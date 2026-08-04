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Ligue Conférence

Ligue ConférenceVue d'ensemble

FBL-UEFA-EURO-2012-ISR-CONGRESS

Platini porte plainte contre le président de la FIFA

Michel Platini a déposé une plainte pénale à Paris contre le président de la FIFA, Gianni Infantino, l’accusant de trafic d’influence et de diffusion de fausses allégations liées à l’abandon de sa candidature à la présidence de la FIFA en 2015. L’ancien patron de l’UEFA met également en cause deux ex-responsables de l’instance mondiale dans sa quête de réhabilitation et de justice.

Ligue des ChampionsLigue Europa
Crystal Palace v Everton - Premier League

Wharton refuse de « jouer les pleureuses » après son exclusion du groupe anglais pour la Coupe du monde

La star de Crystal Palace, Adam Wharton, a affirmé qu’il n’allait pas « rester les bras croisés » après avoir été écarté de la sélection anglaise de Thomas Tuchel pour la prochaine Coupe du monde. Malgré une excellente saison individuelle à Selhurst Park, le milieu de terrain de 22 ans est le grand absent de la liste des 26 joueurs retenus pour le tournoi, dévoilée la semaine dernière.

A. WhartonAngleterre
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Ligue Conférence, calendrier et résultats

mercredi 15 avril
AEK Athenes badge
AEK Athenes
AEK
3
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
FDM
tot 3 - 4
mercredi 29 avril
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
FDM
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Shakhtar Donetsk
SHK
1
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Crystal Palace
CRY
3
FDM
mercredi 6 mai
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
FDM
tot 0 - 2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
1
FDM
tot 5 - 2
mardi 26 mai
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
FDM
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Classements

PosÉquipePVNDBPA+/-PtsForme
1Strasbourg crestStrasbourg6510115616
V
V
V
V
N
2Rakow crestRakow642092714
V
V
V
N
N
3AEK Athenes crestAEK Athenes6411147713
V
V
V
N
V
4Sparta Prague crestSparta Prague6411103713
V
V
V
N
D
5Rayo Vallecano crestRayo Vallecano6411137613
V
V
D
V
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