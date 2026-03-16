Pronostic Manchester City vs Real Madrid 17/03/2026 : les Citizens pour l'honneur dans un match ouvert

Notre expert en paris sportifs s'attend à une entame de match percutante des locaux, mais voit le Real Madrid composter son billet pour les quarts au terme d'une rencontre où les deux attaques devraient s'illustrer.

Les meilleurs paris pour Manchester City vs Real Madrid

Mi-temps : Manchester City à une cote de 1.90 sur Winamax

Les deux équipes marquent à une cote de 1.70 sur Winamax

Victoire de Man City & Plus de 2,5 buts à une cote de 2.00 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Manchester City 2-1 Real Madrid

Pronostic des buteurs : Manchester City – Erling Haaland, Antoine Semenyo ; Real Madrid – Vinicius Junior

Annoncé comme le grand favori de cette double confrontation, Manchester City a pourtant sombré au Santiago-Bernabéu la semaine dernière. Porté par un triplé retentissant de Fede Valverde, le Real Madrid a pris une option monumentale en s'imposant 3-0.

Le week-end n'a pas non plus souri aux hommes de Pep Guardiola. Malgré une domination outrageuse (un seul tir concédé), les Citizens ont dû partager les points avec West Ham (1-1) en Premier League, se retrouvant désormais relégués à neuf points du leader, Arsenal.

À l'inverse, la Maison Blanche surfe sur sa dynamique européenne après avoir balayé Elche 4-1 à domicile en La Liga. Les Madrilènes restent sur trois victoires consécutives toutes compétitions confondues, effaçant ainsi leur surprenant revers contre Getafe.

Les effectifs probables pour Manchester City vs Real Madrid

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Khusanov, Dias, Guehi, O’Reilly, Rodri, Silva, Cherki, Doku, Semenyo, Haaland.

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Carreras, Huijsen, Rüdiger, Alexander-Arnold, Camavinga, Pitarch, Tchouameni, Valverde, Vinicius, Brahim.

Une entame canon pour redonner espoir à City

Pour espérer un miracle et une qualification, Manchester City doit impérativement démarrer pied au plancher. Frapper tôt n'est pas un problème pour eux cette saison : les Citizens ont inscrit 67 % de leurs buts en Ligue des champions lors des premières périodes.

Cette tendance est tout aussi marquée en Premier League, où City a ouvert le score dans 80 % de ses matchs. Ils menaient à la pause lors de 67 % de leurs rencontres de championnat, n'étant menés au score qu'à deux reprises seulement.

À l'inverse, le Real Madrid version 2026 a souvent tendance à démarrer doucement, le match aller de la semaine dernière faisant figure d'exception. Sous la houlette d'Álvaro Arbeloa, les Merengues n'ont pas encore mené à la mi-temps lors de leurs sept derniers déplacements. Compte tenu des absences importantes côté madrilène, les visiteurs devront probablement faire le dos rond sous une pression intense d'entrée de jeu.

Pronostic 1 Manchester City vs Real Madrid : Mi-temps : Manchester City à une cote de 1.90 sur Winamax

Le Real prêt à porter le coup de grâce

Avec Vinicius Junior au coup d'envoi et l'entrée probable de Kylian Mbappé en cours de jeu, le Real Madrid possède une vitesse de pointe dévastatrice. Les contres madrilènes pourraient s'avérer fatals pour une défense de City obligée de se découvrir pour combler son retard.

Le collectif de Guardiola semble encore être un chantier ouvert, avec un seul "clean sheet" lors de ses six dernières sorties. Au match aller, les Anglais ont concédé 2,63 xG (Expected Goals), peinant notamment à contenir les projections de Valverde.

Cependant, ce Real Madrid n'est pas infaillible. Rarement convaincants cette saison, que ce soit sous Xabi Alonso ou Arbeloa, les Madrilènes n'ont pas réussi à garder leur cage inviolée lors de leurs six derniers matchs (si l'on occulte l'aller). Dans ce contexte, le "BTTS" (les deux équipes marquent) apparaît comme une base solide.

Pronostic 2 Manchester City vs Real Madrid : Les deux équipes marquent à une cote de 1.70 sur Winamax

Une victoire de prestige à l'Etihad

Le Real Madrid a déjà chuté à trois reprises à l'extérieur depuis la nomination d'Arbeloa en janvier, et chacune de ces rencontres a produit au moins trois buts. Leur fébrilité défensive a été particulièrement exposée lors de la défaite 4-2 contre Benfica en fin de phase de ligue.

Ces lacunes défensives en C1 (le Real a concédé 15,7 xG lors du premier tour, se classant seulement 21ème dans ce domaine) doivent donner des motifs d'espoir à City. Forts de deux buts marqués ou plus lors de leurs huit derniers matchs à domicile, les Citizens ont les armes pour s'imposer sur un score prolifique, même si cela ne suffisait pas pour la qualification.

Pronostic 3 Manchester City vs Real Madrid : Victoire de Man City & Plus de 2,5 buts à une cote de 2.00 sur Winamax

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