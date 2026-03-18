Code promo Winamax : votre pari remboursé en CASH + 10€ de freebets

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Nos pistes de paris pour Barcelone - Newcastle (Ligue des Champions)

Après une manche aller disputée dans l'antre des Anglais, le Barça de Lamine Yamal doit confirmer sa supériorité technique face à l'impact physique des hommes d'Eddie Howe.



Pari Cote Pourquoi tenter le coup ? Victoire de Barcelone 1.54 À domicile, les Blaugranas maîtrisent mieux le tempo et l'expérience des grands rendez-vous. Buteur : Lamine Yamal 2.25 Le jeune prodige catalan est l'homme en forme et adore provoquer pour repiquer dans l'axe. Plus de 2,5 buts 1.29 Newcastle est obligé de se livrer, ce qui laissera des espaces des deux côtés du terrain.

💡 L'avis de la rédaction : le Barça part favori grâce à sa maîtrise collective, mais Newcastle a prouvé qu'il pouvait bousculer les cadors par son pressing intense. On s'attend à une entame de match prudente avant que la technique catalane ne fasse la différence. Notre pronostic : victoire 2-1 de Barcelone.

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