Code promo Winamax : votre pari remboursé en CASH + 10€ de freebets

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Nos pistes de paris pour Barcelone - Newcastle (Ligue des Champions)
Après une manche aller disputée dans l'antre des Anglais, le Barça de Lamine Yamal doit confirmer sa supériorité technique face à l'impact physique des hommes d'Eddie Howe.
|Pari
|Cote
|Pourquoi tenter le coup ?
|Victoire de Barcelone
|1.54
|À domicile, les Blaugranas maîtrisent mieux le tempo et l'expérience des grands rendez-vous.
|Buteur : Lamine Yamal
|2.25
|Le jeune prodige catalan est l'homme en forme et adore provoquer pour repiquer dans l'axe.
|Plus de 2,5 buts
|1.29
|Newcastle est obligé de se livrer, ce qui laissera des espaces des deux côtés du terrain.
💡 L'avis de la rédaction : le Barça part favori grâce à sa maîtrise collective, mais Newcastle a prouvé qu'il pouvait bousculer les cadors par son pressing intense. On s'attend à une entame de match prudente avant que la technique catalane ne fasse la différence. Notre pronostic : victoire 2-1 de Barcelone.