Favoris Euro 2024 : qui remportera la compétition ?

Les favoris de l'Euro 2024 sont déjà connus ! La compétition débute le 14 juin et de nombreuses nations viseront la victoire finale en Allemagne.

Parier sur l'Euro 2024 : les favoris

Les bookmakers sont unanimes ! Il y a cinq favoris qui se dégagent pour la victoire finale.

Les deux nations qui possèdent le plus de chances sont l'Angleterre et la France. Si la sélection anglaise se présente avec une génération dorée (Bellingham, Saka, Rice...), les Bleus sont eux toujours sous les ordres de Didier Deschamps et mêlent talent et expérience.

Même si elle n'est pas en forme en ce moment, il ne faut clairement pas oublier de citer l'Allemagne. La Mannschaft évoluera devant ses fans, ce qui est un atout considérable pour une telle compétition. Selon les opérateurs, le Portugal et l'Espagne gardent aussi leurs chances d'aller au bout de cet Euro 2024.

Top 5 des favoris pour l'Euro 2024 : nos prédictions

Le favori pour l'Euro 2024 : l'Angleterre

Et si c'était enfin la bonne année pour l'Angleterre ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, la sélection anglaise n'a jamais réussi à remporter l'Euro. Elle est toutefois allée jusqu'en finale lors de l'édition 2021. Trois ans plus tard, Gareth Southgate a encore plus d'arguments pour espérer aller chercher le trophée tant convoité. Il possède plusieurs des meilleurs joueurs de la planète dans son effectif. Son capitaine, Harry Kane, a réussi ses débuts loin de l'Angleterre, en enchaînant les buts avec le Bayern Munich depuis le début de la saison. Il est difficile de l'imaginer baisser le pied avec sa sélection, lui qui en est de loin le meilleur buteur.

Comment ne pas penser à Jude Bellingham ? Le milieu offensif a changé de dimension en rejoignant le Real Madrid l'été dernier. Seulement âgé de 20 ans, il s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de la planète, alors qu'il ne cesse d'impressionner chez les Merengue. D'autres des talents des Three Lions évoluent en Premier League. Declan Rice et Bukayo Saka font le bonheur d'Arsenal et vont tenter de faire de même pour leur sélection. Sans oublier les stars de Manchester City, que sont Kyle Walker, Phil Foden ou Jack Grealish. Avec de tels arguments, difficile de ne pas imaginer l'Angleterre aller très loin...

Le favori pour l'Euro 2024 : la France

Depuis le début de son mandat en 2012, Didier Deschamps a su faire de la France l'une des meilleures nations de la planète. Champions du monde en 2018 et finalistes de l'Euro en 2016 et de la Coupe du Monde 2022, les Bleus n'ont déçu que lors du dernier Euro, où ils ont été sortis dès les huitièmes de finale par la Suisse. Le vivier tricolore semble quasiment infini. Lorsque les cadres partent à la retraite, d'autres talents prennent leur place avec brio. Comme l'Angleterre, la sélection tricolore peut compter sur un effectif XXL.

C'est toutefois Kylian Mbappé qui sera au centre de toutes les attentions. Celui qui a pris le brassard de capitaine de la France après le départ à la retraite de Hugo Lloris ne déçoit que rarement avec le maillot tricolore sur les épaules. Auteur d'une dernière Coupe du Monde complètement folle, avec un triplé en finale, celui qui quittera le PSG en fin de saison compte bien enchaîner durant l'Euro. Il sera bien accompagné ! Avec Mike Maignan dans les buts, les frères Hernandez dans l'arrière-garde, Antoine Griezmann dans l'entrejeu ou encore Ousmane Dembélé en attaque, la France est garni à tous les postes.

Le favori pour l'Euro 2024 : l'Allemagne

C'est l'Allemagne qui va organiser cet Euro 2024. Une compétition plus attendue que jamais par les fans allemands. Surtout que leur sélection ne cesse de décevoir lors des dernières grandes compétitions. Sortie lors de la phase de poules des deux dernières éditions de la Coupe du Monde, la Mannschaft n'avait pas pu faire mieux qu'un huitième de finale lors de l'Euro 2020. Pour ne rien arranger, la sélection qui est désormais entraînée par Julian Nagelsmann n'a pas rassuré lors de ses dernières rencontres amicales.

De quoi empêcher les Allemands de viser le sacre ? Pas réellement... L'Allemagne peut s'appuyer sur l'ossature du Bayern Munich, avec Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jamal Musiala ou encore Leroy Sané. De plus, elle a connu une très bonne nouvelle, alors que Toni Kroos a décidé de sortir de sa retraite internationale, lui qui brille toujours avec le Real Madrid. En retrouvant de la confiance, l'Allemagne pourrait très vite devenir redoutable.

Le favori pour l'Euro 2024 : le Portugal

Victorieux en 2016, le Portugal débarque encore avec de grandes ambitions pour cette édition 2024. Comme on en a désormais l'habitude, il sera emmené par l'une de ses plus grandes légendes : Cristiano Ronaldo. L'attaquant d'Al-Nassr continue d'enchaîner les buts en Arabie Saoudite et n'a toujours pas dit son dernier mot en sélection. S'il est tout de même âgé de 39 ans, il pourra compter sur certains de ses coéquipiers pour l'aider à s'offrir un nouveau trophée.

Roberto Martínez peut s'appuyer sur l'un des meilleurs défenseurs de la planète, en la personne de Ruben Dias. Ce n'est pas le seul cadre de Manchester City présent dans cette sélection, puisque Bernardo Silva sera aussi du rendez-vous. Toujours brillant en sélection, Bruno Fernandes sera aussi à suivre de près. Difficile également de ne pas citer Rafael Leão. L'ailier de l'AC Milan est capable de changer le cours d'un match à lui tout seul avec les Rossoneri. Les fans portugais attendent la même chose en sélection.

Le favori pour l'Euro 2024 : l'Espagne

Une nouvelle génération émerge en Espagne et elle semble très prometteuse. Certes, la Roja a connu un gros coup dur avec le forfait de Gavi. Il y a toutefois d'autres jeunes talents qui pourraient déjà porter leur sélection. Même s'il est déjà très connu, on oublie que Pedri n'a encore que 21 ans. Il sera certainement accompagné de plusieurs de ses coéquipiers au FC Barcelone, avec notamment Lamine Yamal (16 ans) et peut-être même Pau Cubarsí (17 ans).

Luis de la Fuente aura d'autres joueurs, bien plus expérimentés, pour les aider à progresser. Indispensable à Manchester City, Rodri le sera tout autant au sein de la Roja. Il faudra aussi suivre Alvaro Morata de très près, alors qu'il est toujours très efficace en sélection.

Les outsiders de l'Euro 2024

Bien évidemment, des surprises peuvent avoir lieu ! Si aucun des cinq ne parvient à aller au bout, il y a d'autres nations qui débarquent avec de grandes ambitions. On peut d'abord penser à la Belgique. Malgré le départ à la retraite d'Eden Hazard, les Diables Rouges ont encore plusieurs cadres qui brillent au plus haut niveau (Kevin De Bruyne ou Romelu Lukaku). De plus, ils peuvent compter sur l'émergence de quelques talents, comme Jérémy Doku, Charles De Ketelaere ou encore Loïs Openda.

Même son de cloche pour les Pays-Bas ! Les Oranje semblent aller bien mieux depuis quelque temps. Ils sont tout de même allés en quart de finale de la dernière Coupe du Monde, en ne s'inclinant qu'aux tirs au but face au futur vainqueur argentin. Avec Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Tijjani Reijnders ou encore Xavi Simons qui brillent en club, la sélection néerlandaise a des arguments pour bousculer les meilleurs. Enfin, l'Italie doit être citée ! C'est tout de même le tenant du titre. Et même si la Squadra Azzurra n'a pas disputé la dernière Coupe du Monde, elle sait se sublimer lors des grands événements. Luciano Spalletti et ses hommes ne viendront certainement pas pour faire de la figuration en Allemagne.

Lors des dernières compétitions, le Danemark et la Croatie ont également pu montrer de belles choses. Ils sont parvenus à bousculer quelques gros morceaux. Leur objectif sera de confirmer durant cet Euro 2024. Ils auront de quoi sortir le grand jeu et jouer les trouble-fêtes durant le tournoi.

Les autres types de paris sur les favoris pour l'Euro 2024

Il y a d'autres paris qui peuvent vous faire suivre l'Euro 2024 avec une grande attention.

Les favoris des vainqueurs de groupes de l'Euro 2024

Dès la phase de poules, les paris auront de quoi être en haleine avec les paris sur les vainqueurs de groupes. Il y a d'ailleurs de quoi dénicher de très belles cotes. Dans le groupe A, l'Allemagne ne risque pas de trembler avec le soutien de ses fans. La Mannschaft aura de quoi terminer devant la Suisse, la Hongrie ou l’Écosse.

Pour le groupe B, on s'attend à une lutte à trois, entre l'Italie, la Croatie et l'Espagne, mais c'est bien cette dernière qui a les faveurs des bookmakers.

Le groupe C et le groupe D devraient être dominés par les deux grands favoris de cet Euro 2024 : l'Angleterre et la France. Les bookmakers sont également confiants pour la Belgique dans le groupe E et le Portugal dans le groupe F, qui devraient se mettre dans les meilleures dispositions avant les huitièmes de finale.

Les favoris pour le titre de meilleur buteur de l'Euro 2024

Autre pari intéressant : celui sur le meilleur buteur de la compétition. Les cotes n'ont pas encore été dévoilées sur les bookmakers. On peut toutefois déjà avoir une idée des grands favoris pour cette distinction individuelle. Enchaînant les buts avec le Bayern Munich, Harry Kane devrait faire de même tout au long de l'été avec l'Angleterre. C'est également le cas de Kylian Mbappé, qui s'attend à être très prolifique. Ils seront les deux grands favoris !

Derrière les deux stars, des joueurs comme Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo, Niclas Füllkrug ou encore Romelu Lukaku pourraient se mêler à la lutte pour le titre de meilleur buteur de l'Euro 2024. Il y a bien évidemment plusieurs données à prendre en compte. Il faut s'intéresser au parcours potentiel de chaque équipe. Un buteur aura plus de chances d'enchaîner les réalisations s'il affronte plusieurs nations mineures. Il faut aussi s'intéresser de près à l'état de forme des favoris, juste avant la compétition. Si une star revient tout juste de blessure, il pourrait mettre du temps à véritablement rentrer dans sa compétition.

Parier sur les favoris de l'Euro 2024 : FAQ

Dois-je parier sur les favoris ou sur les outsiders ?

On vous conseille de vous tourner vers les favoris de l'Euro 2024 ! Il peut être intéressant d'en cibler trois et de placer la même mise dessus avant le début de la compétition. Si l'un d'entre eux s'impose, vous allez réaliser des gains.

Comment sont déterminés les favoris de l'Euro 2024 ?

Les bookmakers prennent plusieurs données en compte pour établir les favoris de l'Euro 2024. Tout d'abord, les derniers résultats sont pris en compte dans les calculs. C'est aussi le cas de l'état de forme des joueurs de l'effectif. Si une star est forfait pour l'événement, la cote de sa nation va logiquement augmenter. Enfin, le parcours potentiel d'une nation est aussi à surveiller. Si elle a de quoi éviter les gros jusqu'en demi-finales, sa cote sera bien évidemment plus faible.

Quels types de paris existent pour l'Euro 2024 ?

En plus des paris sur le vainqueur de l'Euro, des groupes ou sur le meilleur buteur, on retrouve d'autres alternatives très intéressantes. Dès l'entame des rencontres à élimination directe, les joueurs pourront miser sur l'équipe qui se qualifie. De quoi ne pas se faire avoir par une éventuelle prolongation. Les parieurs peuvent aussi jouer sur l'équipe qui ira jusqu'en finale, avant même l'entame de la compétition.

Quand dois-je parier sur les favoris de l'Euro 2024 ?

Cela dépend de vos attentes. Vous souhaitez profiter de la cote la plus élevée ? Il vaut mieux parier avant même le début de l'Euro 2024. Si l'objectif est de mettre toutes les chances de votre côté, on vous conseille d'attendre les premiers matchs de poules. Vous allez avoir une idée plus précise du niveau de chaque sélection et surtout de l'état de forme des joueurs majeurs.