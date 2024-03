Cotes vainqueur Euro 2024 : favoris et pronostics

Les cotes vainqueur Euro 2024 sont déjà sorties ! Retrouvez tous nos conseils pour parier sur le vainqueur de l'Euro 2024, le 14 juillet prochain.

Cotes vainqueur Euro 2024 : les favoris

Il y a plusieurs nations qui rêvent de remporter l'Euro 2024 l'été prochain en Allemagne ! Il n'y aura toutefois qu'un seul vainqueur. Alors qui s'offrira l'Euro 2024 ? Pour les bookmakers et pour tous les adeptes du ballon rond, il y a deux grands favoris : l'Angleterre et la France. Ces deux sélections possèdent les effectifs les plus complets de la compétition. Il y a du talent à toutes les lignes au sein des deux équipes.

C'est d'ailleurs la finale rêvée par bon nombre de suiveurs du football. L'Angleterre de Jude Bellingham et la France de Kylian Mbappé s'étaient déjà affrontées en quarts de finale de la Coupe du Monde 2022. Les hommes de Didier Deschamps étaient parvenus à s'en sortir avec la victoire (2-1). L'écart entre les deux cadors pourrait cependant s'être un peu resserré, alors que Jude Bellingham brille au Real Madrid et que Harry Kane empile les buts avec le Bayern Munich.

Derrière les deux grands favoris de l'Euro 2024, il y a trois nations qui sortent du lot. Il ne serait pas surprenant que l'Allemagne, l'Espagne ou le Portugal parviennent à aller au bout de la compétition internationale. Pour la Mannschaft, elle aura le soutien du public, alors que l'Euro se déroule sur ses terres. De leur côté, l'Espagne et le Portugal se présentent avec une très belle génération. En trouvant très vite de la confiance, elles pourraient bien faire tomber n'importe quelle sélection.

Cotes Euro 2024 : les outsiders

Ce n'est toutefois pas toujours l'un des favoris qui remporte l'Euro 2024 ! En effet, la compétition européenne est l'une des plus relevées de la planète, alors que les excellentes nations sont nombreuses. On n'est donc pas à l'abri d'une surprise concernant le vainqueur de cet Euro 2024. Il y a d'ailleurs plusieurs outsiders qui rêvent certainement secrètement d'aller au bout.

C'est notamment le cas de la Belgique. Même si Eden Hazard a pris sa retraite, la sélection belge a toujours de grands talents. Difficile de ne pas penser à Kevin De Bruyne qui continue de briller avec Manchester City. Il pourra d'ailleurs compter sur son jeune coéquipier chez les Skyblues : Jérémy Doku.

On peut également mentionner l'Italie parmi les outsiders. On vous l'accorde, la Squadra Azzurra n'est pas brillante ces derniers mois et a, une nouvelle fois, raté la qualification pour la dernière Coupe du Monde. Lorsqu'elle est présente dans les grandes compétitions, elle parvient toutefois toujours à se sublimer. La sélection italienne pourrait d'ailleurs débarquer avec le couteau entre les dents, puisqu'elle reste la tenante du titre. Elle n'aura pas l'intention de céder son sacre aussi facilement en Allemagne...

Enfin, les Pays-Bas seront également à suivre de très près. Certes, les Oranje ne sont pas forcément attendus. Ils sont tout de même allés jusqu'en quarts de finale de la dernière Coupe du Monde. Lors des éliminatoires, ils n'ont perdu des points que face aux Bleus. Particulièrement solide, la sélection néerlandaise sera certainement très difficile à sortir en Allemagne.

Cotes France vainqueur de l'Euro 2024 : est-ce possible ?

Le peuple tricolore rêve d'un nouveau sacre ! Et les fans français peuvent être très optimistes. Sur tous les bookmakers, la cote de la France reste l'une des plus faibles. Généralement, il n'y a que celle de l'Angleterre qui est un peu plus basse. Comme vous l'avez donc compris, les Bleus font partie des grands favoris de la compétition allemande.

Depuis plusieurs années déjà, la France se montre particulièrement régulière au plus haut niveau. Ayant pu s'offrir la Coupe du Monde 2018, elle est allée jusqu'en finale quatre ans plus tard, où elle ne s'est inclinée qu'aux tirs au but face à l'Argentine. S'il a remporté la Coupe du Monde et la Ligue des Nations en tant que sélectionneur, Didier Deschamps n'a toutefois toujours pas réussi à s'offrir à l'Euro.

En 2016 à domicile, les Bleus ont été battus en finale par le Portugal. Lors de l'édition suivante, en 2021, ils ont déçu et sont tombés dès les huitièmes de finale, contre la Suisse. Pourquoi ne pas changer la donne en 2024 ? C'est encore une fois avec un effectif XXL que la sélection tricolore se présentera en Allemagne. Avec des Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann au sommet de leur art, la France peut nourrir de très grandes ambitions...

Les vainqueurs de l'Euro de 1960 à 2020

C'est déjà la 17e édition de l'Euro qui va se jouer cet été en Allemagne. Retrouvez d'ailleurs les 16 premiers vainqueurs de la compétition européenne :

1960 : Union Soviétique

Union Soviétique 1964 : Espagne

Espagne 1968 : Italie

Italie 1972 : Allemagne de l'Ouest

Allemagne de l'Ouest 1976 : Tchécoslovaquie

Tchécoslovaquie 1980 : Allemagne de l'Ouest

Allemagne de l'Ouest 1984 : France

France 1988 : Pays-Bas

Pays-Bas 1992 : Danemark

Danemark 1996 : Allemagne

Allemagne 2000 : France

France 2004 : Grèce

Grèce 2008 : Espagne

Espagne 2012 : Espagne

Espagne 2016 : Portugal

Portugal 2020 : Italie

FAQ – Cotes vainqueur Euro 2024

Où et quand se déroulera la finale de l'Euro 2024 ?

C'est le 14 juillet que l'Euro 2024 prendra fin avec la grande finale ! Cette dernière affiche de la compétition débutera dès 21h00 et aura lieu à l'Olympiastadion de Berlin.

Quels sont les pays favoris pour remporter l'Euro 2024 ?

Comme on a déjà pu le dire, l'Angleterre et la France semblent être les nations les mieux armées pour aller au bout de l'Euro 2024. Il faudra toutefois également suivre de près l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal.

Quel est le meilleur moment pour parier sur l'Euro 2024 ?

Pour profiter des cotes les plus élevées en jouant sur le vainqueur de l'Euro 2024, il faut miser avant même le début de la compétition. Une fois que l'événement est lancé, la cote des favoris peut baisser s'ils se montrent très impressionnants très rapidement.