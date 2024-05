Bookmakers Euro 2024 : meilleurs sites & offres

Découvrez comment choisir votre bookmaker Euro 2024 pour jouer en toute sécurité pendant la compétition.

Présentation des meilleurs bookmakers Euro 2024

Voici le top 5 des meilleurs sites de paris en ligne sélectionnés par notre rédaction pour parier sur l’Euro 2024 :

Pour ouvrir un compte, c'est très simple :

Choisissez le site qui vous intéresse et cliquez sur le bouton correspondant. Remplissez le formulaire à l’aide des informations demandées. Envoyez les justificatifs demandés au service client : copie de votre carte d’identité + facture mentionnant votre adresse. Faites un 1er dépôt : carte bancaire, ticket de jeu prépayé, e-wallet… Commencez à jouer !

Attention : les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Vous devez avoir 18 ans ou plus pour ouvrir un compte légalement sur l’un de ces sites.

Comment avons-nous sélectionné les bookmakers Euro 2024 ?

Pour faire notre choix, nous avons analysé les critères suivants : sécurité du site, offre de jeu, promos et Live Stream.

Agrément ANJ

Tous les sites mentionnés dans cet article ont reçu l’agrément de l’ANJ. Ils sont 100 % légaux en France et vous offrent un environnement de jeu sain et sécurisé.

Les paris à l’affiche sont issus de la « Liste Sport » de l’Autorité Nationale des Jeux. Les risques de manipulation sont donc très faibles.

Paris et cotes

Les bookmakers sélectionnés offrent un large catalogue de pari et des cotes très attractives.

Ils proposent environ 100 à 150 pronos différents par rencontre. Ce qui est largement suffisant pour la plupart des joueurs.

Certains sites offrent jusqu’à 300 paris par événement, dont de nombreux enjeux « Combo », qui sont des paris combinés de 2 ou 3 sélections portant sur le match.

Au niveau des cotes, chaque site a sa « spécialité ». Certains sont plus concurrentiels sur les favoris, d’autres sur les outsiders. Certains bookmakers offrent des cotes très intéressantes en 1N2, d’autres sur les paris secondaires.

Offres spéciales

Les offres spéciales se divisent en 2 volets : permanentes (cash out, jeu de l’entraîneur, cotes boostées…) et ponctuelles (celles qui sont proposées au gré des rencontres).

Les promos sont un bon indicateur du sérieux du site. Plus elles sont nombreuses, plus vous aurez de chance de gagner des bonus et ainsi de jouer gratuitement.

Live TV

Certains bookmakers comme Winamax proposent des émissions spéciales d’aide au pari. Vous pourrez ainsi bénéficier des derniers tuyaux sur les rencontres du tournoi.

Mention spéciale à l’émission « Match en direct » qui vous propose des paris en Live durant la rencontre sélectionnée. Aucun autre site ne le fait.

Attention : aucun bookmaker ne retransmettra l’Euro 2024.

Les 3 meilleurs bookmakers Euro 2024

Voici notre top 3 des sites de pronos pour l’Euro 2024.

Winamax

Winamax est le numéro 1 des sites de paris en France. C’est lui qui a les meilleures cotes, les meilleures offres spéciales et la meilleure Live TV.

Parmi les avantages :

Jeu de l’entraîneur : simulation de Fantasy Foot. Construisez votre équipe virtuelle à partir des joueurs proposés et gagnez des points en fonction de leurs performances durant la rencontre. Empochez un bonus si vous faites partie des meilleurs coachs.

: simulation de Fantasy Foot. Construisez votre équipe virtuelle à partir des joueurs proposés et gagnez des points en fonction de leurs performances durant la rencontre. Empochez un bonus si vous faites partie des meilleurs coachs. MyBet : construisez un pari combiné avec des sélections prises sur le match de votre choix. Vous pourrez alors rentabiliser au maximum vos connaissances.

: construisez un pari combiné avec des sélections prises sur le match de votre choix. Vous pourrez alors rentabiliser au maximum vos connaissances. Émissions spéciales Euro 2024 sur la Winamax TV : actu du tournoi et des Bleus, idées de pari…

: actu du tournoi et des Bleus, idées de pari… Grilles : disponibles en 7 et 12 sélections. Possibilité de jouer seul ou à plusieurs. Le jeu en coopératif vous permet d’ouvrir votre grille au financement, ou bien d’investir dans une grille déjà créée.

: disponibles en 7 et 12 sélections. Possibilité de jouer seul ou à plusieurs. Le jeu en coopératif vous permet d’ouvrir votre grille au financement, ou bien d’investir dans une grille déjà créée. Paris Hot : découvrez les pronos les plus tentés sur une période récente. Vous aurez ainsi une idée de ce que jouent les autres parieurs.

: découvrez les pronos les plus tentés sur une période récente. Vous aurez ainsi une idée de ce que jouent les autres parieurs. Combo Booster : empochez entre 2,5 % et 100 % de bénéfice supplémentaires sur vos paris combinés. Le bonus se déclenche à partir de 4 sélections.

Betclic

En perte de vitesse ces dernières années, Betclic est revenu sur le devant de la scène grâce à quelques fonctionnalités de pointe.

Sur Betclic, vous trouverez notamment :

Annuler mon pari : possibilité de récupérer 100 % de votre mise si vous demandez l’annulation de votre prono simple dans les 2 minutes à compter de la validation. C’est une fonctionnalité que l’on ne retrouve pas sur Winamax (pour l’instant).

: possibilité de récupérer 100 % de votre mise si vous demandez l’annulation de votre prono simple dans les 2 minutes à compter de la validation. C’est une fonctionnalité que l’on ne retrouve pas sur Winamax (pour l’instant). Multi+ : jusqu’à 50 % de gain en plus sur vos paris combinés en fonction du nombre de sélections.

: jusqu’à 50 % de gain en plus sur vos paris combinés en fonction du nombre de sélections. Programme de fidélité : empochez 30 € par ami qui rejoint la plateforme, fait un premier dépôt et effectue la procédure de validation.

: empochez 30 € par ami qui rejoint la plateforme, fait un premier dépôt et effectue la procédure de validation. MyCombi : créez un combiné avec des paris issus d’une même rencontre. Idéal pour les matchs de la France par exemple.

Seul inconvénient de Betclic : il ne propose aucune offre ponctuelle.

Unibet

Site de pari historique en France, Unibet est quelque peu en retrait depuis quelques années, mais reste quand même une référence dans le secteur.

Il a plusieurs points forts :

MultiMax : gagnez entre 5 % et 50 % de gain en plus sur vos paris combinés. Disponible à partir de 5 sélections.

: gagnez entre 5 % et 50 % de gain en plus sur vos paris combinés. Disponible à partir de 5 sélections. Annuler mon pari : demandez l’annulation dans les 2 minutes et Unibet vous rembourse la mise placée. Disponible uniquement sur les enjeux prématch.

: demandez l’annulation dans les 2 minutes et Unibet vous rembourse la mise placée. Disponible uniquement sur les enjeux prématch. Super cotes boostées : jusqu’à 15 % de bonus sur une sélection de pronos.

Notez qu'en vous inscrivant avec notre code promo Unibet exclusif UNIGOAL, vous pourrez obtenir jusqu'à 110€ de freebets en bonus de bienvenue : 10€ sans dépôt + premier pari remboursé jusqu'à 100€ s'il est perdant.

Les autres bookmakers Euro 2024 à ne pas manquer

Vous avez déjà un compte sur Winamax, Unibet et Betclic ? Voici 4 autres bookmakers qui pourraient vous intéresser :

Parions Sport a rajouté il y a peu une fonction « Pari sur mesure » qui permet de créer un combiné sur un match unique. Si vous n’avez pas encore de compte, cela vaut le coup de vous inscrire : vous profiterez en plus de tout le sérieux de la FDJ.

a rajouté il y a peu une fonction « Pari sur mesure » qui permet de créer un combiné sur un match unique. Si vous n’avez pas encore de compte, cela vaut le coup de vous inscrire : vous profiterez en plus de tout le sérieux de la FDJ. PMU reste une valeur sûre du pari en France. L’ergonomie du site a été repensée il y a peu : la nouvelle version est plus agréable et plus intuitive que l’ancienne. N’hésitez pas à la tester à l’occasion du Championnat d’Europe de football.

reste une valeur sûre du pari en France. L’ergonomie du site a été repensée il y a peu : la nouvelle version est plus agréable et plus intuitive que l’ancienne. N’hésitez pas à la tester à l’occasion du Championnat d’Europe de football. Bwin est le seul bookmaker qui propose un système de jeton pour les cotes boostées et le remboursement de pari.

Une fois le jeton en votre possession, vous pouvez l’utiliser sur le prono que vous souhaitez, ce qui vous donne une flexibilité optimale par rapport aux autres offres du type qui sont généralement valables sur un pari bien précis.

Vbet est arrivé en France il y a quelques années. Il dispose d’une solide cote à l’étranger grâce notamment à une offre de jeu pléthorique et a des offres promo de bonne qualité : rebet, cotes boostées, cash out, promos partenaires.

Cotes Euro 2024

Winamax est le site qui a les meilleures cotes en France. Il n’est pas nécessairement le plus compétitif sur TOUS les paris, mais la différence avec les autres sites est très significative si l’on considère la totalité des paris proposés.

En règle générale, chaque site a un point fort. Il peut être plus compétitif que les autres sur :

1N2

Paris sur le favori/outsider

Pronos secondaires : chance double, plus/moins…

Nous vous conseillons d’avoir un compte chez plusieurs opérateurs pour être certains de profiter des meilleures cotes de l'Euro 2024 à tout moment.

Comparez toujours les cotes proposées par les différents sites avant de placer votre pari. Vous pourrez alors choisir celle qui vous procure le plus gros bénéfice.

Offres spéciales Euro 2024 : quelles sont-elles ?

Les bookmakers proposent des offres ponctuelles et permanentes pour l’Euro 2024.

Par exemple :

Cash out : obtenez le paiement ou le remboursement anticipé de votre pari. Tous les meilleurs sites de pronos ont cette offre à leur catalogue.

: obtenez le paiement ou le remboursement anticipé de votre pari. Tous les meilleurs sites de pronos ont cette offre à leur catalogue. Combiné sur mesure : créez un combiné avec des sélections qui portent sur une rencontre unique. 4 sites proposent ce type de promo : Winamax, Parions Sport, Unibet et Betclic.

: créez un combiné avec des sélections qui portent sur une rencontre unique. 4 sites proposent ce type de promo : Winamax, Parions Sport, Unibet et Betclic. Bonus de combiné : gagnez jusqu’à 100 % de bonus sur votre combiné en fonction du nombre de sélections proposées. On retrouve cette offre sur plusieurs sites, dont Winamax (Combo Booster), Betclic (Multi+), Unibet (MultiMax) ou PMU (CombiMax)…

: gagnez jusqu’à 100 % de bonus sur votre combiné en fonction du nombre de sélections proposées. On retrouve cette offre sur plusieurs sites, dont Winamax (Combo Booster), Betclic (Multi+), Unibet (MultiMax) ou PMU (CombiMax)… Cotes boostées : elles offrent généralement jusqu’à 15 % de bonus supplémentaires. Activez les notifications Push de votre mobile pour être averti des dernières offres de ce type.

: elles offrent généralement jusqu’à 15 % de bonus supplémentaires. Activez les notifications Push de votre mobile pour être averti des dernières offres de ce type. Offres ponctuelles : elles seront proposées au gré du tournoi. Certaines portent sur l’ensemble du tournoi et seront disponibles quelques jours avant le début de la compétition. D’autres seront mises en place avant les matchs importants. Grâce à ces promos, vous pourrez gagner des bonus si vous remplissez les conditions édictées.

Bookmakers Euro 2024 : la FAQ

Voici les questions les plus fréquentes que se posent les joueurs quant aux sites de paris qui permettent de jouer sur l’Euro 2024

Comment faire pour ouvrir un compte sur un site de pari à l’occasion de l’Euro 2024 ?

Quels sont les types de pronos Euro 2024 proposés par les bookmakers ?

Quels sont les meilleurs sites pour faire vos paris sur l’Euro 2024 ?

Est-il possible d’ouvrir un compte sur plusieurs sites de pari ?

Comment ouvrir un compte sur un site de prono à l’occasion de l’Euro 2024 ?

Voici la procédure à suivre pour ouvrir un compte sur un site de prono :

Choisissez votre bookmaker : reportez-vous au tableau en haut de cette page et cliquez sur le lien correspondant dans la 3e colonne. Cliquez sur le bouton d’inscription : il se trouve généralement en haut à droit de votre écran. Remplissez le formulaire à l’aide des renseignements demandés : nom, prénom, adresse e-mail, date de naissance, adresse postale, etc. Faites la procédure de validation : envoyez un justificatif d’identité et de domicile et attendez que le site valide vos documents. Effectuez un dépôt : les sites de paris sportifs acceptent une variété de méthodes de paiement telles que les cartes de crédit/débit, les portefeuilles électroniques, les virements bancaires, etc. Commencez à jouer : n’hésitez pas à consulter les offres et promotions disponibles pour l'Euro 2024 avant de placer vos paris.

Quels sont les types de paris proposés pour l’Euro 2024 ?

Les bookmakers proposent 2 types de paris sur l’Euro 2024 :

Sur la compétition : vainqueur du tournoi, vainqueur de groupes, qualifiés pour les 1/8 de finale…

Sur les matchs : 1N2, chance double, plus/moins, handicap…

Les paris sur la compétition sont proposés très tôt, plusieurs mois avant le début de l’Euro. C’est à ce moment-là que vous profiterez des meilleures cotes.

Comment trouver les meilleurs sites pour jouer sur l’Euro 2024 ?

Pour trouver les meilleurs sites :

Consultez la liste des bookmakers présentés dans cet article : nous avons sélectionné les meilleurs sites accessibles en France.

Comparez les cotes : choisissez les sites qui offrent les cotes les plus compétitives et qui peuvent maximiser vos gains potentiels.

Regardez les offres et promotions à l’affiche : vous aurez alors une bonne idée du dynamisme du site. Privilégiez les bookmakers qui ont des bonus attractifs et des promotions spéciales pour l'Euro 2024 (paris gratuits, bonus de dépôt…).

Jetez un œil au catalogue de pari : plus il est fourni, plus vous aurez d’options de jeu.

Est-ce qu’il est possible d’inscrire sur plus d’un bookmaker ?

Oui, vous avez le droit d’ouvrir un compte sur plusieurs sites de pronos à la fois. Par contre, il est interdit d’avoir plus d’un compte sur le même site.

Être inscrit chez plusieurs bookmakers procure les avantages suivants :