Libre, ce grand coach refoule Chelsea et s’offre au Barça

Chelsea va continuer à se chercher un entraîneur pour la nouvelle saison après l’éviction de Pochettino.

A l’instar du Bayern Munich et du FC Barcelone, Chelsea FC restera ouvert sur le marché estival afin de se trouver un entraîneur pour l’équipe en vue de la nouvelle saison qui s’annonce. Mais après avoir limogé son coach Mauricio Pochettino, le club londonien a approché un grand entraîneur du continent, qui n’a pas hésité à recaler les Blues, espérant une place au Barça.

Chelsea vire Pochettino

Après seulement une saison à Chelsea, Mauricio Pochettino prend la porte. Bien qu’il ait réussi à terminer à la sixième place qualification pour une place européenne la saison prochaine, le rendement du technicien argentin n’a pas convaincu les dirigeants anglais. En effet, les deux parties, d’un commun accord, mardi, ont décidé de mettre fin à la collaboration.

(C)GettyImages

« Le Chelsea FC peut confirmer que le Club et Mauricio Pochettino ont convenu d'un commun accord de se séparer », a indiqué le club londonien. « Merci au groupe de propriété de Chelsea et aux directeurs sportifs pour l'opportunité de faire partie de l'histoire de ce club de football. Le Club est désormais bien placé pour continuer à progresser en Premier League et en Europe dans les années à venir », déclare pour sa part Pochettino.

Flick dit NON à Chelsea

Libre de tout contrat depuis qu’il a quitté la tête de la sélection nationale allemande en septembre 2023, Hansi Flick n’a pas encore retrouvé un poste. A en croire les informations rapportées par le média catalan, Mundo Deportivo, l’ancien coach du Bayern Munich a dit « NON » à Chelsea, qui l’aurait approché pour succéder à Mauricio Pochettino, évincé.

getty images

Le média indique que l’ancien sélectionneur de l’Allemagne ne rêve que du Barça. Proche de la formation blaugrana il y a un mois quand Xavi était annoncé sur le départ, la piste s’est refroidie après que Laporta a confirmé que le technicien espagnol reste pour une autre saison. Mais la donne a changé après la volte-face du président barcelonais, qui cherche désormais un entraîneur pour libérer Xavi cet été.

Getty

En effet, le coach allemand qui a pour agent Pini Zahavi, le même représentant de Robert Lewandowski, et qui entretient également de très bonnes relations avec le président Joan Laporta, croise les doigts pour voir la fin du feuilleton. Une nouvelle réunion aura lieu, lundi, entre le président Laporta, Xavi, le directeur sportif Deco, le vice-président sportif, Rafa Yuste, et le reste des membres de la commission sportive, ainsi que Alejandro Echvevarría. La décision définitive sera prise au lendemain du dernier match de la saison en Liga contre Séville, qui se joue ce dimanche.