Barça, Laporta pousse pour le départ de Xavi

Le président du Barça, Joan Laporta, insiste toujours pour le départ de l’entraineur, Xavi.

L’heure est grave à Barcelone. La direction du club et son entraineur, Xavi, ne sont plus sur la même longueur d’onde. Le départ de ce dernier serait d’ailleurs souhaité par les dirigeants du Barça qui n’ont pas apprécié une de ses récentes sorties. Alors qu’il affiche une confiance inébranlable, Xavi n’aurait pourtant plus les faveurs du président, Joan Laporta, qui insiste pour son départ.

L’assurance intrigante de Xavi

La situation est très tendue à Barcelone. La presse catalane a révélé ces derniers jours que Xavi serait sur la sellette et devrait être viré en fin de saison. Pourtant, le technicien espagnol avait annoncé quelques jours plutôt seulement qu’il resterait une saison de plus, lui qui avait voulu partir en fin de saison justement. Mais la direction du Barça aurait changé sur Xavi après une sortie de ce dernier jugée trop critique à l’encontre du club.

Malgré toute cette confusion sur sa situation, Xavi est très serein et pense déjà à la saison prochaine. « L'origine du bruit ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la confiance du président, qui est intacte, et celle de Deco. Ils me donnent confiance et sérénité. Rien n'a changé pour moi. (...) S'il y a des changements, nous vous le dirons », a-t-il déclaré dimanche après le match face au Rayo Vallecano.

Laporta ne veut plus de Xavi au Barça

Cependant, cette confiance ne serait pas réciproque au niveau de la direction et surtout de Joan Laporta. Marca révèle en effet ce lundi que le président barcelonais ne serait pas revenu sur sa décision de voir Xavi prendre la porte. A en croire le média ibérique, Joan Laporta ne compterait plus sur Xavi pour ramener le Barça au sommet. Le dirigeant catalan reprocherait notamment à la légende du club culé de ne pas faire assez confiance à ses joueurs. Par ailleurs, cette situation engendrait une crise au sommet du club également.

L’émission Jijantes explique ce lundi que Xavi aurait les faveurs du vice-président du Barça, Rafa Yuste, qui souhaite le voir rester. Ce qui n’est donc pas le cas de Joan Laporta qui penserait d’ailleurs à un entraineur allemand, entre Thomas Tuchel et Hansi Flick pour lui succéder. De son côté, le directeur sportif du Barça, privilégierait une promotion de Rafa Marquez, actuel coach de la réserve, ou plutôt une arrivée de Thiago Motta, pourtant proche de la Juventus.