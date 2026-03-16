Pronostic Chelsea vs PSG 17/03/2026 : Paris vers la qualification

Si l'avantage du terrain devrait aider Chelsea à hausser son niveau de jeu, le PSG semble avoir toutes les cartes en main pour valider son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Les meilleurs paris pour Chelsea vs PSG

PSG ou Nul & les deux équipes marquent à une cote de 2,40 sur Winamax

Plus de 3,5 buts au total à une cote de 2,00 sur Winamax

Khvicha Kvaratskhelia buteur ou passeur à une cote de 2,83 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Chelsea 2-2 PSG

Pronostic des buteurs : Chelsea – Enzo Fernández, João Pedro ; PSG – Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia

Chelsea a vécu un calvaire au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain a pris une revanche éclatante sur sa défaite en finale de la Coupe du monde des clubs en s'imposant 5-2 à l'aller. Les espoirs de Liam Rosenior de voir les Blues atteindre les quarts de finale pour la première fois depuis 2023 ne tiennent plus qu'à un fil.

La déception s'est prolongée ce week-end en Premier League. Newcastle a infligé une deuxième défaite consécutive à Chelsea (1-0), freinant leurs ambitions de Top 4. Les Londoniens n'ont remporté que deux de leurs six derniers matchs officiels.

De son côté, le PSG a un pied dans le tour suivant. Malgré un revers en championnat face à Monaco (3-1) juste après avoir éliminé ces mêmes Monégasques en barrages de C1, les Parisiens restent les grands favoris. La préparation de Luis Enrique a d'ailleurs été facilitée par la LFP, qui a reporté le match face à Nantes. Avec une semaine complète de repos, Paris arrive à Stamford Bridge avec une fraîcheur physique qui pourrait faire la différence.

Historiquement, le PSG a éliminé des clubs anglais lors de ses quatre dernières confrontations directes en phase finale. Si Chelsea risque de pousser fort d'entrée, l'expérience et l'avantage comptable des Parisiens devraient leur permettre de repartir de Londres avec le sourire.

Les effectifs probables pour Chelsea vs PSG

Composition attendue de Chelsea : Jorgensen, Cucurella, Chalobah, Fofana, Gusto, Caicedo, James, Palmer, Fernandez, Neto, Pedro.

Composition attendue de PSG : Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Doué, Dembélé, Barcola.

La double chance en faveur des Parisiens

Le PSG a été étincelant lors du match aller, s'imposant sur les deux mi-temps face à Chelsea. Les hommes de Luis Enrique ont su répondre présent sous la pression à domicile, réagissant de manière magistrale après leur décevante défaite en championnat contre Monaco quelques jours plus tôt.

Leur forme en Ligue 1 a été irrégulière, et les champions d'Europe en titre n'ont pas exactement survolé la phase de ligue de l'UCL non plus. Ils ont remporté six de leurs 11 matchs de Ligue des champions jusqu'à présent, concédant trois nuls et deux défaites au passage.

Chelsea est resté muet devant le but pour la première fois en neuf rencontres le week-end dernier face à Newcastle. Cependant, avec une place en quart de finale en jeu, les Blues devraient trouver le chemin des filets à Stamford Bridge, peut-être même plus d'une fois.

À l'inverse, le PSG a marqué lors de chacune de ses 13 dernières sorties. De plus, aucune de leurs 10 dernières confrontations directes avec Chelsea ne s'est terminée sur un score vierge.

Les visiteurs courent également après l'histoire. Ils ambitionnent de devenir la première équipe depuis le Real Madrid en 2017/18 à conserver son titre en UCL. En l'état actuel des choses, les Parisiens semblent bien partis pour éviter la défaite dans une rencontre ouverte et prolifique en buts.

Pronostic 1 Chelsea vs PSG : PSG ou Nul & les deux équipes marquent à une cote de 2,40 sur Winamax

Un festival offensif attendu au Bridge

Chelsea fait face à une tâche monumentale. Ils tentent de devenir seulement la deuxième équipe de l'histoire de l'UCL à combler un déficit de trois buts après le match aller contre le tenant du titre.

Les chiffres leur donnent une lueur d'espoir. Six des sept derniers matchs de Chelsea en Ligue des champions ont généré plus de 2,5 buts.

Hormis leur récent revers 1-0, Chelsea avait inscrit au moins deux buts lors de ses trois matchs précédents. Ils ont également marqué deux buts ou plus lors de leurs sept dernières réceptions européennes contre des clubs français. Neuf de leurs 15 derniers matchs de compétition ont produit plus de 3,5 buts.

Le match aller au Parc des Princes fut un pur régal. Le front de l'attaque parisienne s'est avéré inarrêtable. Il est peu probable que les hommes de Luis Enrique se contentent de subir et de laisser passer l'orage : l'offensive reste leur plus grande force.

Le repos supplémentaire joue également en leur faveur, puisqu'ils ont bénéficié d'une semaine complète de préparation, contrairement à Chelsea. Les Parisiens ont déjà inscrit 31 buts cette saison, un record dans la compétition. Pleins d'énergie, ils auront à cœur d'alourdir ce bilan dans un festival offensif.philosophie de jeu portée vers l'avant, les Parisiens ne se contenteront pas de défendre.

Pronostic 2 Chelsea vs PSG : Plus de 3,5 buts au total à une cote de 2,00 sur Winamax

Le facteur Kvaratskhelia en Europe

La décision d'Enrique de faire entrer Khvicha Kvaratskhelia peu après l'égalisation d'Enzo Fernández a porté ses fruits.

Le prodige géorgien a immédiatement changé le cours du jeu. Il a délivré la passe décisive pour le but de Vitinha, avant de signer lui-même un doublé pour sceller la victoire 5-2. Sa prestation de 30 minutes, récompensée par le titre d'homme du match, en dit long sur sa capacité à dicter le dénouement d'une rencontre.

Kvaratskhelia se montre plus efficace lors de ses 10 apparitions en Ligue des champions cette saison qu'en Ligue 1. Il a déjà surpassé son rendement en championnat avec six buts et quatre passes décisives sur la scène européenne.

Enrique pourrait lui confier un rôle de titulaire cette fois-ci. Permettre à ce joueur clé de prendre ses marques dès le début pourrait voir le PSG prendre l'avantage avant la pause.

Pronostic 3 Chelsea vs PSG : Khvicha Kvaratskhelia buteur ou passeur à une cote de 2,83 sur Winamax

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