Parier sur la Ligue des Champions : le guide complet

L’essentiel à savoir pour parier sur la Ligue des Champions : favoris pour l’édition 2023-2024, meilleur buteur, astuces de pari, erreurs à éviter…

Parier sur la Ligue des champions : quels sont les clubs à suivre lors de l’édition 2023-2024 ?

Cette année, les clubs anglais ont la cote chez les bookmakers. Parmi eux, on retrouve Manchester City, qui a remporté la Premier League et la C1 l’année passée. Les Citizens sont les candidats numéro 1 au titre.

Autre équipe à suivre : Arsenal. Les Gunners étaient à la lutte de champion d’Angleterre l’année dernière, mais s’étaient effondrés dans l’ultime ligne droite. L’équipe s’est considérablement renforcée et devrait jouer les premiers rôles cette saison.

Il faudra aussi garder un œil sur le Bayern de Munich. Les Allemands ont réussi l’un des gros coups du mercato en faisant signer Harry Kane, lequel a depuis confirmé toutes les attentes placées en lui. Le Bayern a une équipe très solide qui sait faire le spectacle.

Enfin, le Real Madrid a également un effectif taillé pour le titre. Carlo Ancelotti bénéficie d’un groupe expérimenté, qui a peu bougé ces dernières années, si ce n’est quelques ajouts bien sentis. Un atout de poids dans une compétition aussi exigeante que la C1.

Qui va remporter la Ligue des champions 2023-2024 ?

Manchester City

Manchester City est le favori numéro un cette année. Le club a lourdement investi pendant l’été, avec notamment les arrivées de Matheus Nunes, Jérémy Doku et Joško Gvardiol. Le noyau de l’équipe n’a pas bougé depuis l’année dernière : Guardiola a une équipe très cohérente qui se connaît parfaitement.

Les CitIZens ont remporté la C1 l’année dernière. Cette saison, ils ont dominé leur poule avec 6 victoires en 6 matchs et surtout 18 buts inscrits, le meilleur total de toutes les équipes engagées.

Bayern Munich

Le Bayern est un candidat sérieux au titre. Les Bavarois ont fait un recrutement de très grande qualité cet été, en signant notamment Harry Kane et Min-Jae Kim.

Kane s’est rapidement adapté à son nouvel environnement : il est actuellement le meilleur buteur de Bundesliga. Comme à Manchester City, l’ossature de l’équipe a peu bougé, si ce n’est en défense. Hernandez a été remplacé par Boey et Pavard par Min-Jae Kim. Au milieu, on retrouve toujours Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Jamal Musiala.

Les Bavarois n’ont plus remporté la compétition depuis 2020 et une victoire contre le PSG. Ils ont un gros coup à jouer cette année.

Arsenal

Après des années de vaches maigres, les Gunners sont de retour en C1. Sous la houlette de Mikel Arteta, ils ont retrouvé une identité de jeu et surtout une efficacité redoutable.

Parmi les hommes forts de l’équipe, on retrouve Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Gabriel Martinelli et Oleksandr Zinchenko. Arsenal a beaucoup recruté à l’intersaison. Les arrivées de Declan Rice et Kai Harvetz ont permis de donner une fluidité technique qui manquait légèrement à l’équipe.

Le club du nord de Londres a toutefois un cap psychologique à passer : l’année dernière, il n’avait pas tenu la cadence dans la course au titre en championnat.

Arsenal est une belle équipe, mais qui aura sans doute du mal à rejoindre le dernier carré de la compétition. Un titre est peu probable.

Real Madrid

Le Real Madrid est sans doute l’équipe la plus régulière de cette dernière décennie. Carlo Ancelotti a patiemment façonné son groupe, dont il a hérité de Zinédine Zidane. Certains joueurs comme Toni Kroos, Luka Modrić, Nacho ou Dani Carvajal jouent au club depuis près de 10 ans.

Les Merengues ont remporté la C1 il y a 2 ans, face à Liverpool. Ils ne font plus autant de bruits qu’avant, mais restent redoutables en phase finale.

Cette année encore, le Real fait partie des outsiders sérieux. Il est capable de battre n’importe quel club, y compris Manchester City. S’il y a une grosse cote à tenter, c’est bien sur Madrid.

PSG

Le Paris Saint-Germain est l’éternel favori de la compétition. Mais cette année, les doutes sont permis. Le champion de France en titre n’a pas montré une assurance à toute épreuve.

Il a des carences dans toutes les lignes, notamment au milieu. La défense n’a pas non plus montré tous les gages de solidités face aux grosses écuries européennes. Il y a peu de chances pour que Paris remporte la compétition. Une place en demi-finale serait déjà une grosse performance.

Parier sur la Ligue des champions : qui sera le meilleur buteur ?

Erling Haaland

Haaland a terminé meilleur buteur de la dernière édition, avec 12 réalisations, et il a remporté la compétition avec Manchester City.

Cette année encore, les Citizens sont favoris. Il y a de grandes chances pour que Haaland trône au sommet de la hiérarchie des buteurs. À l’issue de la phase de poules, le Norvégien avait déjà inscrit 5 buts, soit autant qu’Antoine Griezmann et Alvaro Morata.

Harry Kane

Kane fait partie des prétendants sérieux au titre de meilleur marqueur. Il affole les compteurs en Bundesliga avec le Bayern s’est parfaitement fondu dans le collectif. Au terme des poules, l’ex-joueur de Tottenham avait déjà marqué 4 buts. Le Bayern a toutes les chances de rejoindre la finale de la compétition, voire de jouer le titre. Kane aura donc de nombreuses opportunités pour briller dans cette compétition.

Kylian Mbappé

Mbappé a largement les qualités pour devenir le meilleur buteur de la C1, mais il sera tributaire des performances de son club. Et cette année, le PSG est loin de faire partie des candidats au titre.

Luis Enrique le fait jouer dans une position libre : il peut déborder, tirer de loin ou partir dans le dos de l’adversaire. Ce qui lui permet de se créer de nombreuses occasions de buts.

Autre point : Mbappé est serré de près lorsque Paris joue contre de grosses équipes. Il est souvent inexistant lors des grosses rencontres.

Alvaro Morata

Morata a marqué 4 buts en 6 rencontres lors de la phase de groupe. Cependant, la probabilité qu’il termine meilleur buteur de la compétition est faible, et ce malgré des statistiques intéressantes et une grosse expérience à ce niveau.

Il n’est pas le buteur attitré de son club. Griezmann, qui joue pourtant relayeur, avait inscrit autant de buts que lui à l’issue des phases de poules. Le système mis en place par Simeone favorise un jeu tournant où tout le monde peut prendre sa chance. Ce n’est donc pas l’idéal pour un attaquant de pointe comme Morata.

Jude Bellingham

Bellingham est sans doute la grosse cote de cette édition. Transféré au Real Madrid cet été, il est déjà incontournable dans le groupe de Carlo Ancelotti. L’Anglais a inscrit 4 buts en 5 matchs de poule, ce qui constitue un excellent rendement. Il a un positionnement central qui lui permet d’avoir une grosse influence dans le jeu.

Étant donné que le Real a les armes pour aller loin dans la compétition, Bellingham pourrait créer la surprise en s’adjugeant le titre de meilleur buteur cette saison.

Parier sur les 8e de finale de la LDC 2023-2024

FC Copenhague-Manchester City

Copenhague a créé la surprise en prenant la 2e place du groupe A, laissant Galatasaray et Manchester United sur le carreau. Les Danois ont obtenu leur qualification à la faveur de bons résultats à l’extérieur : nul face à Galatasaray et face au Bayern Munich. À domicile, par contre, leur bilan est moins bon.

Manchester City est l’ogre de la compétition. Difficile d’imaginer les Anglais faire un faux pas dans ce match. Ils ont une attaque tout terrain, qui sait profiter des difficultés d’un adversaire qui peine à domicile.

⭐ Notre pronostic : victoire de Manchester City

RB Leipzig-Real Madrid

Le Real Madrid est la seule équipe avec Manchester City à avoir remporté ses 6 matchs de poules. Les Merengues ont inscrit 16 buts et en ont encaissé 7. De son côté, Leipzig est sorti en 2e position du groupe où évoluaient les Citizens. Les 2 seuls matchs qu’ils ont perdus étaient contre Manchester City. Ils ont affiché un football de grande qualité.

Madrid est très largement favori dans cette rencontre. La cote est sous-évaluée à notre avis. Même à domicile, Leipzig aura du mal à faire déjouer une équipe qui se connaît parfaitement.

⭐ Notre pronostic : victoire du Real Madrid

PSG-Real Sociedad

Selon le PSG, la Real Sociedad était l’un des tirages le « moins pire ». Pourtant, cette rencontre a tout du piège. Les Espagnols sont sortis premiers de leur groupe, devant l’Inter Milan et le Benfica. Certes, ils n’ont pris que 12 points sur 18 possibles (3 victoires et 3 nuls), mais ils ont accroché 2 fois l’Inter Milan.

Ce match se décidera sans doute sur des détails. Paris a les armes pour gagner, à condition de ne pas prendre l’adversaire de haut : la Real Sociedad a déjà montré qu’elle était capable de punir les adversaires négligents.

⭐ Notre pronostic : victoire du Paris Saint-Germain

Lazio Rome-Bayern Munich

La Lazio a fini en 2e position de la poule E, mais elle a été incapable de hausser son niveau de jeu contre les adversaires de gros calibre. Elle a notamment perdu contre l’Atlético Madrid et le PSV Eindhoven.

Le Bayern a fait un parcours quasi sans faute, avec 5 victoires et un match nul. Il fait office de favori dans cette rencontre. Les Italiens ont peu de chance d’accrocher un résultat. Les Allemands tenteront de marquer le maximum de buts afin de s’assurer un match tranquille au retour.

⭐ Notre pronostic : victoire du Bayern Munich

PSV Eindhoven-Borussia Dortmund

Le PSV Eindhoven a créé la surprise en terminant à la 2e place d’un groupe B très disputé, et ce avec un bilan plus que mitigé : 2 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Le Borussia a pris la 1re place du groupe F au Paris Saint-Germain. L’équipe a montré une grosse solidité sur l’ensemble de la phase de poule.

Dortmund est logiquement favori dans cette rencontre. Les Hollandais ont certes fait un parcours honorable, mais ils n’ont pas fait preuve d’une énorme maîtrise dans leurs rencontres.

⭐ Notre pronostic : victoire du Borussia Dortmund

Inter Milan-Atlético Madrid

Cette rencontre promet de faire des étincelles. L’Atlético est en très grande forme actuellement, portée par un Antoine Griezmann étincelant.

L’Inter Milan ne fait pas beaucoup de bruit, mais le club a retrouvé une belle solidité. Les Italiens sont sortis en 2e position de leur groupe, à égalité de points avec la Real Sociedad.

Cette rencontre sera très équilibrée. On pourrait avoir un match nul. L’Atletico ne se livrera pas outre mesure. L’Inter devra prendre des points, mais risque de se découvrir et de se faire piéger en contre-attaque.

⭐ Notre pronostic : match nul

Porto-Arsenal

Arsenal a pris la 1re place du groupe B, avec 13 points et 4 buts encaissés seulement, soit l’une des meilleures défenses de la phase de poule. Porto a fait une phase de qualification très solide : 12 points en 6 rencontres, soit autant que le Barca qui a fini en tête. Le club n’a eu aucun mal à prendre des points face aux outsiders, mais a eu plus de mal contre Barcelone.

Les Gunners sont favoris dans cette rencontre. Ils ont une équipe très équilibrée, avec de la qualité sur toutes les lignes. Porto semble plus limité. Malgré un statut de favori, la rencontre ne sera pas simple à gérer pour Arsenal : prendre 1 point au Portugal ne sera pas un mauvais résultat.

⭐ Notre pronostic : victoire d’Arsenal ou match nul

Naples-FC Barcelone

Le Barca a pris 12 points sur 18 possibles dans le groupe H, un résultat bien loin de son standard habituel. L’équipe marche sur courant alternatif cette année : elle est capable de coups d’éclat retentissant, mais aussi de perdre le fil sur des rencontres à sa portée. Naples a fini 2e de la poule E, derrière l’Atlético Madrid. Le bilan comptable est loin d’être bon : 3 victoires, 1 nul et 2 défaites.

Le club a connu 2 entraîneurs depuis le départ de Spalletti : Rudy Garcia, qui a été remercié, et Walter Mezzarri. L’équipe a toujours le même noyau que l’année dernière, mais la magie semble s’être envolée.

Les 2 clubs sont malades. Le résultat est très indécis. Naples peut toutefois faire un résultat à la maison. Barcelone aura sans doute en tête le match retour.

⭐ Notre pronostic : match nul

Parier sur la Ligue des champions : le fonctionnement de la compétition

La Ligue des champions se dispute en 3 phases distinctes :

Qualifications

Phases de groupe

Élimination directe

Les qualifications se composent d’un tour préliminaire, de 3 tours éliminatoires et d’une phase de barrages. Elles réunissent toutes les équipes n’ayant pas leur ticket pour les poules, mais qui peuvent encore se qualifier.

Les phases de poules débutent au mois de septembre. Elles mettent aux prises 32 équipes, réparties au sein de 8 groupes différents.

Les 2 premiers se qualifient pour la phase éliminatoire. Le 3e de chaque groupe est reversé en Europa League. Chaque participant joue 2 fois contre ses adversaires : un match à domicile et un match à l’extérieur.

Enfin, la phase éliminatoire rassemble les 16 équipes qui sont sorties des poules. Celles-ci jouent alors un 8e de finale en aller-retour. Les vainqueurs disputent ensuite les quarts et les demi-finales. Les 2 équipes restantes se retrouvent en finale, laquelle se joue sur un seul match.

Nos conseils pour parier sur la Ligue des champions

Attention aux petites équipes à domicile

Les grosses écuries peuvent facilement se faire surprendre à l’extérieur, surtout au creux de l’hiver. Imaginez une équipe espagnole qui va jouer au Danemark au mois de décembre.

Il est assez fréquent que les outsiders arrivent à accrocher le nul à domicile lors des phases de poules, et ce même si l’écart de niveau entre les 2 équipes semble manifeste.

Méfiez-vous du dernier match de poule

Dans les groupes déséquilibrés, il n’est pas rare qu’une équipe déjà assurée de la 1re place fasse tourner son effectif lors du dernier match. On peut donc assister à des surprises.

Faites attention au classement et surtout une éventuelle bataille pour la 1re place. Si l’équipe n’est pas mathématiquement certaine de terminer en première position, elle jouera son dernier match à fond, avec les titulaires. Dans le cas inverse, évitez de miser sur la rencontre.

Pariez en 1N2 sur les phases de poules

En poule, les grosses écuries doivent prendre des points. Il n’y a pas de calcul. Les équipes attaquent et jouent pour gagner. C’est donc la meilleure phase pour jouer en 1N2.

Pour faire un maximum de bénéfice, cherchez les Value Bet, c’est-à-dire les cotes qui sont sous-évaluées. Parfois, le bookmaker voit un rapport de force serré entre 2 équipes alors que l’une d’entre elles a un avantage certain sur son adversaire (retour de joueur blessé, match à domicile, meilleur effectif malgré des résultats en deçà…).

Moins de 2,5 buts pour la finale

Les finales de C1 sont traditionnellement peu prolifiques. Depuis 2010, 8 finales sur 14 ont fini avec moins de 2,5 buts inscrits.

Fait intéressant : les 4 dernières finales ont fini sur le score de 1-0. Il faut remonter à la période 2011-2017 pour voir des finales avec beaucoup de buts. À l’heure actuelle, les matchs sont très tactiques et très fermés, dans lesquels les défenses prennent le pas sur les attaques. Vous pouvez donc parier sur un total de but inférieur à 2,5.

Trouver le meilleur buteur de la Ligue des champions

Le meilleur buteur de la compétition est la plupart du temps au sein de l’équipe qui remporte le tournoi. Il y a toutefois quelques exceptions : Haaland a été sacré Soulier d’Or en 2021 avec Dortmund alors que c’est Chelsea qui a remporté le titre.

Autre point à prendre en compte : le joueur tire-t-il les penaltys ? Si oui, il a encore plus de chance de s’adjuger le titre, car les penaltys constituent une manne de buts non négligeable.

Enfin, le style de jeu du joueur a son importance, tout comme son rôle dans l’équipe. Un ailier aura moins de possibilités de marquer qu’un attaquant axial. De même, dans un système à 2 pointes, l’attaquant qui fixe aura moins de solutions que celui qui finit.

Pensez à faire un Cash Out si vous avez un doute sur votre pari

La Ligue des champions réserve souvent des surprises. Pour éviter de vous faire piéger sur vos paris, n’hésitez pas à activer le cash out.

Le cash out est une assurance qui vous permet de retirer une partie de vos gains potentiels avant que le résultat ne soit définitif. De même, vous pouvez récupérer une partie de votre mise si jamais votre pari est perdant.

Les erreurs à éviter lorsque l’on mise sur la C1

Trop se fier au palmarès des équipes

Chaque édition est indépendante de la précédente. Le palmarès d’une équipe ne préjuge en rien de son agilité à remporter le titre. Lors de l’édition 2022-2023, Manchester City a gagné la C1 pour la 1re fois de son histoire, après de nombreuses années d’échec.

Les clubs traversent des cycles et leur palmarès ne leur est d’aucun secours lorsqu’ils sont dans une période faible. La seule vérité est celle du terrain : la capacité d’un groupe à se sublimer et à jouer les uns pour les autres.

Jouer une victoire du dernier vainqueur

Il est rare que des équipes dominent la C1 pendant plusieurs années de suite, même si cela est arrivé par le passé avec le Real Madrid : 4 victoires en 5 éditions entre 2015 et 2018.

Depuis la domination des Merengues, aucun club n’a remporté 2 fois de suite le tournoi. Parier sur une victoire de l’équipe qui a gagné l’édition précédente est donc dangereux.

Se focaliser sur les paris 1N2

Le pari 1N2 est le favori des joueurs, ce n’est pas nécessairement la meilleure formule. Pour remporter ce type de prono, il faut que le résultat soit facile à pronostiquer. Ce qui n’est pas toujours le cas.

Voici quelques idées de pari à considérer en fonction de la physionomie anticipée de la rencontre :

Match entre 2 équipes ayant une très grosse défense : Moins de 2,5 buts dans la rencontre.

Moins de 2,5 buts dans la rencontre. Match indécis, mais vous voyez certaines individualités se mettre en évidence : tentez un Jeu de l’Entraîneur sur Winamax. Faites votre équipe à l’aide des joueurs proposés et gagnez du cash si vous faites partie des meilleurs coaches.

tentez un Jeu de l’Entraîneur sur Winamax. Faites votre équipe à l’aide des joueurs proposés et gagnez du cash si vous faites partie des meilleurs coaches. Rencontre où le favori devrait s’imposer, mais avec toutefois une part d’incertitude : jouez un double chance. Ce type de pari est intéressant sur les matchs où l’outsider joue à domicile dans des conditions compliquées (en hiver par exemple). Idem pour les rencontres où le favori est déjà qualifié pour les 8e de finale.

Parier sur la Champions League : l’importance des statistiques

Voici quelques statistiques à avoir en tête lorsque vous misez sur la C1 :

Nombre moyen de buts par matchs : les phases de poule sont généralement plus prolifiques que les matchs à élimination directe. Pour l’édition 2023-2024, il y a eu plus de 3 buts inscrits par rencontre lors des poules.

les phases de poule sont généralement plus prolifiques que les matchs à élimination directe. Pour l’édition 2023-2024, il y a eu plus de 3 buts inscrits par rencontre lors des poules. Nombre moyen de buts par match pour la finale : les 4 dernières finales se sont terminées sur un score de 1-0. À l’heure actuelle, ce type de rencontre est assez fermé. Ce ne fut pas tout le temps le cas : dans les années 2010-2020, il n’était pas rare de voir une avalanche de buts en finale.

les 4 dernières finales se sont terminées sur un score de 1-0. À l’heure actuelle, ce type de rencontre est assez fermé. Ce ne fut pas tout le temps le cas : dans les années 2010-2020, il n’était pas rare de voir une avalanche de buts en finale. Minute des buts : à quel moment sont inscrits les buts dans les matchs de LdC. La majorité est marquée en 2e période. Cela pourrait vous donner quelques idées pour des paris du même type.

Retrouvez également tous nos conseils pour parier sur la Ligue 1 avec notre guide complet et détaillé !

