Code promo Betclic BCG*** : votre pari Chelsea - PSG remboursé jusqu'à 100€ en cash

Misez sur ce sommet européen avec le code promo Betclic BCG*** ! Si votre pari est perdant, le bookmaker vous rembourse !

Pourquoi miser sur ce choc avec le code promo Betclic

La Ligue des Champions est la compétition de tous les possibles, et ce duel anglo-français ne déroge pas à la règle. Le code BCG*** vous permet de parier sur cet événement avec un avantage de taille :

Moins de stress pour votre baptême du feu : vous voyez Chelsea créer l'exploit ou Paris confirmer sa domination ? Prenez position. Si le scénario ne vous est pas favorable, Betclic vous rembourse votre mise initiale jusqu'à 100 €.

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: ce remboursement vous est crédité en cash. C’est le joker idéal pour se relancer sur les autres affiches européennes de la semaine ! Une liberté de jeu absolue : qualification, nombre de buts ou buteur... l'offre est valable sur tous les marchés de la rencontre, sans contrainte de cote minimale.

Les étapes pour activer vos 100 € de bonus

Ouverture de compte : inscrivez-vous sur Betclic en quelques secondes. Code promo : renseignez impérativement BCG*** dans la case dédiée. Premier dépôt : créditez votre compte (100 € pour profiter du bonus maximal). Action : validez votre premier pari sur le match retour Chelsea - PSG. Dénouement : soit vous encaissez vos bénéfices, soit le montant de votre pari est recrédité sur votre compte.

Nos pistes de paris pour Chelsea - PSG (Ligue des Champions)

Après un match aller riche en rebondissements au Parc des Princes, les Blues de Liam Rosenior doivent renverser la vapeur face à des Parisiens déterminés à valider leur ticket pour les quarts.

Pari Cote Pourquoi tenter le coup ? Plus de 2,5 buts 1.62 Avec des défenses parfois friables et des attaques de feu, le spectacle est garanti. Qualification du PSG 1.45 Forts de leur avantage à l'aller, les Parisiens disposent de la maturité pour gérer ce retour. Buteur : Cole Palmer 2.60 Le maître à jouer des Blues est l'homme des grands soirs et sera le danger numéro 1.

💡 L'avis de la rédaction : ce match retour s'annonce spectaculaire. Chelsea va devoir se livrer, ce qui laissera des boulevards aux flèches parisiennes comme Barcola et Doué. Nous voyons un match très ouvert où les deux équipes marquent. Notre pronostic : un match nul 2-2 qui qualifie le PSG.

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