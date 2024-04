Meilleur buteur Euro 2024 : comparatif des meilleures cotes

Qui sera le meilleur buteur Euro 2024 ? Voici les 6 joueurs à suivre lors de la compétition et leurs cotes.

⚽ Nos conseils pour parier sur l'Euro

Meilleur buteur Euro 2024 : nos favoris

Mbappé est le favori au Soulier d’Or. Sa vitesse, sa technique et sa capacité à jouer dans différents registres en font un candidat sérieux au titre.

Mais attention : le football est un sport imprévisible. De nombreux autres joueurs pourraient également émerger. Les performances des joueurs et des équipes pendant le tournoi seront déterminantes pour l’attribution ce titre prestigieux.

Les meilleurs buteurs sont généralement :

Ailiers ou attaquant de pointe

Au centre du dispositif de leur équipe

Dans une équipe qui atteint au moins les 1/2 finales

Tireurs de penalty

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé fait aussi partie des favoris au titre de meilleur buteur. Il a une très grande liberté sur le terrain et est capable de marquer dans différents registres : en percussion et en 2de intention notamment.

C’est l’un des moteurs de l’équipe en attaque et les autres joueurs gravitent naturellement vers lui. Il bénéficie donc de très nombreuses occasions. Sa précision, son sang-froid et son sens du but seront très précieux.

Mbappé a inscrit 9 réalisations lors des éliminatoires de l’Euro 2024, un total qui le place en 3e position des buteurs. Lors de la dernière Coupe du monde, il avait fini en 1re position du classement des buteurs avec 8 réalisations.

Autre point à noter : il peut tirer les penaltys, ce qui lui garantit un matelas de but supplémentaire.

Harry Kane

Selon les bookmakers, Harry Kane a toutes les chances d’être sacré meilleur buteur du tournoi cette année. Il est en grande forme, mais il a une place capitale dans le dispositif de Gareth Southgate.

De plus, l’Angleterre a de grandes chances d’être au moins dans les 4 premiers. Ce qui augmente encore plus la probabilité qu’il soit meilleur buteur.

Mais en y regardant de plus près, Kane a un rendement assez faible en compétition majeure : seulement 0,57 but/match lors de l’Euro 2020 où l’Angleterre avait atteint la finale. À la dernière Coupe du monde, il émargeait à 0,45 but.

Harry Kane a beau avoir les bookmakers derrière lui, il est peu probable qu’il finisse meilleur buteur de la compétition.

Florian Wirtz

Florian Wirtz pourrait être l’une des surprises de cet Euro. Élément incontournable en club, il s’est fait une place dans l’effectif de Julian Naggelsmann.

Wirtz s’est signalé en inscrivant le 2e but le plus rapide de l’histoire, face à la France. Joueur technique et très habile devant le but, il a inscrit 7 buts en Bundesliga cette année (total au 4 avril).

Bien que ce ne soit pas un pur attaquant, il pourrait tirer son épingle du jeu dans un contexte où le meilleur buteur de la compétition tourne autour des 5/6 buts.

Cristiano Ronaldo

Ronaldo a encore fait parler la poudre cette année. Il a inscrit 10 buts en éliminatoires avec le Portugal.

À 39 ans, il reste un élément très important de l’équipe. Il a une très large palette offensive, ce qui en fait un candidat idéal pour le Soulier d’Or.

Ronaldo a terminé meilleur buteur du dernier Euro avec 5 réalisations. Une performance d’autant plus admirable que le Portugal avait été sorti dès les 8e de finale.

Ronaldo a toutes les chances de marquer la compétition de son empreinte cette année. À condition qu’il ne se blesse pas.

Patrik Schick

Patrik Schick s’était invité il y a 4 ans en haut du classement des buteurs avec 5 réalisations. Il a profité à plein du très joli parcours de la République tchèque, qui avait atteint les quarts de finale.

Schick est en forme cette année. Très régulier avec le Bayer Leverkusen, il a inscrit 11 buts en 22 matchs joués cette saison (total au 4 avril). Difficile toutefois de se prononcer sur ses chances réelles de remporter le titre du Soulier d’Or.

Romelu Lukaku

Lukaku a terminé en tête du classement des buteurs lors des éliminatoires, avec 14 réalisations, soit 4 de plus de Kylian Mbappé. Il sera l’arme offensive principale de la Belgique.

Lors du dernier Euro, Lukaku avait inscrit 4 buts, soit autant que Harry Kane. En club, il est à peine au-dessus des 10 buts, un total assez faible pour un attaquant de pointe.

Les performances de l’avant-centre dépendront avant tout de celles de son équipe. Et soyons clairs : la Belgique est loin de faire partie des favoris cette année. Difficile de voire Lukaku terminer meilleur buteur de l’Euro 2024.

Meilleur buteur Euro 2024 - FAQ

Quand connaîtra-t-on le meilleur buteur de l’Euro 2024 ?

Le meilleur buteur de l’Euro 2024 sera annoncé après la finale, qui aura lieu le 14 juillet.

Qui ont été les meilleurs buteurs de l’Euro 2020 ?

Les 3 meilleurs buteurs de l’Euro 2020 ont été :

Cristiano Ronaldo (Portugal) : 5 buts

Patrik Schick (République tchèque) : 5 buts

Karim Benzema (France) : 4 buts

Quel est le meilleur moment pour parier sur le meilleur buteur de l’Euro 2024 ?

Pour profiter des meilleures cotes, nous vous conseillons de parier sur le futur Soulier d’Or le plus tôt possible. Plus vous attendez, moins les cotes seront attractives.