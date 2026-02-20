Cotes vainqueur Ligue 1 : l'outsider qui bouscule les pronostics

Lyon affiche également une forme étincelante. La course au titre de champion de France pourrait devenir l'une des plus passionnantes d'Europe si le tenant du titre continue de multiplier les faux pas.

Vainqueur de la Ligue 1 Cote PSG 1.10 Lens 7.00 Lyon 81

PSG

Avec une probabilité de victoire implicite de plus de 90 %, le PSG reste l'archi-favori de la Ligue 1. Cela souligne l'écart abyssal de ressources entre le club sous pavillon qatari et le reste du plateau. Leur onze de départ et la profondeur de leur effectif sont nettement supérieurs à ceux de leurs rivaux.

Cependant, cela ne garantit en rien un nouveau trophée. D'autres équipes ont été sacrées championnes de France à deux reprises au cours de la dernière décennie. Les Parisiens n'ont d'ailleurs jamais réussi à enchaîner cinq titres consécutifs — un défi qu'ils tentent de relever cette année.

Avec un point de moins que Lens après 22 journées, le PSG a du pain sur la planche. Ils comptent déjà trois défaites, soit une de plus que sur l'ensemble de l'exercice précédent. Leur moyenne de buts par match a également chuté, passant de 2,71 à 2,23 cette saison.

Une défaite surprise 3-1 vendredi dernier face à une équipe de Rennes pourtant en méforme a été le dernier accroc en date. En Ligue des Champions, l'inconstance est aussi de mise, le club n'ayant pas réussi à intégrer le top 8. Les hommes de Luis Enrique étaient même menés 2-0 lors de leur barrage contre Monaco mardi, avant de renverser la vapeur pour l'emporter à l'aller.

S'ils vont loin dans cette compétition, le PSG devra disputer huit matchs européens supplémentaires. Des rencontres à haute intensité qui prendront forcément le pas sur les affaires nationales. Ce seul facteur suggère qu'il n'y a aucune "value" à parier sur leur victoire finale en Ligue 1 avec des cotes aussi basses.

Lens

On n'attendait pas Lens comme le principal challenger du PSG cette saison. Les Sang et Or avaient terminé huitièmes l'an dernier, à 32 points de la capitale. Pourtant, Pierre Sage, nommé cet été, a réalisé un travail colossal pour bâtir une équipe de haut de tableau avec un budget restreint.

Le danger offensif des Lensois est constant. Le trio d'attaque composé d'Odsonne Édouard, Florian Thauvin et Wesley Saïd est impliqué dans 57 % de leurs buts.

Leur total de 42 buts marqués est légèrement inférieur à leur xG (buts attendus) de 42,7, ce qui représente le deuxième meilleur bilan du championnat. Cela prouve l'efficacité de leur animation offensive, renforcée récemment par l'arrivée d'Allan Saint-Maximin.

Lens possède également la meilleure défense de Ligue 1 avec seulement 17 buts encaissés. Avec 14 victoires lors de leurs 15 derniers matchs toutes compétitions confondues, rien n'indique que les leaders vont s'écrouler.

Sans coupe d'Europe pour disperser leurs forces, et avec un choc à venir au Stade Bollaert-Delelis face au PSG, Lens semble être le choix le plus judicieux avec une probabilité implicite de 15,1 %.

Lyon

Un troisième acteur pourrait encore s'inviter dans ce sprint final. L'OL affiche une forme éblouissante avec 13 victoires consécutives toutes compétitions confondues.

Ce succès marque un retournement de situation spectaculaire. Des cadres comme Rayan Cherki et Georges Mikautadze ont été vendus l'été dernier pour assainir les finances. L'entraîneur Paulo Fonseca a également dû purger une suspension de banc de neuf mois en 2025 après une altercation avec un arbitre.

Aujourd'hui, Fonseca est adulé par les supporters lyonnais pour avoir reconstruit l'équipe. Il a été épaulé par un mercato hivernal intelligent, marqué par le prêt d'Endrick en provenance du Real Madrid. Noah Nartey a également eu un impact immédiat avec deux buts en trois apparitions depuis son arrivée de Brondby.

Avec une probabilité de victoire de moins de 1 %, Lyon est quasiment condamné par les bookmakers. Cela s'explique par leurs sept points de retard sur le leader à seulement 12 journées de la fin. Il faudrait un faux pas simultané des deux premiers pour qu'ils aient une chance.

Leurs deux prochains déplacements à Strasbourg et Marseille seront décisifs. S'ils s'imposent, les Gones devront être considérés comme de sérieux prétendants. Cela en fait un "outsider" intéressant à tenter dès maintenant avec une cote très élevée.

