk peuvent nourrir un optimisme légitime, portés par une série en cours de cinq victoires consécutives. Le "Cimbom" a prouvé sa force de caractère lors des barrages en éliminant la Juventus grâce à deux buts salvateurs en prolongation. Cela dit, leur historique face aux clubs anglais (hors compétitions majeures) affiche un équilibre parfait avec deux succès et deux revers, soulignant que cette double confrontation reste très ouverte.

Historiquement, Liverpool a remporté deux de ses trois duels face à des formations turques. Leur capacité de réaction après une défaite 1-0 à l'aller est d'ailleurs impressionnante : avec 9 qualifications sur 13 tentatives, ils affichent un taux de réussite de 69%. Sous les ordres d'Arne Slot, les Scousers ont remporté 15 de leurs 19 derniers matchs européens à domicile.

Enfin, les Reds ont gagné cinq de leurs six dernières réceptions face à des clubs turcs. À l'inverse, Galatasaray n'a décroché qu'une seule victoire lors de ses douze derniers déplacements en Angleterre. Si la victoire de Liverpool semble l'issue la plus probable, elle ne garantit pas pour autant leur qualification.

Pronostic 1 Liverpool vs Galatasaray : Résultat (1N2) : Victoire de Liverpool à une cote de 1,25 sur Winamax

Deux attaques prêtes à frapper

Cette saison, Liverpool impressionne devant le but avec 20 réalisations en 9 matchs de C1, soit une moyenne de 2,23 buts par rencontre. Cependant, l'équilibre défensif reste leur talon d'Achille (1 but encaissé par match en moyenne). Les quatre buts encaissés à domicile face au PSV sont encore dans toutes les têtes des supporters.

Il est crucial de noter que les hommes de Slot n'ont réalisé aucun "clean sheet" lors de leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Avec la suspension de Davinson Sánchez côté turc, Liverpool pourrait toutefois profiter d'une charnière centrale expérimentale pour piquer.

Si l'attaque stambouliote déborde de talent, l'arrière-garde de Galatasaray n'est pas non plus un gage de sécurité en Ligue des champions : 17 buts marqués pour 16 encaissés en 11 matchs. Le club turc n'a d'ailleurs gardé sa cage inviolée qu'à 3 reprises lors de ses 33 dernières sorties européennes.

Avec 10 buts inscrits sur leurs 5 derniers matchs, les visiteurs possèdent clairement la puissance de feu nécessaire pour faire trembler les filets anglais mercredi soir.

Avec 10 buts marqués sur leurs 5 derniers matchs, les visiteurs possèdent largement la puissance de feu nécessaire pour punir une défense anglaise parfois fébrile.

Pronostic 2 Liverpool vs Galatasaray : Les deux équipes marquent : Oui à une cote de 1,54 sur Winamax

Victor Osimhen, le facteur X

L'ancien Ballon d'Or africain est en train de braquer la Süper Lig. L'attaquant nigérian culmine déjà à 12 buts en 19 apparitions en championnat cette saison. En Ligue des champions, il s'est hissé à la quatrième place du classement des buteurs.

Osimhen a trouvé le chemin des filets à 7 reprises en seulement 9 matchs dans cette campagne européenne. Mieux encore, c'est son assist qui a permis à Galatasaray de prendre l'avantage au match aller. Il sera, sans l'ombre d'un doute, l'atout numéro un des Turcs pour faire chuter Liverpool.

À 27 ans, il est impliqué sur 11 buts lors de ses 8 dernières apparitions pour le club. Ses 5 derniers matchs (4 buts, 2 passes décisives) prouvent qu'il est un danger permanent pour n'importe quelle défense. Mercredi soir, il sera le candidat le plus sérieux pour punir l'arrière-garde des Reds.

Pronostic 3 Liverpool vs Galatasaray : Buteur à n'importe quel moment : Victor Osimhen à une cote de 3,05 sur Winamax

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