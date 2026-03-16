Pronostic Arsenal vs Bayer Leverkusen 17/03/2026 : les Gunners valident leur ticket pour les quarts

Nous misons sur une victoire des Gunners devant leur public, même s'il est peu probable que les Allemands déposent les armes sans livrer une bataille acharnée.

Les meilleurs paris pour Arsenal vs Bayer Leverkusen

Victoire d'Arsenal et plus de 2,5 buts à une cote de 1,95 sur Winamax

Les deux équipes marquent (BTTS) à une cote de 1,99 sur Winamax

Buteur : Viktor Gyökeres à une cote de 2,00 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Arsenal 2-1 Leverkusen

Pronostic des buteurs : Arsenal – Viktor Gyökeres, Bukayo Saka ; Bayer Leverkusen – Christian Kofane

Arsenal a confirmé sa forme étincelante ce week-end en s'imposant face à Everton, portant sa série d'invincibilité à 13 matchs toutes compétitions confondues. En Ligue des champions, le bilan est tout aussi impressionnant : huit victoires en neuf rencontres. C'est donc un leader de Premier League gonflé à bloc qui aborde ce huitième de finale retour.

Cependant, le Bayer Leverkusen reste un client difficile à manœuvrer. Certes, les hommes de Kasper Hjulmand n'ont remporté qu'un seul de leurs six derniers matchs, mais ils n'ont concédé qu'une seule défaite sur leurs 14 ultimes sorties. Après avoir accroché le Bayern Munich (1-1), le "Werkself" arrive à Londres avec la ferme intention de bousculer les plans de Mikel Arteta.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Bayer Leverkusen

Composition attendue d'Arsenal : Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié, Zubimendi, Rice, Madueke, Saka, Martinelli, Gyökeres

Composition attendue de Bayer Leverkusen : Blaswich, Andrich, Quansah, Tapsoba, Poku, Fernandez, Palacios, Grimaldo, Maza, Terrier, Kofane.

Arsenal vers la qualification dans un match prolifique

Les Gunners réalisent une saison monumentale. En pleine course pour un titre de champion d'Angleterre qui leur échappe depuis trop longtemps, ils restent intraitables en Europe. Si le Bayer a réussi à les freiner lors du match aller, un tel scénario semble peu probable à l'Emirates Stadium.

Mikel Arteta doit composer avec quelques incertitudes concernant Martin Ødegaard, Jurriën Timber et Leandro Trossard. Mikel Merino est, quant à lui, officiellement forfait. Toutefois, la profondeur de banc d'Arsenal cette saison devrait permettre de pallier ces absences, surtout avec le soutien inconditionnel de leur public.

Côté allemand, les problèmes de riche de Kasper Hjulmand se transforment en casse-tête médical. Aleix García et Martin Terrier sont les derniers noms à avoir rejoint une infirmerie déjà bien remplie (Mark Flekken, Loïc Badé, Arthur, Lucas Vázquez, Eliesse Ben Seghir). La marche s'annonce très haute pour le Bayer en terre londonienne.

Pronostic 1 Arsenal vs Bayer Leverkusen : Victoire d'Arsenal et plus de 2,5 buts à une cote de 1,95 sur Winamax

La résilience des visiteurs

Si les locaux partent favoris, le Bayer Leverkusen est une équipe particulièrement tenace. Avec une seule défaite en 14 matchs et au moins un but inscrit lors de 12 d'entre eux, le danger peut venir de partout. La diversité de leurs buteurs rend d'ailleurs leur marquage complexe.

Malgré leur excellente série, la défense d'Arsenal n'est pas infaillible. Les Gunners n'ont réalisé que trois clean sheets lors de leurs neuf derniers matchs, et Leverkusen a déjà prouvé à l'aller qu'il savait trouver la faille. Tout indique que nous assisterons à une rencontre où les filets trembleront des deux côtés. Nous voyons Arsenal s'imposer, mais non sans avoir concédé au moins un but.

Pronostic 2 Arsenal vs Bayer Leverkusen : Les deux équipes marquent (BTTS) à une cote de 1,99 sur Winamax

Gyökeres pour faire la différence

Critiqué par certains, Viktor Gyökeres répond pourtant sur le terrain. Pour sa première campagne sous les couleurs d'Arsenal, l'attaquant de 27 ans totalise déjà 16 buts, dont quatre en sept apparitions en Ligue des champions. Préservé ce week-end contre Everton, il est entré en jeu pour marquer, prouvant son efficacité redoutable.

Si Arsenal aime partager les responsabilités offensives cette saison, le Suédois reste le fer de lance de l'attaque. Favori des bookmakers pour trouver le chemin des filets mardi soir, il a déjà prouvé sa capacité à débloquer des situations cruciales. Nous parions sur un nouveau coup d'éclat des "Vikings" des Gunners.

Pronostic 3 Arsenal vs Bayer Leverkusen : Buteur : Viktor Gyökeres à une cote de 2,00 Winamax

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