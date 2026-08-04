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Ligue Conférence
Ligue ConférenceVue d'ensemble
Ligue Conférence, calendrier et résultats
Plus
mercredi 15 avril
mercredi 6 mai
mardi 26 mai
Classements
Plus
|Pos
|Équipe
|P
|V
|N
|D
|BP
|A
|+/-
|Pts
|Forme
|1
|Strasbourg
|6
|5
|1
|0
|11
|5
|6
|16
|2
|Rakow
|6
|4
|2
|0
|9
|2
|7
|14
|3
|AEK Athenes
|6
|4
|1
|1
|14
|7
|7
|13
|4
|Sparta Prague
|6
|4
|1
|1
|10
|3
|7
|13
|5
|Rayo Vallecano
|6
|4
|1
|1
|13
|7
|6
|13