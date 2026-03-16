Séisme lors des matchs aller : de la valeur à aller chercher en Europa et Conference League

Des équipes de premier plan comme Braga, le Real Betis et Fribourg ont chuté lors de leurs manches aller en Europa League. De son côté, la Conference League n'a jamais semblé aussi ouverte.

Marchés Europa League et Conference League Cote Roma vs Bologne : Bologne se qualifie 3.00 Braga vs Ferencváros : Braga se qualifie 2.80 Shakhtar Donetsk vainqueur de la Conference League 12.00

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Des prétendants au titre sur la sellette

Contrairement à la Ligue des champions, l'antichambre de l'élite européenne n'a pas offert de démonstration de force la semaine dernière. En Europa League, la seule équipe à s'être imposée par plus d'un but d'écart est l'outsider hongrois, Ferencváros. Les hommes de Budapest arrivent au Portugal avec un avantage surprenant de 2-0 face à Braga.

Si Aston Villa et Porto sont en ballotage favorable après leurs succès d'un but à l'extérieur, les six autres confrontations restent totalement indécises. Fribourg et le Real Betis doivent impérativement renverser la vapeur à domicile face à Genk et au Panathinaïkos (défaites 1-0 à l'aller). Il y a fort à parier qu'au moins un de ces favoris restera sur le carreau, ce qui ouvrirait considérablement une partie de tableau déjà affaiblie.

Nottingham Forest est un autre club attendu au tournant, mais actuellement dos au mur. Malgré 22 tirs et un xG de 1,72 lors du match aller, les Anglais se sont inclinés 1-0 au City Ground face à Midtjylland. Les Danois sont désormais en position idéale pour s'offrir un scalp de prestige en Premier League.

En Conference League, la promenade de santé de Chelsea en 2024/25 a laissé place à une compétition 2025/26 beaucoup plus disputée. Crystal Palace reste le léger favori pour le sacre final, mais les Eagles ont du pain sur la planche après leur nul (0-0) concédé à Selhurst Park contre l'AEK Larnaca.

Le club chypriote n'est pas le seul à avoir bousculé la hiérarchie : le Sigma Olomouc a tenu tête à Mayence (0-0), tandis que la Fiorentina, double finaliste de l'épreuve, n'a pu se défaire du Raków Częstochowa que par la plus petite des marges (2-1).

Quelles équipes privilégier pour ces matchs retour ?

Sur le papier, la Roma semble en position de force après son nul (1-1) à l'extérieur dans ce duel 100% italien. Pourtant, Bologne n'est pas du genre à trembler loin de ses bases, n'ayant perdu que deux de ses 17 derniers déplacements toutes compétitions confondues.

Les Rossoblù restent sur quatre victoires consécutives à l'extérieur en Europa League et n'ont perdu qu'une seule de leurs sept dernières confrontations face au club de la Louve. Historiquement, les chocs entre clubs de Serie A sur la scène européenne sont fermés (seulement 10 matchs sur 39 ont produit plus de 2,5 buts). Dans un nouveau duel qui s'annonce tactique et serré, la valeur se trouve clairement du côté de la qualification de Bologne.

Au Portugal, Ferencváros devra encore hausser son niveau de jeu pour contenir Braga. Si l'équipe de Robbie Keane est impériale en Hongrie (4 victoires, 2 nuls), elle voyage mal, comme en témoigne sa récente défaite 4-0 à Nottingham. À l'inverse, Braga tourne à une moyenne de 2 buts par match en 2026 et a scoré 13 fois lors de ses 4 dernières réceptions. Avec une probabilité implicite de seulement 33,3%, miser sur une qualification de Braga est un "value bet" très intéressant.

Enfin, en Conference League, c'est peut-être le moment de tenter un coup sur un outsider aux côtes généreuses. Le Shakhtar Donetsk est l'option la plus séduisante derrière les favoris.

Déjà nantis d'une avance de 3-1 contre le Lech Poznań, les Ukrainiens pourraient hériter d'un quart de finale abordable (AZ ou Sparta Prague). Expérimenté, solide défensivement (seulement 5 buts encaissés en phase de ligue) et porté par le talent de son attaquant Kaua Elias, le Shakhtar pourrait voir sa cote chuter drastiquement si Palace ou la Fiorentina venaient à disparaître cette semaine.

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