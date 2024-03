Cotes Euro 2024 : vainqueur de la compétition, qualification, meilleur buteur…

Notre guide complet des cotes Euro 2024 : qui va remporter le tournoi ? Quel est le candidat au titre de meilleur buteur ?

Cotes Euro 2024 : qui va remporter le tournoi ?

Le pari sur le vainqueur de la compétition est très populaire : choisissez l’équipe que vous voyez aller au bout et empochez votre gain si elle remporte l’Euro.

Ce type de prono est dit « anté-post », c’est-à-dire « à long terme ». Vous pouvez le jouer plusieurs mois avant le début de la compétition.

Placez votre pari le plus tôt possible pour obtenir les meilleures cotes. Ces dernières deviendront de moins en moins attractives à mesure que le tournoi approchera.

Cotes Euro 2024 : vainqueur des groupes, meilleur buteur, finale

En plus du pari sur le vainqueur du tournoi, vous pouvez jouer sur :

Vainqueur du groupe

Qualification pour le tour suivant

Meilleur buteur de la compétition

Euro 2024 : les meilleures cotes sur les vainqueurs de groupe

Le pari sur le vainqueur du groupe nécessite de trouver l’équipe qui finira en tête de sa poule après avoir joué ses 3 matchs.

Il y a 6 groupes différents, notés de A à H. La France est dans la poule D, en compagnie notamment des Pays-Bas et de l’Autriche.

Les groupes sont faits à l’aide d’un système de chapeau qui évite aux têtes de série de se retrouver ensemble.

La poule A sera à suivre, avec notamment une grosse confrontation entre l’Italie et l’Espagne. La Croatie aura aussi son mot à dire pour la qualification.

Les équipes qui devraient virer en tête sont : Allemagne (A), Espagne (B), Angleterre (C), France (D), Belgique (E) et Portugal (F).

Il pourrait toutefois y a voir une surprise dans le groupe A. L’Allemagne évoluera à domicile. Elle aura une énorme pression sur les épaules.

Au vu des derniers résultats de l’équipe, ce sera compliqué d’en tirer profit. Elle pourrait terminer 2e derrière la Suisse, voire même manquer la qualification.

Qualification pour les 8e de finale de l’Euro 2024

Il y a 2 moyens de se qualifier pour les 8e de finale de l’Euro 2024 : terminer aux 2 premières places du groupe, ou bien finir parmi les 4 meilleurs 3e de la phase de poule.

Le pari sur la qualification en 8e est moins risqué que celui sur le vainqueur du groupe, car les surprises peuvent arriver. Certaines équipes peuvent aller loin même si elles n’ont pas dominé leur groupe.

Cotes pour le meilleur buteur de l’Euro 2024

Trouver le joueur qui terminera meilleur buteur du tournoi peut rapporter gros.

Le Soulier d’or se trouve dans la majorité des cas parmi les équipes qui arrivent au minimum en demi-finale. Mais il peut y avoir des surprises.

En 2020, le titre a été remporté par Cristiano Ronaldo et Patrick Schick. Le Portugal avait pourtant été éliminé en 8e et la Tchéquie s’était fait sortir en quarts de finale.

Voici quelques paramètres pouvant rentrer en ligne de compte si vous pariez sur le meilleur buteur :

Doit être au centre du dispositif offensif de l’équipe : meneur de jeu, attaquant de pointe…

Tire les penaltys : c’est une source non négligeable de buts.

Est généralement dans une sélection qui a le potentiel pour aller loin.

Parmi les joueurs qui peuvent terminer meilleur buteur de l’Euro 2024, il y a notamment Kylian Mbappé (France) et Harry Kane (Angleterre). Les Bleus et les Three Lions sont candidats à la victoire finale.

Mbappé joue dans une position d’ailier, mais il est à la fois créateur et finisseur. Sans compter qu’il tire généralement les penaltys.

Kane est un pur finisseur, mais il est aussi préposé aux tirs au but en équipe d’Angleterre.

Cotes pour les favoris et les outsiders de l’Euro 20 204 :

Le pari sur les favoris est intéressant dans la mesure où il y a rarement de surprise en finale. Malgré tout, arriver à trouver le gagnant parmi 24 équipes n’est pas simple.

Voici notre pronostic des 3 favoris et des 3 outsiders de la compétition.

🇫🇷 France

La France est donnée gagnante par tous les sites. Elle a un effectif de très grande qualité, porté par des leaders naturels comme Mbappé et Griezmann.

Didier Deschamps dispose d’un vivier impressionnant à tous les postes du milieu de terrain et de la défense. Il aura de quoi composer un groupe élargi très performant.

Les Bleus ont une revanche à prendre par rapport à leur élimination précoce en 8e de finale d’il y a 4 ans. Ils peuvent être champions d’Europe.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Angleterre

L’Angleterre est l’autre favori des bookmakers. Elle a fini 3e du dernier mondial, mais semble surtout avoir un réservoir inépuisable de joueurs de classe mondiale.

Après avoir assisté à l’éclosion de Saka et de Grealish notamment, il faudra désormais compter sur Jude Bellingham et Conor Gallagher.

Gareth Southgate a un groupe capable de venir à bout de n’importe quel adversaire, mais aussi suffisamment étoffé pour faire face à tous les imprévus. Les Three Lions ont la capacité de remporter le titre.

🇩🇪 Allemagne

L’Allemagne est placée en 3e place des équipes pouvant remporter le tournoi. Pourtant, la Mannschaft est en crise de résultat depuis plus d’un an.

Le remplacement de Hansi Flick par Julian Nagelsmann a redonné quelques espoirs aux supporters, mais la réalité n’a pas tardé à ressurgir : l’équipe manque d’un leader. Neuer, qui occupait naturellement ce rôle a été mis à la retraite forcée.

La Mannschaft ne semble pas armée pour atteindre les demi-finales. Et encore moins remporter le titre.

🇪🇸 Espagne

Vainqueur de la dernière Ligue des Nations, l’Espagne a retrouvé un très bon niveau. Elle est portée par une toute nouvelle génération issue de la Masia (Gavi, Yamal), mais aussi certains joueurs ayant percé à l’étranger comme Rodri et Fabián Ruiz.

En plus du talent indéniable dont elle dispose, la Roja a déjà prouvé qu’elle était capable de glaner des titres : c’est elle qui a remporté la dernière édition de la Ligue des nations. Elle est un candidat crédible au titre.

🇵🇹 Portugal

Le Portugal n’est jamais aussi dangereux que quand il semble avoir disparu des radars. Qui aurait misé sur une victoire en 2016, alors que la sélection était au bord de la crise ? Personne.

Roberto Martinez s’appuiera sur un groupe ultra expérimenté : Rui Patricio, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Danilo Pereira. Il pourra aussi compter sur des joueurs ayant une patte technique supérieure à la moyenne, comme João Félix, João Cancelo ou Rafael Leão.

Le Portugal fait partie des outsiders très sérieux dans cet Euro 2024.

🇧🇪 Belgique

Malgré la retraite de certains cadres de la génération dorée, la Belgique reste extrêmement performante. Elle a obtenu sa qualification en terminant 1re d’une poule contenant l’Autriche et la Suède.

Domenico Tedesco aura la lourde tâche de mener une sélection rajeunie vers les sommets. Ce sera à notre avis très compliqué. Mais pas impossible.

Cotes Euro 2024 : FAQ

Quelles sont les différentes cotes proposées durant l’Euro 2024 ?

Durant l’Euro 2024, vous pourrez parier sur :

Compétition : vainqueur, meilleur buteur, qualification pour les 8e/quarts/demi-finales/finale

Matchs : résultat, score exact…

Comment accéder à la sélection de cotes offerte par un bookmaker et placer un pari ?

Les matchs qui se déroulent dans la journée sont disponibles depuis la page d’accueil du bookmaker.

Vous souhaitez jouer sur une rencontre ayant lieu dans les jours qui suivent ? Allez à la sélection des enjeux disponibles via la barre latérale en cliquant sur « Football » > « International (ou Europe selon les sites) » > « Euro 2024 ».

Les paris sur la compétition sont accessibles via un onglet spécifique en haut de votre écran une fois que vous aurez affiché la liste entière des paris Euro 2024 disponibles.

Comment fonctionne le pari en direct ? Sera-t-il possible de placer un Live Bet durant l’Euro 2024 ?

Le Live Bet est un prono que vous engagez durant la rencontre. Il est proposé sur les matchs de l’Euro 2024 par la quasi-intégralité des bookmakers français.

Grâce au Live Bet, vous pourrez anticiper un retournement de situation en plaçant votre enjeu au moment opportun.

Attention tout de même, car les cotes varient peuvent varier très rapidement en fonction de ce qui se passe sur le terrain.

Le site refusera de valider votre mise si la cote que vous sélectionnez ne reflète plus la réalité du terrain au moment où vous payez l’enjeu.

Quel est le meilleur moment pour miser sur le prochain vainqueur de l’Euro 2024 ? Sur le meilleur buteur ?

Pour les paris à long terme (vainqueur de l’Euro, meilleur buteur…), nous vous conseillons de jouer le plus tôt possible, dès qu’ils sont disponibles sur le site. Vous bénéficierez ainsi des cotes les plus attractives. Plus le début du tournoi approchera, plus les cotes baisseront.

Autre solution : miser sur le potentiel vainqueur après une contre-performance. Imaginez par exemple que la France commence par un nul ou une défaite, mais que vous pensez tout de même qu’elle a les armes pour remporter le tournoi. En plaçant votre pari juste après la 1re journée, vous bénéficierez d’une cote très attractive.

Quels types d’offres spéciales seront disponibles durant l’Euro 2024 ?

Parmi les promos qui pourront être mises en place durant l’Euro :