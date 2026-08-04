L’ancien entraîneur de Lens, Sage, s’est engagé pour trois saisons avec Crystal Palace

Crystal Palace a officialisé ce lundi la nomination de l’ancien entraîneur de Lens, Pierre Sage, en qualité de nouvel entraîneur. Le technicien français, qui a mené le club artésien au titre de la Coupe de France et à la deuxième place de la Ligue 1 la saison dernière, succédera donc à Oliver Glasner à Selhurst Park et s’est engagé pour une durée de trois ans.