Pari Handicap : comment ça marche ? A quoi ça sert ?

Comment fonctionne le pari avec handicap ? Quels sont ses avantages et les sports sur lesquels placer ce type de prono ?

Le pari avec handicap, c'est quoi ?

Vous vous lancez dans l'univers palpitant des paris sportifs ? Alors, vous avez sûrement entendu parler du pari handicap. Le pari handicap est une façon de faire des paris plus équilibrés et intéressants, même lorsque deux équipes ne sont pas de force égale.

Pour faire simple, dans un pari handicap, une équipe se voit attribuer un avantage fictif (le handicap) avant le début du match. Ce handicap est ensuite ajouté au score réel du match pour déterminer le vainqueur du pari.

Par exemple, si vous pariez sur une équipe avec un handicap de -2 buts, cette équipe devra gagner le match avec plus de 2 buts d'écart pour que votre pari soit gagnant.

Pourquoi est-ce important pour les débutants ? Eh bien, le pari handicap offre une large gamme de résultats possibles, ce qui peut rendre le processus de pari plus amusant et potentiellement plus rentable. Alors, êtes-vous prêt à vous lancer dans le pari handicap ?

Les meilleurs sites pour les paris avec handicap ?

Pourquoi choisir les paris handicap?

En choisissant le pari avec handicap, vous ouvrez la porte à une variété de paris passionnants. Mais pourquoi ce type de pari est-il si attrayant ?

D'abord, le pari handicap nivelle le terrain de jeu. Même si une équipe est nettement favorite, l'attribution d'un handicap peut rendre le match plus équilibré, ce qui rend le pari plus intéressant.

Par exemple, si une équipe de football forte joue contre une équipe plus faible, un pari handicap pourrait donner à l'équipe plus faible un avantage initial de deux buts. Ainsi, même si l'équipe favorite gagne le match, elle doit surmonter le handicap pour que votre pari soit gagnant.

De plus, le pari handicap offre une grande variété d'options de paris. Vous pouvez parier sur des handicaps positifs ou négatifs, ce qui signifie que vous pouvez choisir de soutenir l'outsider ou le favori. Il offre donc de nombreuses opportunités de jouer stratégiquement et de maximiser vos gains potentiels.

En somme, le pari avec handicap offre une approche différente des paris sportifs, idéale pour ceux qui cherchent à ajouter un peu de piquant à leur expérience de pari.

Le pari avec handicap dans différents sports

Le pari handicap, une option de pari remarquablement versatile, peut être appliqué à de nombreux sports. Passons en revue quelques-uns de ces sports et comment le pari handicap y fonctionne.

⚽ Les paris Handicap dans le Football

Dans le domaine du football, l'application des paris handicap est répandue et offre une dimension supplémentaire aux paris classiques. C'est un moyen efficace de rendre les matchs inégaux plus captivants et plus équilibrés.

Pour comprendre le fonctionnement des paris handicap dans le football, prenons un exemple concret. Imaginons que vous souhaitiez parier sur un match entre une équipe favorite et une équipe outsider. Dans un pari normal, l'équipe favorite aurait des cotes plus faibles, reflétant sa probabilité plus élevée de gagner. Cependant, avec un pari handicap, l'équipe outsider pourrait recevoir un avantage de deux buts.

Cela signifie que l'équipe favorite doit gagner par plus de deux buts pour que votre pari soit gagnant. Si l'équipe favorite gagne par deux buts exactement, le pari est considéré comme un match nul et votre mise est remboursée. Si l'équipe outsider gagne, fait match nul, ou perd par un seul but, alors votre pari sur l'équipe outsider avec un handicap de +2 est gagnant.

Ainsi, les paris handicap dans le football offrent une occasion de faire des paris plus stratégiques et de trouver de la valeur même dans les matchs qui semblent inégaux à première vue. C'est une façon excitante de parier, qui peut apporter beaucoup de plaisir et de potentiel de gains.

🏀 Les paris Handicap dans le Basket-ball

Le basket-ball, un sport caractérisé par des scores élevés, est un terrain fertile pour les paris handicap. Dans cette discipline, l'écart de points alloué est souvent plus grand que dans d'autres sports.

Par exemple, une équipe faible pourrait se voir attribuer un avantage de 10 points (un pari handicap basket de +10) contre une équipe forte. Cela signifie que l'équipe forte doit gagner par plus de 10 points pour que votre pari soit gagnant.

Si l'équipe forte gagne par exactement 10 points, le pari est considéré comme un match nul et votre mise est remboursée. Si l'équipe faible gagne, fait match nul, ou perd par moins de 10 points, votre pari sur l'équipe faible avec un handicap de +10 est gagnant.

Grâce à cette approche, même les matchs théoriquement inégaux peuvent devenir des occasions de pari passionnantes et stratégiques.

🏉 Les paris handicap dans le Rugby

Le rugby, un sport où les scores peuvent être considérablement élevés, est parfait pour les paris handicap. Le pari handicap rugby fonctionne de la même manière que dans les autres sports, mais avec des écarts de points souvent plus grands.

Par exemple, prenons un match entre une équipe favorisée et une équipe moins forte. L'équipe moins forte pourrait recevoir un avantage de 15 points, ce qui signifie que l'équipe favorite doit marquer plus de 15 points pour que votre pari soit gagnant.

Si l'équipe favorite gagne par exactement 15 points, c'est un match nul, et votre mise est remboursée. Si l'équipe moins forte gagne, fait match nul, ou perd par moins de 15 points, alors votre pari sur l'équipe moins forte avec un handicap de +15 est gagnant.

Cela rend chaque match de rugby plus intéressant et offre aux parieurs une plus grande flexibilité et des opportunités de gains accrus.

Le Pari Handicap : Une alternative au pari sportif classique

Le pari handicap s'impose comme une option attrayante face au pari sportif traditionnel. Vous vous demandez pourquoi ? C'est assez simple. Le pari sportif handicap donne plus d'ampleur aux rencontres sportives. Il ajoute une dose supplémentaire de suspense et de stratégie, faisant de chaque match une expérience de pari passionnante.

Dans un pari sportif classique, vous pariez simplement sur l'équipe qui, selon vous, remportera le match. Cependant, avec le pari handicap, vous avez la possibilité de parier sur l'équipe qui surpassera les attentes, même si elle ne gagne pas nécessairement le match. Cela ajoute une nouvelle dimension à vos paris sportifs, augmentant l'intérêt et le défi.

Voyons une comparaison rapide des deux types de paris :