Barça : Gavi envoie un message fort à Xavi Hernandez

Alors qu’il a annoncé son départ du Barça en fin de saison, l’entraîneur Xavi reçoit un message de la part de Gavi.

Samedi soir, le FC Barcelone a été humilié à domicile par la Villarreal (3-5) lors du match de la 22e journée du championnat national. Après cette défaite troisième défaite de la saison en Liga, l’entraîneur du club champion d’Espagne, Xavi Hernandez, avait annoncé qu’il partira à la fin de la campagne en cours.

Xavi sur le départ, Gavi à sa rescousse

« Je tiens à annoncer que le 30 juin, je ne continuerai plus comme entraîneur du Barça. Je pense que la situation doit changer de cap et, en tant que culer, je ne peux pas permettre la situation actuelle », avait déclaré le coach du Barça en conférence de presse après la débâcle face à Villarreal, samedi soir.

« Nous en avons parlé avec le président Laporta et avec la direction sportive, en tant que Culé, je pense que le club a besoin d’un changement de dynamique. En pensant au club et aux joueurs, je pense qu’ils seront libérés et plus calmes. En tant qu’homme de club, je pense que la meilleure chose à faire est de partir le 30 juin. Cela dit, je donnerai tout ce que j’ai pour les quatre mois qui restent, je pense que nous pouvons faire une bonne saison et j’espère que la dynamique changera », avait-il ajouté.

Getty Images

Ayant eu vent de l’information, le jeune milieu de terrain espagnol des Culés, Gavi, a envoyé un message à son entraîneur. « Toujours à mort avec toi, Monsieur », a écrit l’international milieu central espagnol (27 capes, 5 buts) sur son compte Instagram.

Gavi out des terrains jusqu’à la fin de saison

Blessé contre la Géorgie (victoire 3-1 de l’Espagne) lors de la trêve internationale de novembre, Gavi a été obligé de quitter les terrains après seulement 26 minutes jouées dans ce match de la dixième journée des éliminatoires de l’Euro 2024. Même si le Barça s’était montré furieux contre la Fédération royale espagnole de football (RFEF) et le sélectionneur Luis De la Fuente, les champions d’Espagne en titre n’ont pas pu récupérer leur joueur. Le Barça avait annoncé que la saison était terminée pour le joueur de 19 ans. Gavi est absent pour au moins sept mois.

Getty

« Le joueur présente une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit et une blessure associée au ménisque externe. (…) Mauvaise nouvelle pour le Barça. Les examens réalisés sur le joueur de l’équipe première Gavi ont confirmé une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit et une blessure associée au ménisque externe. Il subira un traitement chirurgical dans les prochains jours. Un nouveau communiqué médical sera émis par la suite », pouvait-on lire dans la note officielle du FC Barcelone.