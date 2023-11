Vous avez l'intention de vous inscrire sur ZEbet ? Profitez du code promo ZEbet ZBGOAL pour obtenir jusqu'à 100€.

Code promo ZEbet : quels ont les avantages ?

Première inscription sur un bookmaker ? Il va être temps de profiter de son premier bonus bienvenue. L'offre a pour ambition d'attirer de nouveaux parieurs sur le site. Et celle mise en place sur ZEbet est particulièrement convaincante.



Il y a de nombreux bonus paris sportifs qui ne concernent que le premier pari. Mais ce bookmaker a décidé de faire les choses différemment ! Le bonus ZEbet est en effet une offre de premier dépôt.

Grâce au code promo ZBGOAL, vous allez bénéficier d'un premier dépôt doublé, jusqu'à 100€ en freebets. Un montant similaire aux bonus proposés par les autres sites de paris sportifs en France.



Pour en profiter. Il faudra simplement réaliser son dépôt, pour obtenir le même montant sous forme de crédits de jeu. Difficile donc de passer à côté de ce code bonus, pour commencer à miser sur vos compétitions favorites.

Code promo ZEbet : comment le récupérer et l'utiliser ?

Les détails et les conditions du bonus

Pour être éligible au bonus bienvenue sur ZEbet, le joueur doit réaliser sa première inscription sur le site. Pour ce faire, il doit impérativement être majeur et vivre sur le territoire tricolore. Si c'est bien le cas et qu'il ne possède pas dejà un compte sur ZEbet, il n'aura aucun mal à s'inscrire pour profiter du code promotionnel.



Il faut cependant savoir que le bonus de bienvenue ne sera pas remis en intégralité après la réalisation du premier dépôt. Il n'y a que 50% du montant qui sera crédité dans la foulée.



Pour l'autre moitié, le nouveau client va devoir faire confirmer son compte joueur. C'est quand cette étape est réalisée qu'il touche la dernière partie du bonus de bienvenue. Il faut bien comprendre qu'il est remis en freebets et non pas en cash. Il faudra donc le rejouer au moins une fois, pour espérer en verser les bénéfices vers son compte bancaire. Et autre chose à savoir, ces paris gratuits ne seront valides que pendant six mois après leur récupération. N'oubliez donc pas d'en profiter, pour ne pas les perdre !

Les étapes à réaliser pour obtenir le bonus et l'utiliser

Vous êtes désormais prêt à vous inscrire, pour profiter du bonus paris sportifs de ZEbet ? On vous indique toutes les étapes à réaliser pour l'obtenir :

Rejoindre le site de ZEbet Cliquer sur l'onglet « Inscription » Remplir le formulaire inscription Ne pas oublier d'indiquer le code « ZBGOAL » Finaliser son inscription Réaliser son premier dépôt Faire confirmer son compte joueur le plus rapidement possible

Ensuite, vous allez pouvoir profiter de l'offre proposée pour les paris sportifs.

Comment confirmer mon compte joueur ?

On a pu en parler au préalable, mais il va falloir confirmer son compte joueur pour profiter pleinement du code promotionnel ZEbet. Vous n'avez jamais entendu parler de cette étape ? On est là pour vous aider !



Elle est indispensable lors de la création d'un compte joueur. En effet, vous allez saisir plusieurs informations lors de votre inscription. Les bookmakers se doivent toutefois de vérifier toutes ces données.

Pour ce faire, ils demandent donc l'envoi d'une copie d'un justificatif d'identité. Le support pourra vérifier le prénom, le nom, la date de naissance ou encore le lieu de naissance du nouveau client... Et ce n'est pas tout ! Un RIB est également demandé. ZEbet pourra ainsi récupérer vos coordonnées bancaires pour réaliser un virement bancaire, en cas de retrait.



Et ce n'est pas une étape très compliquée à réaliser... Depuis votre compte, ZEbet vous donne la possibilité de transférer les documents demandés. Il reste également possible de les envoyer par courrier, mais la procédure sera un peu plus longue. Quand le support les recevra, il va les analyser. Et une fois que tout est OK, un code d'activation est envoyé à votre adresse postale (vous allez la saisir lors de l'inscription).

Quand vous obtenez ce code d'activation, il faut l'indiquer dans son compte. Désormais, vous obtenez la deuxième moitié du bonus ZEbet. Cette validation vous donne aussi la possibilité de réaliser tous vos retraits. En effet, il est obligatoire de réaliser cette étape pour retirer de l'argent.

Qu’est-ce qu’un freebet et comment l’utiliser sur ZEbet ?



Vous ne connaissez pas la définition d'un freebet ? Il faut bien la comprendre avant son utilisation... De nombreux bookmakers permettent d'en profiter tout au long de votre vie de parieur. Le freebet peut également être appelé pari gratuit ou crédit de jeu non retirable.

C'est un pari qui vous permet de ne remporter que les gains nets de votre mise.

Imaginons que vous ayez un freebet de 50€ en votre possession. Un pari classique vous permettrait de récupérer 100€ sur votre solde de jeu, en passant une cote de 2. Avec le freebet, vous n'allez obtenir que 50€ (seulement les gains nets). En d'autres termes, la mise de départ n'est pas prise en compte.

Il faut d'ailleurs savoir qu'au départ, les freebets sont indiqués dans un autre solde que celui de l'argent réel. Et dès l'utilisation du pari gratuit, les gains nets sont crédités vers le solde d'argent réel. Il ne faut donc le jouer qu'une seule fois pour qu'il soit retirable.

Il n’est pas difficile de profiter du bonus de bienvenue ZEbet. Lorsque vous avez un solde de paris gratuits positif, vous pouvez préparer votre pari comme vous en avez l'habitude. Et quand il est prêt, il faudra bien cocher la case adéquate pour en profiter.

Comment placer un pari avec le code promo ZEbet ?

Envie de profiter de ce bonus ? Avec l'offre ZEbet paris sportifs, il y aura de quoi faire. Il faudra cependant réussir à faire son choix parmi les nombreux paris qui sont proposés par le bookmaker. Pour ce faire, vous pouvez retrouver tous les sports très facilement, puis les compétitions.

Avant toute chose, il faut savoir que vous pouvez réaliser un pari simple (un seul événement sportif) ou un pari combiné (plusieurs événements sportifs). Le parieur doit donc accéder à l'événement sportif de son choix et cliquer sur le pari qu'il souhaite jouer. Et il doit réaliser cette même tâche à plusieurs reprises, s'il souhaite réaliser un pari combiné.

Dès lors, les sélections seront indiquées dans le panier. Il ne restera plus qu'une étape avant la validation du pari : indiquer la mise. Bien évidemment, le montant que vous allez saisir doit être disponible sur votre solde de jeu. Il est d'ailleurs intéressant de savoir que les gains potentiels seront également indiqués. Une excellente chose pour comprendre quel est le montant que vous allez pouvoir remporter en cas de pari gagnant.

Y a-t-il un code promotionnel sans dépôt ?

Après son inscription ZEbet, on peut espérer trouver un code promotionnel sans le moindre dépôt. Cela vous permettrait de débuter sans le moindre risque sur le bookmaker. Il faut cependant savoir qu'il n'en existe pas sur ZEbet en ce moment.

Il est possible d'en trouver sur certains sites de paris sportifs. Mais actuellement, elle n'est pas présente sur ce bookmaker. La donne pourrait cependant changer à l'avenir !

Les autres codes & offres sur ZEbet

D'autres promotions sont proposées régulièrement sur le site. Difficile de ne pas penser d'abord au Cash Out. Une promotion qui est devenue très importante pour tout le monde. Elle permet d'avoir un contrôle total sur tous ses paris. On peut aussi penser au combi boosté, qui récompense les adeptes des paris combinés.

Une chose est certaine, il faudra rejoindre régulièrement l'onglet « promotions » pour ne pas rater la moindre offre sur cet opérateur.

En plus des paris sportifs ZEbet, il est aussi possible de se tourner vers ZEturf. Ce dernier est l'un des leaders dans l'univers des paris hippiques en France. Et il a également mis en place un code bonus pour les fans du turf. C'est exactement le même que pour les paris sportifs, avec un premier dépôt doublé jusqu'à 100€ en bonus.

Quels événements sont couverts par le bookmaker ?

Vous n'aurez pas la moindre difficulté à placer tous vos paris sportifs sur ZEbet !

Il y a plus d'une quinzaine de disciplines disponibles sur le bookmaker. Et dans chaque sport, vous allez retrouver de nombreuses compétitions.

Par exemple, dans le football, vous allez pouvoir jouer sur la plupart des grands championnats européens, mais également la MLS ou le championnat chinois. Sans oublier les compétitions continentales et internationales. Les adeptes de tennis pourront jouer sur tous les tournois des circuits ATP et WTA. En basket-ball, il n'y aura pas que la NBA qui sera disponible...

Notre avis sur ZEbet

L'offre de paris

Si on sait déjà qu'une quinzaine de sports sont présents sur ZEbet, il faut savoir que de nombreux paris sont disponibles pour chaque événement sportif.

En ce moment, les joueurs auront la possibilité de retrouver un peu plus de 10 paris pour les rencontres de la Coupe du Monde de rugby. Et ZEbet fait encore mieux pour les autres sports ! Vous allez retrouver plus de 100 paris pour les rencontres de Ligue des Champions, en football. Et c'est également le cas pour les affiches des grands championnats européens. Vous aurez accès aux paris 1N2, sur le score exact, sur le nombre de buts ou encore sur les différents buteurs.

L'application mobile

Bien évidemment, ZEbet propose une application mobile, disponible pour les appareils Apple et Android. Celle-ci deviendra très vite indispensable pour tous les joueurs inscrits sur le bookmaker.

Toutes les fonctionnalités sont disponibles depuis l'appli mobile ZEbet. Vous pourrez placer tous vos paris très facilement.

Mais ce n'est pas tout ! Vous n'aurez aucun mal à gérer votre compte joueur. Une seule chose est indispensable : avoir une connexion internet. Quand c'est le cas, vous pourrez l'utiliser de n'importe quel endroit.

Les cotes disponibles

N'oubliez pas de jeter un coup d’œil aux cotes qui sont proposées par ZEbet. Ce bookmaker ne propose pas toujours les meilleures cotes. Il reste cependant dans la moyenne haute.

Il faut savoir qu'en Ligue 1, il a souvent les cotes les plus alléchantes pour les scores de parité. Une situation qui peut faire le bonheur d'un certain type de parieur. Et c'est également le cas pour la plupart des grands championnats européens de football.

Les moyens de dépôt

Envie d'être au courant des différents moyens de déposer de l'argent sur ZEbet, les voici :

Carte bancaire

Paysafecard

PayPal

Skrill

FAQ – Code promo ZEbet

Comment rentabiliser le bonus de bienvenue ZEbet ?

Il faut trouver le meilleur moyen d'utiliser le code bonus ZEbet. Et si pour un premier pari remboursé, on conseillerait d'aller vers une cote à 2, pour récupérer sa mise de départ. Ce n'est pas le cas ici. L'objectif sera de faire augmenter votre capital de départ. Pourquoi ne pas se tourner vers des cotes à 1,50 ? De quoi rentabiliser au mieux du bonus bienvenue ZEbet. En passant une cote à 1,50 avec 50€ de freebets, vous avez tout de même de quoi récupérer 25€ sur votre solde d'argent rée

Le même bonus est-il disponible sur les autres sites de paris sportifs ?

Les bonus de bienvenue ne sont pas les mêmes sur les différents bookmakers. Sur ZEbet, on a un premier dépôt doublé. C'est également le cas sur Winamax. Mais sur d'autres sites, vous avez aussi accès à un premier pari remboursé s'il est perdant.

Est-ce que je peux déposer plus de 100€ sur ZEbet ?

La promotion maximale est de 100€ sur ZEbet. Vous pouvez cependant déposer plus sur le bookmaker ! Cependant, le bonus ne dépassera pas les 100€.