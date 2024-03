Parier sur l’Euro 2024 : type de paris, offres promotionnelles, cotes, prédictions

Tout savoir pour parier sur l’Euro 2024 : quels sont les pronos à l’affiche ? Les offres spéciales ? Les meilleures cotes ? Les favoris du tournoi ?

L’Euro 2024 aura lieu du 14 juin au 14 juillet 2024 en Allemagne.

L’Euro est la compétions majeure de l’année 2024. Elle figure en tête d’affiche chez tous les sites de paris sportifs.

Vous pourrez miser sur :

La compétition : qui arrivera en finale ? En demi-finale ? Quelle équipe va devenir championne d'Europe ?

Les groupes : qui finira en tête de la poule ? Qui va se qualifier pour les 8e de finale ?

Les joueurs : qui terminera meilleur buteur ? Meilleur passeur ?

Les rencontres : vous pouvez miser sur chacun des 51 matchs de la compétition, depuis les poules jusqu'à la finale.

Vous avez envie de parier sur le tournoi ? Commencez par ouvrir un compte chez un bookmaker. Seules les personnes majeures qui habitent en France ont le droit de s’inscrire.

Si vous ne savez pas quel site choisir, rendez-vous au bas de cet article pour découvrir les meilleurs bookmakers accessibles en France. Vous y trouverez aussi leur bonus de bienvenue et les offres spéciales qu’ils proposent durant la compétition.

Enfin, n’oubliez pas de consulter notre pronostic sur le vainqueur de la compétition. La France peut-elle se replacer au sommet de l’Europe ? Assistera-t-on à une surprise, comme l’Italie il y a 4 ans ? L’Allemagne peut-elle revenir dans le top 3 ?

Les paris Euro 2024 les plus courants

Parier sur les groupes de l’Euro 2024

Les 24 pays qualifiés à l’Euro 2024 seront répartis dans 6 groupes différents, allant de A à F. La France est dans le groupe D.

Les 2 premiers de chaque poule accèdent aux 8e de finale. Ils seront rejoints par les 4 meilleurs 3e.

Les groupes sont construits via un système de chapeau. Il y a une tête de série, une équipe qui « devrait » terminer 2e. Les 2 autres sont logiquement « moins fortes ». Ce qui explique les différences de cotes dans les paris de type « vainqueur de groupe ».

Les bookmakers proposent les enjeux suivants :

Vainqueur du groupe : l’équipe termine 1re de sa poule.

: l’équipe termine 1re de sa poule. L’équipe va se qualifier : le pari est gagnant si le pays que vous choisissez accède aux 8e de finale. Vous avez alors 3 possibilités : soit l’équipe termine 1re, soit elle finit 2e, soit elle se classe parmi les 4 meilleurs 3e.

Parier sur le vainqueur de l’Euro 2024

La France et l’Angleterre sont données vainqueurs par les sites de pari. Derrière, on retrouve l’Allemagne et l’Espagne.

L’Allemagne a peu de chance de s’imposer en raison du niveau affiché ces dernières années. La sélection est victime d’un mal profond que Julian Nagelsmann n’a pour l’instant pas su résoudre.

L’Espagne a retrouvé de l’allant avec une nouvelle génération ultra-talentueuse. Elle a d’ailleurs remporté la dernière édition de la Ligue des Nations. Elle pourrait jouer une place en finale, même si la jeunesse de son effectif pourrait lui jouer des tours.

L’Euro est une compétition qui réserve de nombreuses surprises. Depuis 2002, 3 équipes ont gagné à la surprise générale : la Grèce en 2004, le Portugal en 2016 et l’Italie en 2020.

Vous voulez parier sur le prochain vainqueur de la compétition ? Jouez le plus tôt possible, avant même la fin des qualifications si vous le pouvez. Plus l’on approchera de la cérémonie d’ouverture, plus les cotes baisseront.

Voici la liste des derniers vainqueurs de l’Euro :

2000 : France

2004 : Grèce

2008 : Espagne

2012 : Espagne

2016 : Portugal

2020 : Italie

Parier sur le meilleur buteur de l’Euro 2024

Le joueur qui gagnera le soulier d’or sera tributaire des performances de son pays.

Généralement, le meilleur buteur :

Appartient à l’une des 4 nations présentes en demi-finale

Tire les penaltys

Est au centre du dispositif offensif de son équipe.

Il peut toutefois y avoir quelques surprises. En 2023, Patrick Schick et Cristiano Ronaldo avaient terminé meilleurs buteurs de la compétition. Pourtant, la République tchèque avait été sortie en quart de finale et le Portugal en 8e.

Le dernier Français à avoir gagné le titre de Soulier d’Or fut Antoine Griezmann en 2016. À l’époque, la France avait été jusqu’en finale.

Cette année, Harry Kane a toutes les chances de remporter le trophée. Il remplit tous les critères mentionnés ci-dessus et est en grande forme. Kylian Mbappé pourrait aussi s’inviter à la fête.

Parier sur la finale de l’Euro 2024

La finale de l’Euro 2024 se jouera le 14 juin 2024 à l’Olympiastadion de Berlin. Les finales sont généralement des matchs serrés, très tactiques.

Sur les 6 dernières éditions, 3 d’entre elles ont été jusqu’aux prolongations. Ce peut être une bonne idée de miser sur un match nul.

La dernière finale ayant été un véritable feu d’artifice a été celle entre l’Espagne et l’Italie lors de l’Euro 2014 (victoire 4-0 de la Roja). Il faut remonter à la finale de l’Euro 74 pour voir un match avec autant de buts. À l’époque, l’Allemagne de l’Ouest et les Pays-Bas n’avaient pu se départager à l’issue du temps réglementaire (2-2, puis 5-3 aux tirs au but).

Les 2 équipes ayant le plus de chance d’atteindre la finale sont la France et l’Angleterre.

Cotes Euro 2024

L’Euro 2024 sera la compétition numéro 1 de l’été 2024 sur les sites de paris.

De nombreux types de pronos seront disponibles :

Compétition

Rencontre

Vainqueur de groupe

Meilleur buteur

La plupart des sites proposent aussi des paris de type « Combo ». Ce sont des mini-combinés avec 2 ou 3 sélections qui portent sur la même rencontre. Les 2 issues doivent se produire pour que le prono soit gagnant.

Parier sur l’Euro 2024 : favoris et prédictions

La France donnée gagnante par tous les bookmakers, à égalité avec l’Angleterre. Sauf surprise, le vainqueur sera l’une de ces deux nations. L’Allemagne est dans une situation compliquée. Quant à l’Espagne, elle a retrouvé un bon niveau de jeu, mais pourrait se faire piéger par la fougue de sa nouvelle génération.

Les Three Lions avaient atteint la finale il y a 4 ans, qu’ils avaient perdue face à l’Italie. Les Bleus avaient été piteusement sortis en huitièmes de finale par la Suisse. Deux ans plus tard, ils ont atteint la finale de la Coupe du Monde. L’Angleterre, elle, a pris la 3e place de la compétition.

Les 2 nations sont montées en régime depuis 2 ans. La France a fait face à un renouvellement de génération, avec notamment la retraite de Hugo Lloris. Elle a toutefois un tel vivier de talent que la transition s’est faite naturellement.

Les Anglais semblent aussi disposer d’un réservoir inépuisable d’excellents joueurs. Après Foden, Saka et Bellingham qui font désormais office d’anciens, Southgate pourra compter sur les nouvelles sensations, Cole Palmer et Conor Gallagher.

Nos conseils pour parier sur l’Euro 2024

Voici quelques astuces pour booster vos gains sur la compétition :

Faites des paris combinés sur les phases de groupe : le système de chapeau avantage les grosses nations, qui devraient logiquement remporter au moins leurs 2 premiers matchs. N’hésitez pas à combiner 3 ou 4 paris 1N2 et ainsi profiter d’une cote attractive à moindre risque.